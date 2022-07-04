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Авто4 июля 2022 10:19

В ГИБДД предложили увеличить скорость до 150 км/ч. На отдельных участках

С такой инициативой выступил глава ведомства Михаил Черников. И главный редактор «За рулем» его поддерживает
Максим КАДАКОВ
Максим КАДАКОВ
Глава ГИБДД предложил увеличить скоростной режим на тех дорогах, которые позволяют это сделать.

Глава ГИБДД предложил увеличить скоростной режим на тех дорогах, которые позволяют это сделать.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава ГИБДД предложил увеличить скоростной режим на тех дорогах, которые позволяют это сделать. Сегодня в России категории дорог определены сводом правил. В городской среде разрешено передвигаться со скоростью 60 км/ч, за городом — 90 км/ч. При этом также определено, какая категория до какого параметра скоростного режима может максимально подниматься. Конечно, такое решение должна принимать специальная комиссия, взвесив все за и против, но оно может быть принято.

В то же время раздаются голоса, что увеличение скоростного лимита негативно отразится на безопасности. Другими словами, не все умеют ездить с высокой скоростью, но многие захотят попробовать.

Свое мнение по этому вопросу высказал главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем», Максим Кадаков.

- Лично я позитивно отношусь к этому предложению, как и вообще к той последовательности, с которой глава ГИБДД отстаивает свои инициативы - нет метания из стороны в сторону. Когда года четыре назад пошли предложения снизить нештрафуемый порог, Михаил Юрьевич четко сказал, что сначала надо везде навести порядок и установить реальные скоростные ограничения. Там, где можно ехать 110 км/ч, надо установить знак 110 км/ч, а не 90 км/ч. Надо убрать эти скачущие ограничения «90-60-90», введенные порой без большого смысла. Эта работа потихоньку ведется. На моем пути от квартиры до дачи два таких участка, где скоростной лимит подняли. В одном месте на 10 км/ч, в другом на 20 км/ч, а нештрафуемый порог пока еще не снизили.

В данном же случае Черников, конечно же, имеет в виду современные дороги, где можно ездить со скоростью 150 км/ч. Новые современные трассы есть не только в центральной части России. Но если говорить про центральную часть, то это, в первую очередь, платные скоростные магистрали, они по своим техническим характеристикам полностью отвечают требованиям к европейским дорогам. Фактически по своему уровню они являются немецкими автобанами. По плавности поворотов, спусков и подъемов, двухуровневым развязкам, ширине полос, качеству дорожного покрытия. Они даже лучше! Где вы на автобанах видели качественный «свет»? А выезжаешь на нашу М11 – она вся ярко освещена. Конечно, по таким дорогам можно ездить гораздо быстрее.

У нас, конечно, есть водители, которые не умеют ездить по скоростным магистралям, которые после длительного движения в течение часа-двух со скоростью 130 км/ч пытаются на такой же скорости заезжать и на АЗС. 60 км/ч – кажется им слишком медленной. Но такие нюансы касаются много чего. Движение в городе – там свои нюансы, по горному серпантину – свои, по скоростной трассе – свои. Естественно, водители должны ездить все-таки «с головой». Но если не говорить о человеческом факторе, который всегда важен в любых условиях для любых дорог и автомобилей, то наши современные дороги, построенные в последнее время, вполне рассчитаны на движение со скоростью 150 км/ч и даже выше.

Автоновости