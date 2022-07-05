Гадалки «пасут» элитные рестораны: как маги охотятся за богатыми москвичками

Знаменитая фраза из «Мастера и Маргариты» Булгакова перенеслась на «дорожный» знак, установленный на Патриарших. И оказалась вполне справедливой.

Первое, что встречает вас, когда вы подходите к Патриаршим по Малой Бронной в сторону Садово-Кудринской, - странный знак на столбе. Надпись: «Запрещено разговаривать с неизвестными». И над ней перечеркнутые красным силуэты. Мужчина в цилиндре, долговязый в кепке и толстый кот на задних лапах.

Так отмечено место, где происходит завязка романа «Мастер и Маргарита»: «Однажды весною, в час небывало жаркого заката...»

Правда, на днях знак с Воландом в очередной раз украл какой-то любитель сувениров. Но совет актуален: разговаривать с неизвестными действительно опасно. Поэтому сюда ежедневно устремляются не только туристы, но и мошенники всех мастей. В надежде развести кого-нибудь из богатых. А таких здесь немало, учитывая цену жилья в центре столицы.

На днях в районных чатах местные дамы начали жаловаться на очередную разводку. Сразу несколько женщин рассказывают о появлении на прудах неких гадалок, которые атакуют светских львиц у местных элитных ресторанов или магазинов (где даже летом 200 г малины продают по 10 000 рублей)...

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ НА ПАТРИАРШИХ

Атакуют небезуспешно. Рассказывают, что некоторых жертв заболтали на суммы в 50 - 100 тысяч рублей.

27-летняя Екатерина рассказала «КП», что сама едва не дала «уговорить» себя странной женщине. Но вовремя остановилась.

Незнакомка поймала ее на тротуаре Малой Бронной.

- Ко мне подошла приличного вида девушка лет двадцати пяти, темненькая такая, и спрашивает, есть ли поблизости аптека, чтобы купить линзы, - вспоминает Екатерина. - Я ей объяснила, как пройти. Собралась идти дальше. Но эта девушка вдруг посмотрела на меня каким-то особенным взглядом. Прямо даже напугала меня. И вдруг начала говорить: мол, у меня «пробито» энергетическое поле, во мне живет какой-то страх, а еще рядом есть мужчина, который питает ко мне невероятную ненависть - вот она-то меня и отравляет.

Ошеломленная москвичка, словно под гипнозом, продиктовала девушке номер своего телефона. Взамен та протянула клочок бумаги с какими-то записями.

- Она сказала, что это очень сильная молитва, которую нужно читать утром и вечером в течение 40 дней. Якобы это поможет моему ангелу-хранителю соединить меня с мужчиной, который мне предначертан. Сказала, что это будет высокий брюнет.

- И вы поверили?

- Ну я... как бы в смятении была.

Казалось бы, услуга за услугу: Екатерина ведунье дорогу к прозрению показала, а та ей - путь к любви. Но не тут-то было. Тем же вечером москвичка получила сообщение: «Катя, еще раз здравствуйте. Вы мне перевод не сделали за молитву?»

Екатерина, которая уже отошла от уличного шока, в переписку вступать не стала. Заблокировала номер «волшебницы».

Девушка вдруг посмотрела на меня каким-то особенным взглядом. Прямо даже напугала меня. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СЕАНС ИНТЕРНЕТ-СВЯЗИ

Ловить загадочную девушку с Патриков мы решили на живца. То есть на меня.

Приехала я, увы, не на «Ламборгини», а на метро - прогулялась от Маяковки. И около часа честно бродила вдоль дорогих ресторанов с магазинами. Но ко мне так никто и не подошел. Только странный парень по имени Сергей. Он назвался писателем, вручил свою книжку, а когда я взяла ее в руки, попросил перевести ему денег. Брать презент я не стала.

В общем, моя операция успехом не увенчалась. Поэтому я приступила к плану Б. Телефончик той особы, которая меняет молитвы на деньги, я взяла у Кати. Сев на лавочку на аллее у пруда, тут же набила жалостливое сообщение: мол, от меня ушел мужчина моей мечты, я не знаю, как жить дальше, и очень-очень хочу его вернуть.

Минут через десять чаровница мне ответила: все возможно! Только нужно прислать фотографии (мои и его). Указать наш возраст и перевести 2000 рублей. «На свечки». Деньги попросила кинуть на карту (к слову, получателем значился некий Лев Николаевич. Правда, не Толстой, а Б.).

