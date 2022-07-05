Чего боится НАТО: Оружие России и Украины подробно сравнили

Одно из преимуществ российской «Мсты» перед главным своим конкурентом - американской гаубицей М777 - в том, что наша САУ самоходная. А это значит, что она в разы быстрее покидает свои позиции после стрельбы, что крайне важно в современных условиях. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

США, Британия, Турция, Германия, Франция, как в ведро без дна, закачивают в Украину свое вооружение. Эшелонами и миллиардами. Ему противостоит российская боевая техника. Вопрос - кто сильнее и совершеннее?

Мы решили сравнить самые раскрученные натовские образцы с российскими.

Американцы своими противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Джавелин» буквально завалили украинскую армию. Помните, как этим хвастал президент США Байден: «Таких наших ракет теперь у Киева по 10 на каждый русский танк!» Украинские генералы радостно потирали руки, называя американские комплексы «убийцами москальских танков, способными изменить ход боевых действий». Но появление 7 - 9 тысяч «Джавелинов» на Украине к «перемоге» (победе - укр.) не привело.

В интернете примеров боевого применения «Джавелинов» по российским танкам можно по пальцам пересчитать.

Зато российские ПТРК «Корнет» десятками жгут украинские танки.

Корнет и Джавелин. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«СТИНГЕР» ПРОТИВ «ВЕРБЫ»

В середине 1980-х мне пришлось побывать на афганской войне, и я хорошо помню, какого шороха тогда в наших войсках наделали американские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Это был шок: только за один день они завалили аж 5 советских самолетов!

Наше командование приказало тогда разведке добыть у душманов хотя бы один образец. Тому, кто первым это сделает, обещали звание Героя Советского Союза. «Стингер» удалось захватить, но про обещанную награду «забыли». Офицер, сделавший это, обещанную Золотую Звезду получил лишь недавно из рук президента России.

Наши войска в Афгане тоже применяли свои ПЗРК «Стрела» и «Игла», но они по высоте и точности поражения сильно уступали «Стингерам». Советские, а затем и российские конструкторы потратили долгие годы, чтобы наконец обойти американца (который застыл в своем развитии). В 2014 году на вооружение в России поступил ПЗРК «Верба», который уже во многом круче «Стингера».

Боевое крещение «Верба» прошла в Сирии, а сейчас успешно сбивает не только украинские вертолеты, но и самолеты.

Верба и Стрингер. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ ПРАКТИКОВ

Виктор САМОСУДОВ, капитан, командир противотанковой роты:

Врага вижу, выстрелить не могу

- Почему американский ПТРК часто оказывается неэффективен на Украине? «Джавелин» ищет цель головкой самонаведения ракеты. Ракета попадает только по теплой бронетехнике. А если она холодная, захват цели невозможен и запуск ракеты заблокирован. Абсурдная ситуация: вы видите танк противника, у вас в руках «самое совершенное в мире оружие», а выстрелить не можете.

Но ради объективности стоит сказать, что и у «Корнета» есть свои минусы: большой вес пусковой установки и ракеты - порядка 50 кг. А еще он наводится на цель по лазерному лучу, что может обнаружить позицию комплекса.

Вообще идеального оружия не существует. Даже у самых лучших образцов есть свои достоинства и недостатки.

Андрей ВЛАСОВ, полковник, участник боевых действий в Сирии:

Наше стреляет дальше, пробивает лучше

- Ради объективности не буду с ходу унижать «Джавелины». Это серьезный комплекс, способный доставить много неприятностей нашим танкистам. Но у него есть свои минусы. Это капризное оружие! Его головка самонаведения требует спецподготовки перед пуском. У нашего «Корнета» такой заморочки нет. Если у нас боец, как только видит цель, захватывает ее, нажимает на кнопку, и ракета пошла, то у «Джавелина» перед пуском нужно 30 секунд, чтобы головка самонаведения охладилась, чтобы она была готова сопровождать цель и наводить на нее ракету.

Но это еще не все. Головка самонаведения «Джавелина» чувствительна к помехам - мощная дымовая завеса или металлизированная аэрозоль ослепляют «умную» американскую ракету.

