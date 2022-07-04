Школьники из Донбасса играют в «Победу»

Фото: Министерство обороны РФ

На плацу 1-го мотострелкового полка Таманской дивизии идет игра «Победа», в которой принимают участие 83 команды, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: Министерство обороны РФ

Игра «военно-спортивная», но и одновременно - образовательная. В ней участвуют подростки и юноши 14-17 лет из "Юнармии" и военно-политических клубов Российского движения школьников.

Фото: Министерство обороны РФ

«Игра организована «Юнармией» совместно с Минобороны, Минпросвещения и Российским движением школьников. «Победа» делится на этапы «Визитка», «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю, силен в бою», «Дорога победителей», «Огневой рубеж». Главный конкурс «игры - «Дорога победителей», в ходе которого командам предстоит отразить атаку «диверсантов», исполнить роль саперов, преодолеть зараженную местность и оказать первую доврачебную помощь», - перечислили в Минобороны России.

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Флаг игры доставили на БТР-82А победители всеармейского конкурса «Воин Мира-2022» лейтенант Александра Ахтулова и лейтенант Герман Давыдов. Право торжественного подъема флага предоставили представителю команды из Бурятии – победителю прошлогодней игры «Победа» Энэбишиевой Соёлме и капитанам команд Луганской и Донецкой Народных Республик Дмитрию Лебединцу и Дмитрию Коновалову.

Фото: Министерство обороны РФ

«Военно-спортивные состязания закаляют характер, пробуждают интерес к истории Отечества, учат грамотно действовать в экстремальных ситуациях. Надеюсь, что Игра поможет участникам получить полезный опыт, а некоторым — выбрать будущую профессию защитника Родины. Уверен, что они достойно продолжат разные традиции, приложат все силы и знания к укреплению и процветанию нашего государства», - заявил на церемонии врио начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков, озвучивая напутствие участникам Игры от имени министра обороны России.