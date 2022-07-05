Василий Голубев: «На международной выставке «Иннопром-2022» Ростовская область заключила соглашений более чем на 31 миллиард рублей»

Ростовская область вошла в топ-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики. Фото: сайт правительства региона.

Ростовская область плодотворно поработала на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая прошла в Екатеринбурге. Донской регион заключил более десяти деловых соглашений на общую сумму более 31 миллиарда рублей. Итоги работы на выставке подвел губернатор Василий Голубев.

31 МИЛЛИАРД И БОЛЕЕ 1300 РАБОЧИХ МЕСТ

«Ростовская область. Импортозамещение. Наш ход» с таким смелым слоганом донской регион представил на стенде промышленной выставки около 50 проектов со впечатляющим объемом реализации — 460 миллиардов рублей. И по 11 были подписаны соглашения на общую сумму свыше 31 миллиарда рублей. Реализация этих проектов повлечет за собой создание более чем 1300 рабочих мест. Как отметил глава региона, все эти документы имеют одну отличительную черту — хороший уровень локализации — почти 90 процентов. А это значит, что такие проекты проще воплотить в жизнь.

Стенд донского региона был посвящен импортозамещению. Фото: сайт правительства Ростовской области

Смелый слоган нашего стенда наглядно проиллюстрировала композиция: шахматная доска и фигуры, представляющие собой различные сферы производства. И среди них не было пешек — каждая фигура важна. Среди сфер, которые затронули перспективные проекты, оказалось производство сжиженного газа, развитие электрозаправочной инфраструктуры, химической, машиностроительной, металлургической индустрий, производство медицинского и холодильного оборудования.

- Подавляющее, абсолютное большинство проектов связано с замещением той продукции, которую либо не производили, либо она перестала поставляться на территорию страны, - рассказал Василий Голубев. - Мы видим и на представленных на стендах проектах, и в практической жизни сегодня, что очевидный поворот в сторону импортозамещения экономики состоялся. Поэтому для нас сегодня является принципиальным ускорение процессов, которые бы заместили те ниши, появляющиеся сегодня в стране, в регионах.

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. НАШ ХОД»

Напомним, донской регион традиционно выступает на Международной выставке «Иннопром», представляет проекты, раскрывающие участникам из России и других стран инвестиционный потенциал Ростовской области. Так, именно с соглашений, заключенных на этой выставке, на Дону начали развивать некоторые новые отрасли, в том числе ветроэнергетику. А теперь ветропарки стали визитной карточкой районов, где они расположены. Например, Каменского района у федеральной трассы М-4 «Дон».

Все проекты, по которым заключены соглашения, имеют высокий уровень локализации. Фото: сайт правительства Ростовской области

Ростовская область является традиционным участником выставки, на которой представляет свой инвестиционный потенциал. С соглашений, подписанных на «Иннопроме» в прошлые годы, началось развитие некоторых новых отраслей, в том числе ветроэнергетики.

Напомним, Ростовская область вошла в топ-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики и заняла 16-е место среди 85 регионов. Рейтинг составляется уже второй год подряд. Он был разработал Минпромторгом страны, чтобы анализировать эффективность региональной промышленной политики, определять работоспособность используемых инструментов господдержки и найти лучшие региональные практики.