«Корнет» же наводится лазерным лучом, и потому полет его ракеты можно скорректировать в любой момент. Помехи ему не страшны. Да и в целом «Корнет» технологичнее. Он превосходит «Джавелин» почти во всем. Главное - у «Корнета» и дальность поражения, и бронепробиваемость больше.

А для борьбы с системами защиты, которыми оснащаются танки, в «Корнете» есть режим «тандем»: выстреливаются две ракеты с разницей в секунду. Первая ракета снимает активную защиту, а вторая уже пробивает броню «голого» танка.

ЦЕНА ВОПРОСА

Минимум в 10 раз!

«Джавелин» - самый дорогой ПТРК в мире. Стоимость одного комплекса для армии США - $700 тысяч. Для партнеров США - около $800 - 900 тысяч. Для Украины - $1,3 миллиона.

Цена «Корнета» - $30 тысяч (но может доходить до $80 тыс. в разных вариантах).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр ПОСТНИКОВ, инженер-конструктор систем ПВО:

Сбиты уже десятки самолетов

- В чем уникальность «Вербы»? Ее ракета способна поражать уже не только традиционные воздушные цели - самолеты и вертолеты, но и крылатые ракеты, и беспилотники. То есть «малоизлучающие цели». Ракета «Вербы» оснащена уникальной трехспектральной головкой самонаведения, что позволяет ей получить больше информации о цели.

По совокупности характеристик «Верба» превосходит все мировые аналоги. В том числе и «Стингеры».

У «Вербы» в разы улучшено преодоление пиротехнических помех (тепловых ловушек), повышена точность стрельбы. На боевом счету «Вербы» - уже десятки сбитых во время спецоперации украинских самолетов.

«Стингер» может применяться только по воздушным целям на высоте от 180 метров. Поразить зависший низко вертолет им уже невозможно. А «Верба» может бить по цели и на высоте 10 метров.

ЦЕНА ВОПРОСА

В 4 раза

Современный «Стингер» стоит $135 тысяч. А «Верба» - $35 тысяч.

«ТРИ ТОПОРА» ПРОТИВ «МСТЫ»

Сначала американцы сумели протащить на территорию Украины 80 гаубиц М777 (из-за этих цифр их и называют «три топора»). А недавно еще 30.

Этими орудиями, в частности, украинские войска лупят по Донецку. Но уже больше трети таких пушек выведены из строя российской авиацией, артиллерией и ударными беспилотниками.

Ну и что же это за зверь такой - с тремя семерками?

Это орудие калибра 155 мм с дальностью стрельбы 25 - 40 километров. Скорострельность - 5 выстрелов в минуту.

Гаубица М777. Фото: REUTERS

МНЕНИЕ АНАЛИТИКА

Борис ДЖЕРЕЛИЕВСКИЙ, военный эксперт:

Неповоротливая пушечка

- Сама по себе гаубица М777, может, и не такая сложная, но с ее компьютерными системами наведения может справиться лишь специалист. Это схема, в которой задействовано многое, в том числе беспилотники, которые должны не просто наблюдать «картинку» на земле, но и цифровать ее до уровня точных координат. Для быстрого перемещения М777, чтобы избежать ответного огня, нужен транспорт. Эта гаубица весом более 4 тонн и длиной 10 метров! Она требует как минимум 5-тонного грузовика или тягача для смены позиции. Если батарея простоит на одном месте лишнюю минуту, ее неизбежно засекут и поразят. Что много раз и было на поле боя…

ЦЕНА ВОПРОСА

Двойная разница!

Стоимость одной установки М777 - $3,7 млн. Стоимость «Мсты» - $1,8 млн, а «Гиацинта» - $1,5 млн.

МЫ БЬЕМ ТОЧНЕЕ И БЫСТРЕЕ

Ну и кто же сегодня противостоит «трем топорам» на Украине? Это наши артиллерийские орудия - «Мста» и «Гиацинт».

Первое, что бросается в глаза при сравнении, - это мобильность. Российские артустановки - самоходные, а американская - буксируемая.

«Мста» способна выполнять 10 выстрелов в минуту (заряжается автоматически) и может похвастать повышенной точностью. Дальность стрельбы - 20 - 29 километров.

