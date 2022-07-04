Впечатляющие фото с дрона: Десятки тысяч иномарок томятся на складах в России, но их никто не покупает

Одна из стоянок невостребованных автомобилей в Подмосковье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Огромные площадки, под завязку забитые автомобилями — такие снимки, сделанные с дронов в Московской области, появились недавно в сети. Табуны иномарок томятся в ожидании покупателей на заводских складах готовой продукции и на площадках таможенных терминалов — всего более 30 тысяч автомобилей, сообщает сайт autonews.ru. В основном — китайский импорт и российская сборка южнокорейских марок. Но есть и Мерседесы солнечногорской сборки — площадка с ними забита примерно на три четверти.

И это при том, что в автосалонах машины стоят с запредельными ценниками, и их никто не берет. Похоже, дилеры искусственно создают дефицит — товар-то есть. Снижай цену, распродавай, бери со склада новые — и оживет авторынок. Почему так не делают?

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Причиной затоваривания могли стать проблемы с логистикой, — сказал kp.ru исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин. - Сейчас она подорожала, и с учетом этого цена у дилеров будет уже такой, что они заведомо не смогут этот автомобиль продать — продажи и сейчас идут неважно. Возможно, поэтому они отказываются забирать машины со складов.

Автосалоны не хотят менять ценники.

В автосалонах стоят машины с запредельными ценниками, а на стоянках дилеров скопились тысячи автомобилей. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Дилеры ждут, что автомобили купят и по завышенной цене, пусть и не быстро — поэтому и происходит затоваривание, — сказал kp.ru автоэксперт Андрей Ломанов.

На скорость оборота капитала в автосалонах уже не обращают внимания.

- Автомобили перешли в разряд дефицита, а для этой категории важен не оборот, а цена, - считает Ломанов. - Такая ситуация продлится еще долго — логистические цепочки нарушены, поставки идут очень плохо, даже из тех стран, которые не вводили санкции. Да и потребитель не готов выстраиваться в очередь. Все, кто имел деньги на новые машины, уже их купили. Покупающих в кредит мало: высокие ставки плюс резкое подорожание страховки КАСКО — без нее кредит не оформят. Поэтому дилеры будут ждать штучного «дорогого покупателя».

Десятки тысяч иномарок томятся на складах в России, но их никто не покупает Фото: Иван Макеев

Но и говорить, что разбойники-дилеры взяли нас за горло, тоже не совсем корректно.

- Если они скинут цену, то следующую партию за эти деньги, скорее всего, не приобретут, - пояснил Ломанов. - А работать в убыток никто не хочет.

Еще одна причина отсутствия покупателей на новые автомобили — разрыв в цене с бэушными значительно вырос. Покупатели переключились на машины с пробегом, но и этот рынок скоро встанет, прогнозирует эксперт: практически все, кто хотел продать и кто хотел купить, нашли друг друга.

По подсчетам, до 30 тысяч новеньких автомобилей сейчас безнадежно простаивают на стоянках. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПАДЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО?

И все таки есть добрый знак: компании, продолжающие работать на российском рынке, в июне не повышали цены, сообщает агентство «Автостат». А до этого, начиная с марта, уменьшалось число тех, кто взвинчивал цены, да и аппетиты раз от раза становились скромнее. Более того, по данным «Автостата», BMW и Haval даже снижали цены. Может и остальные последуют их примеру?

Правда, уточняется, что речь идет только о тех, кто публикует цены на свою продукцию. Не публикуют свежие данные Audi, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volvo.