Эпидемия бессонницы

Евгения Валерьевна Ших

Ответы на все вопросы — в нашем интервью с известным экспертом, доктором медицинских наук, профессором, директором Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгенией Валерьевной ШИХ.

Тревога и сон

– Евгения Валерьевна, в последнее время мы живем в состоянии затяжного стресса, уровень тревоги растет. От последствий страдает все больше людей независимо от возраста. Наиболее распространенная проблема — нарушения сна. Почему они возникают и как проявляются?

– В условиях тревоги и психологического напряжения организм перестраивается в режим повышенной активности. В 20–40% случаев причиной нарушений сна становятся тревожные и депрессивные расстройства, у 50% жителей мегаполисов – нарушенный цикл «сон-бодрствование», ненормированный рабочий день, сменный график работы, а в 5–10% случаев – избыточное потребление разных стимуляторов (чая, кофе, энергетиков), курение и алкоголь.

Расстройства сна возможны во всех его фазах: нарушение процесса засыпания, прерывистый и поверхностный сон, раннее пробуждение. А днем мы в полной мере ощущаем последствия бессонной ночи: усталость, нарушения внимания, раздражительность, головную боль и не только. Бессонница ухудшает качество жизни не менее, чем другие распространенные заболевания.

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Существует ли «идеальное снотворное»?

– Насколько верно сложившееся мнение о небезопасности снотворных лекарств? Какие средства с высокой, на ваш взгляд, эффективностью и низким риском побочных проявлений можно рекомендовать при нарушении засыпания, особенно возникшем впервые?

– Действительно, при лечении нарушений сна синтетическими препаратами регистрируется большое количество нежелательных явлений. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день препаратами выбора у пациентов с бессонницей считаются лекарственные средства на основе естественных компонентов.

– Именно такими компонентами является комбинация мелатонина и глицина? Расскажите об их свойствах.

– Мелатонин — естественный регулятор цикла сна и бодрствования. Он начинает вырабатываться с наступлением темноты. При достижении определенного уровня мелатонина в крови мы чувствуем сонливость. Однако если человек живет не по своим биологическим часам, а в том ритме, который ему диктует образ жизни, то выработка мелатонина может нарушаться, и тогда возникают проблемы со сном. В группе риска — интенсивно работающие люди, имеющие посменный график, проводящие много времени за гаджетами. Кроме того, выработка мелатонина снижается с возрастом.

Что касается глицина, то он относится к нейромедиаторам. Это вещества, которые участвуют в передаче сигналов от нервных клеток. От их соотношения зависит стрессоустойчивость. Глицин — тормозной нейромедиатор и передает «успокаивающие» импульсы. Он нормализует процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе, оптимизирует метаболические процессы в мозге, оказывает мягкое седативное, универсальное антистрессовое и антидепрессивное действие, повышает умственную работоспособность, предохраняет ткани от интоксикации при гипоксии — нехватке кислорода.

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Вместе – сильнее!

– Недавно в России разработали снотворное лекарственное средство Глицин + Мелатонин Эвалар в подъязычных таблетках. Оно отпускается без рецепта. Какие преимущества есть у комбинации мелатонина и глицина по сравнению с приемом только мелатонина [1]?

– Комбинация глицина и мелатонина имеет превосходство по сравнению с применением одного мелатонина [1] по целому ряду ключевых показателей. Комбинация глицина и мелатонина усиливает эффекты обоих веществ при нарушениях сна, сокращает время засыпания, улучшает качество сна, уменьшает сонливость и усталость в течение дня у пациентов при бессоннице или сниженной продолжительности сна, а также снижает уровень тревожности, повышает работоспособность. Это тот случай, когда вместе – сильнее, чем по одному [2]!

Объяснение простое: синергия компонентов. Когда к мелатонину добавляют глицин в четко подобранных дозах, это обеспечивает дополнительный седативный эффект. Вместе они быстрее способствуют уменьшению психоэмоционального напряжения, снижению агрессивности и депрессии, улучшению настроения, повышению умственной работоспособности [2].

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– Лекарственное средство Глицин + Мелатонин Эвалар имеет необычную форму выпуска — таблетки подъязычные, их рассасывают перед сном. С какой целью это сделано?

– Подъязычные таблетки обеспечивают быстрое всасывание и усиленный эффект комбинации глицина и мелатонина.

Кровоснабжение слизистой оболочки полости рта очень обильное. В ряде случаев прием препарата в подъязычной форме по скорости и выраженности действия может быть сравним с инъекциями [3].

Действительно, в препарате Глицин+Мелатонин Эвалар важна не только грамотно подобранная комбинация компонентов, но и форма выпуска – подъязычные таблетки. Когда мы рассасываем таблетку в ротовой полости, то активное вещество избегает прохождения через печень, и именно такой прием повышает биодоступность компонентов – мелатонина и глицина. Известно, что при приеме мелатонина в обычных таблетках, которые проглатывают, запивая водой, до 85% действующего вещества теряется, то есть превращается в неактивную форму именно из-за первичного прохождения через печень [2]. Подъязычные таблетки позволяют этого избежать и достичь за короткое время адекватного уровня мелатонина в крови. Отсюда и правило: принимать эти таблетки можно прямо перед сном [2], а не за 40 минут до сна, как мелатонин в обычных таблетках [4].

«С точки зрения клинической фармакологии комбинация мелатонина и глицина является более рациональной и оправданной. Положительные свойства двух компонентов суммируются, а форма подъязычных таблеток обеспечивает быстрое всасывание и усиленный эффект [2].

– Глицин + Мелатонин Эвалар не вызывает привыкания и зависимости?

– Нет. В отличие от синтетических снотворных, которые содержат чужеродные для организма химические вещества, мелатонин и глицин физиологичны для человека, так как они присутствуют в организме. Поэтому данная комбинация не может вызывать ни зависимости, ни привыкания [2].

1 По сравнению с приемом лекарственного средства Мелатонин Эвалар.

2 Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Глицин+Мелатонин Эвалар, рег. номер: ЛП-007897.

3 Матур П., Рана А., Сароха К., Матур К. Сублингвальный путь: подход к введению лекарств в системный кровоток. Международный журнал фармацевтических исследований и медицинских наук, 2019; 7 (1): 2869–73.

4 Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Мелатонин Эвалар, рег. номер: ЛП-005295.

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