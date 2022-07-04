В ГИБДД предложили увеличить скорость до 150 км/ч. На отдельных участках

Глава ГИБДД предложил увеличить скоростной режим на тех дорогах, которые позволяют это сделать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава ГИБДД предложил увеличить скоростной режим на тех дорогах, которые позволяют это сделать. Сегодня в России категории дорог определены сводом правил. В городской среде разрешено передвигаться со скоростью 60 км/ч, за городом — 90 км/ч. При этом также определено, какая категория до какого параметра скоростного режима может максимально подниматься. Конечно, такое решение должна принимать специальная комиссия, взвесив все за и против, но оно может быть принято.

В то же время раздаются голоса, что увеличение скоростного лимита негативно отразится на безопасности. Другими словами, не все умеют ездить с высокой скоростью, но многие захотят попробовать.

Свое мнение по этому вопросу высказал главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем», Максим Кадаков.

- Лично я позитивно отношусь к этому предложению, как и вообще к той последовательности, с которой глава ГИБДД отстаивает свои инициативы - нет метания из стороны в сторону. Когда года четыре назад пошли предложения снизить нештрафуемый порог, Михаил Юрьевич четко сказал, что сначала надо везде навести порядок и установить реальные скоростные ограничения. Там, где можно ехать 110 км/ч, надо установить знак 110 км/ч, а не 90 км/ч. Надо убрать эти скачущие ограничения «90-60-90», введенные порой без большого смысла. Эта работа потихоньку ведется. На моем пути от квартиры до дачи два таких участка, где скоростной лимит подняли. В одном месте на 10 км/ч, в другом на 20 км/ч, а нештрафуемый порог пока еще не снизили.

В данном же случае Черников, конечно же, имеет в виду современные дороги, где можно ездить со скоростью 150 км/ч. Новые современные трассы есть не только в центральной части России. Но если говорить про центральную часть, то это, в первую очередь, платные скоростные магистрали, они по своим техническим характеристикам полностью отвечают требованиям к европейским дорогам. Фактически по своему уровню они являются немецкими автобанами. По плавности поворотов, спусков и подъемов, двухуровневым развязкам, ширине полос, качеству дорожного покрытия. Они даже лучше! Где вы на автобанах видели качественный «свет»? А выезжаешь на нашу М11 – она вся ярко освещена. Конечно, по таким дорогам можно ездить гораздо быстрее.

У нас, конечно, есть водители, которые не умеют ездить по скоростным магистралям, которые после длительного движения в течение часа-двух со скоростью 130 км/ч пытаются на такой же скорости заезжать и на АЗС. 60 км/ч – кажется им слишком медленной. Но такие нюансы касаются много чего. Движение в городе – там свои нюансы, по горному серпантину – свои, по скоростной трассе – свои. Естественно, водители должны ездить все-таки «с головой». Но если не говорить о человеческом факторе, который всегда важен в любых условиях для любых дорог и автомобилей, то наши современные дороги, построенные в последнее время, вполне рассчитаны на движение со скоростью 150 км/ч и даже выше.