Я выбрала снимок знакомого из соцсетей (Артем, прости!), перевела деньги... А дальше - тишина. Я уж домой успела на метро добраться на окраину Москвы и сто раз подумать: неужели эти две тысячи - и есть цель разводки? И тут Алена (так она представилась) вернулась в чат.

ЯЙЦА В ПОМОЩЬ!

«У вас очень много тревог и слез, сердце слабое, внутри вы пустая, тухнете как женщина с каждым днем. Ваш мужчина под магическим воздействием, как и вы. Он еще не подал на развод?» - осведомилась ведунья.

Смотрю на фото друга, которое отправляла, и честно отвечаю: нет, у нас не были зарегистрированы отношения.

«Но дело шло к браку, - уверенно пишет Алена. - Самодостаточный мужчина. Обеспеченный. Но много к нему женского интереса. У соперницы вашей светлые или крашеные волосы. Хороша собой. Чем-то опаивает его и тянет из него все деньги!»

Я притворно причитаю, но Алена уверяет, что поможет. Мол, она уже 15 лет «работает». По происхождению она гречанка, но родилась в России. А дар ей достался от прадеда, который был монахом.

Фрагмент переписки с ведуньей. Первая заповедь обманщицы - приплести магию и коварную соперницу.

Потом знахарка переходит к делу. Чтобы вернуть мужчину, надо разрушить его магическую связь с моей соперницей. Для этого нужны отчитки (молитвы для изгнания нечисти). 15 штук. Каждая стоит 808 рублей. Плюс еще 4000 за посреднические услуги.

Отчитки читать Алена будет не одна, а с неким батюшкой из Сергиева Посада и в окружении 77 свечей. Потом они мне пришлют особые молитвы и объяснят, как дома нужно будет ставить сырые куриные яйца в течение 20 дней. И мужчина прибежит к мне, как миленький!

Прикидываю на калькуляторе. Больше 16 тысяч рублей выходит. Собственно, на этом эксперимент пора прекращать. Никаких денег я, разумеется, аферистке отсылать не буду. Прекрасно знаю, что будет дальше: сейчас она проверяет платежеспособность и доверчивость клиентки. Если раскошелюсь, значит, можно будет доить и дальше, рассказывая истории, что сопернице начинает помогать какая-нибудь суперведьма и они там всех нас сейчас заколдуют. И будет требовать денег еще и еще…

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Просто ускорьте шаг»

- Такими вещами обычно промышляют женщины-цыганки, кем бы они сами ни представлялись, - говорит криминалист Михаил Игнатов, подполковник милиции в отставке. - Они прекрасно умеют говорить, хорошие психологи, интуитивно чувствуют людей, у которых есть деньги. Выбирают женщин, потому что они более мнительны, чем мужчины. Начинают бить по самым распространенным проблемам и смотрят, на какую тему женщина острее реагирует. Но обычный набор такой: измены мужа, финансовые проблемы в семье, болезни детей... Мне приходилось сталкиваться по работе с историями, когда жертвами гадалок, отдававших аферисткам миллионы и драгоценности, становились жены высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Психология, повторюсь, у всех людей одинаковая, независимо от доходов. Как не попасть под чары гадалок? Совет один: никогда с ними не разговаривайте! Никак на них не реагируйте, не цепляйтесь взглядами. Если к вам подошли - просто ускорьте шаг.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«По-настоящему богатые люди по Патрикам не гуляют»

Галина Мельникова, общественный деятель, житель Патриарших

- В последнее время наш район стал злачным местом. Сюда стекаются аферисты всех мастей: кто-тут на гармошке играют, там стихи за пожертвования читают (кстати плохо), чуть дальше - гадают: на таро, на камнях, на свечах, по ладони, - в общем, на чем угодно, давали бы деньги. Вот только гулять на Патриарших сейчас любят в основном приезжие. Местные жители одеты просто, неброско и выходят из дома обычно по делам – такие в толпе внимания не привлекут. Чтобы получить с богатых деньги, нужно действовать умнее: мне, например, предлагали оформить ДТП серьезнее, чем было на самом деле, чтобы я денег больше получила. Я мошенников этих полиции сдала. А Максиму Галкину через интернет выигрыш какой-то большой пророчили. Под Новый год, насколько мне рассказывали его друзья, он аферистам тысяч 20 перевел, но когда понял, что его обманули, махнул на это дело рукой. Так что в наше время нужно быть максимально бдительными и не доверять никому.