К американской же пушке снаряды нужно подносить вручную, а значит, при всем старании артиллеристы не могут задать темп больше 4 - 5 выстрелов в минуту. Мобильность наших установок позволяет быстро уходить от ответных ударов. А американец неповоротлив. Именно по этой причине наши самоходки «Гиацинт» во время спецоперации на Украине уже много раз уничтожали М777.

Дальность стрельбы «Гиацинта» - 30 - 41 км. Причем эта артсамоходка бьет корректируемыми снарядами «Сантиметр» и «Краснополь», которые здорово повышают точность стрельбы.

«БАЙРАКТАРЫ» ПРОТИВ «ИНОХОДЦЕВ»

Турецкие ударные беспилотники «Байрактар» («Знаменосец») стали хитом военных новостей еще во время азербайджано-армянской войны. Тогда по ТВ и в интернете часто крутились ролики, похожие на фантастику: крылатые хищники с легкостью необыкновенной уничтожали танки и пушки противника.

Давайте заглянем в паспорт этой машины.

Байракрат. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ ПРАКТИКА

Артем ВОЕЙКОВ, подполковник, зам. командира части ПВО:

Снимали их с неба, как мух

- У «Байрактара» два серьезных недостатка - ограниченная прямой радиосвязью небольшая дальность действия (до 150 км) и необходимость прямой подсветки цели. То есть, чтобы точно поразить цель, беспилотник должен подсветить ее лазером, который достает лишь до 3,5 км. Значит, сам «Байрактар» должен находиться на высоте 2,5 км. И в этот момент он доступен для поражения всеми системами ПВО! Наши войска на Украине завалили уже десятки таких «турков». Снимали с неба, как мух. В некоторых случаях им просто «выносили» электронные мозги с помощью новой российской лазерной пушки «Задира».

Подозреваю, именно это подорвало авторитет «Байрактаров» в глазах украинцев. Турки даже обиделись и объявили, что больше свои беспилотники Киеву поставлять не будут.

С нашей стороны - «Иноходец» («Орион»). Вот его характеристики (смотри таблицу справа).

Иноходец. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЦЕНА ВОПРОСА

5 наших за 1 турецкий

Стоимость комплекта «Байрактара» колеблется от $2,5 млн до $5 млн. А набор из 6 дронов, 2 станций управления, 200 боеприпасов и вспомогательного оборудования тянет почти на $70 млн.

Цена комплекта серийного «Иноходца» (3 единицы) - $950 тыс.

«Торнадо-С» против HIMARS

Начнем с того, что реактивная система залпового огня «Торнадо-С» после полного залпа (12 ракет) уже через 30 - 50 секунд готова покинуть позицию - это даже раньше, чем ее снаряды долетят до цели!

Это существенно улучшает живучесть «Торнадо-С». HIMARS на такую же операцию требуется около 4 минут - ну очень долго.

Американцы хвалятся автоматической системой наведения ракет. У «Торнадо» тоже есть автоматизированная система управления огнем. При помощи этого замысловатого устройства спутникового наведения каждый снаряд нашей системы теперь может менять свою траекторию прямо в полете. С такими умными ракетами наводчику можно забыть, что такое перелет или недолет. Да и кучность попадания от этого стала намного лучше.

Давайте сравним тактико-технические характеристики систем-соперников.

Торнадо и Himars. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ Эксперта

Владислав МОКИН, кандидат технических наук, инженер-конструктор

- Да, в отличие от российского «Торнадо-С» площадь покрытия у американской РСЗО слишком маленькая. Ее вряд ли хватит, чтобы остановить, к примеру, продвижение мотострелковой дивизии. Да, HIMARS отлично подойдет для точечного нанесения удара по нескольким объектам, будь это здания или некоторое количество техники. Но в условиях крупномасштабной локальной войны, когда «Торнадо-С» будут подавлять стальным дождем сухопутные силы противника, американские РСЗО будут смотреться, словно малыши с игрушечными пистолетами.

ЦЕНА ВОПРОСА

Одна установка HIMARS обходится американской госказне в $5,6 млн, а наш «Торнадо» почти в 2 раза дешевле - $2,5 млн.