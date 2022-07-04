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4 июля 2022 11:27

Впечатляющие фото с дрона: Десятки тысяч иномарок томятся на складах в России, но их никто не покупает

Разбираемся с экспертами, почему жители страны не готовы покупать новенькие иномарки
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Одна из стоянок невостребованных автомобилей в Подмосковье.

Одна из стоянок невостребованных автомобилей в Подмосковье.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Огромные площадки, под завязку забитые автомобилями — такие снимки, сделанные с дронов в Московской области, появились недавно в сети. Табуны иномарок томятся в ожидании покупателей на заводских складах готовой продукции и на площадках таможенных терминалов — всего более 30 тысяч автомобилей, сообщает сайт autonews.ru. В основном — китайский импорт и российская сборка южнокорейских марок. Но есть и Мерседесы солнечногорской сборки — площадка с ними забита примерно на три четверти.

И это при том, что в автосалонах машины стоят с запредельными ценниками, и их никто не берет. Похоже, дилеры искусственно создают дефицит — товар-то есть. Снижай цену, распродавай, бери со склада новые — и оживет авторынок. Почему так не делают?

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Причиной затоваривания могли стать проблемы с логистикой, — сказал kp.ru исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин. - Сейчас она подорожала, и с учетом этого цена у дилеров будет уже такой, что они заведомо не смогут этот автомобиль продать — продажи и сейчас идут неважно. Возможно, поэтому они отказываются забирать машины со складов.

Автосалоны не хотят менять ценники.

В автосалонах стоят машины с запредельными ценниками, а на стоянках дилеров скопились тысячи автомобилей.

В автосалонах стоят машины с запредельными ценниками, а на стоянках дилеров скопились тысячи автомобилей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Дилеры ждут, что автомобили купят и по завышенной цене, пусть и не быстро — поэтому и происходит затоваривание, — сказал kp.ru автоэксперт Андрей Ломанов.

На скорость оборота капитала в автосалонах уже не обращают внимания.

- Автомобили перешли в разряд дефицита, а для этой категории важен не оборот, а цена, - считает Ломанов. - Такая ситуация продлится еще долго — логистические цепочки нарушены, поставки идут очень плохо, даже из тех стран, которые не вводили санкции. Да и потребитель не готов выстраиваться в очередь. Все, кто имел деньги на новые машины, уже их купили. Покупающих в кредит мало: высокие ставки плюс резкое подорожание страховки КАСКО — без нее кредит не оформят. Поэтому дилеры будут ждать штучного «дорогого покупателя».

Десятки тысяч иномарок томятся на складах в России, но их никто не покупает

Десятки тысяч иномарок томятся на складах в России, но их никто не покупает

Фото: Иван Макеев

Но и говорить, что разбойники-дилеры взяли нас за горло, тоже не совсем корректно.

- Если они скинут цену, то следующую партию за эти деньги, скорее всего, не приобретут, - пояснил Ломанов. - А работать в убыток никто не хочет.

Еще одна причина отсутствия покупателей на новые автомобили — разрыв в цене с бэушными значительно вырос. Покупатели переключились на машины с пробегом, но и этот рынок скоро встанет, прогнозирует эксперт: практически все, кто хотел продать и кто хотел купить, нашли друг друга.

По подсчетам, до 30 тысяч новеньких автомобилей сейчас безнадежно простаивают на стоянках.

По подсчетам, до 30 тысяч новеньких автомобилей сейчас безнадежно простаивают на стоянках.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПАДЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО?

И все таки есть добрый знак: компании, продолжающие работать на российском рынке, в июне не повышали цены, сообщает агентство «Автостат». А до этого, начиная с марта, уменьшалось число тех, кто взвинчивал цены, да и аппетиты раз от раза становились скромнее. Более того, по данным «Автостата», BMW и Haval даже снижали цены. Может и остальные последуют их примеру?

Правда, уточняется, что речь идет только о тех, кто публикует цены на свою продукцию. Не публикуют свежие данные Audi, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volvo.

Экономика: Финансы/цены