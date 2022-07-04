Чем будем колоться? Иностранные производители вакцин уходят из России

Вакцина от кори, краснухи и паротита имеет полный аналог российского производства. Есть как комплексные вакцины, так и так называемые монопрепараты Фото: Shutterstock

Крупнейшая американская фармацевтическая компания MSD объявила о прекращении поставок в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита. Речь идет о тех препаратах, которые, помимо MSD, выпускают и другие компании. Препараты, которые делает только MSD, будут поступать в Россию в прежнем объеме. Таким образом, у компании еще есть совесть, и оставлять более миллиона человек вообще без вакцин она не решается.

Но эти пресловутые «другие компании» тоже смотрят на дверь. Ранее о частичном уходе из России заявляли Eli Lilly, GSK и AbbVie. В России вакцины против ветряной оспы и кори, краснухи и паротита российского производства присутствуют в достаточном количестве, тут же заявил Росздравнадзор.

И тем не менее: каковы риски? Спросили об этом у эксперта по фармацевтическому рынку, директору по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова.

Вакцина от кори, краснухи и паротита имеет полный аналог российского производства. Есть как комплексные вакцины, так и так называемые монопрепараты (вакцины от каждой отдельно взятой болезни), рассказал эксперт. Скорее всего, решение о выводе вакцин производства MSD принималось именно потому, что есть серьезный российский конкурент в этой доле рынка лекарственных препаратов, предположил Беспалов. Это решение носит не политический характер, а обусловлено конкуренцией, считает он. Правда, сейчас каждое сообщение об уходе товаров и услуг из России воспринимается особенно остро, и именно в санкционном ключе.

- Государство будет ориентироваться на закупки отечественного препарата, и для MSD нет смысла поставлять свой продукт. В прошлом году эта компания занимала лишь 1,5% в этом сегменте рынка, - говорит Николай Беспалов. – Что касается ветряной оспы, то тут российской вакцины пока нет, хотя работа над ней ведется. Этот препарат пока не входит в национальный календарь профилактических прививок и закупается в очень ограниченном объеме. По сути, большая часть закупок – это собственные средства граждан, которые по каким-то соображениям решили вакцинировать своих детей от ветряной оспы. В этой доле рынка MSD занимает 19,5%, и это не основная компания – поставщик. Понятно, что, когда появится российский аналог и при условии, что стартует вакцинация в рамках национального календаря, то будут закупать отечественный препарат.

Портфель препаратов у MSD в России большой. Это лекарства и для людей, и для животных. И там, и там в линейке компании есть уникальные позиции: вакцины, препараты для лечения диабета, лекарства для сердечно-сосудистой системы.

- Вряд ли свои уникальные препараты компания будет выводить, особенно там, где они занимают высокую долю на рынке и имеют перспективы на несколько лет вперед эту долю сохранить, - считает Николай Беспалов.