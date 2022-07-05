«Я не трус!» Стали известны подробности несостоявшегося боя Пьера Нарцисса и Николая Лукинского

Певец Пьер Нарцисс. Фото: Кадр видео

В последнее время на пик популярности вышли бои в формате поп-ММА: полулюбительские поединки, транслируемые в YouTube, Rutube и даже иногда в эфире федеральных каналов, к которым ради разгона хайпа приглашают и звезд. Так дрались Никита Пресняков и Алексей Панин, Никита Джигурда и Виталий Милонов, Отар Кушанашвили и Никита Джигурда и так далее.

Одним из таких поединков в организации «Наше дело» мог стать бой певца Пьера Нарцисса и юмориста Николая Лукинского. Это только на первый взгляд они выступали не сцене — на самом деле народный артист Чеченской республики Нарцисс дрался в шоу Первого канала «Король ринга». Этот же проект Лукинский, занимавшийся боксом почти профессионально, имел первый юношеский разряд, впоследствии в 2008 году и выиграл — и даже книгу об этом написал. Так что битва, несмотря на форму артистов (лишний вес, возраст, растренированность и т.д.) мог стать жарким. Но не стал. Сердце Пьера остановилось 22 июня. Это событие до сих пор будоражит СМИ.

Фото: Кадр видео

Однако эфир конференции перед тем самым боем вышел на ютуб-канале «Наше дело». Из него можно понять, что Пьер был очень рад этому событию — всячески хорохорился, шутил и подкалывал соперника.

— Я очень тебя уважаю, дорогой мой, — вежливо обращался к оппоненту Нарцисс. — Но думаю, что пора забрать у тебя этот пояс («Короля ринга»). Потому что я вижу, что куда бы ты не пришел — на рынок или на сцену — всегда с ним ходишь. Ну сколько можно?! Отдай. В Африке я тоже похожу с ним.

Фото: Кадр видео

Нарцисс согласился на поединок на коротком уведомлении. 61-летний Лукинский должен был биться с ровесником Никитой Джигурдой, но последний от боя отказался, сменив площадку.

Кстати, Пьер и Николай могли встретиться и раньше, но участвовали в разных сезонах шоу «Король ринга».

— Я из Камеруна, как вы знаете, и девиз нашей страны — «Неукротимый лев», — напомнил Нарцисс. — Я — лев: спокоен, сижу в кустах. Газель туда-сюда, туда-сюда, а потом раз и все. Понимаешь? Поэтому если я не кричу, это не значит, что нет потенциал. Потенциал есть. Понимаю, Коля, что синяков у меня на лице не будет видно. Но тебя-то будет видно!

Фото: Кадр видео

Певец признался, что в Камеруне в детстве не дрался даже во дворе. Но всегда чувствовал, что внутри есть что-то, что позволяло ему чувствовать уверенность и превосходство перед потенциальными соперниками. И если кто-то посмел обидеть его сестру или кузена, большой Пьер, уже студент университета Сорбонна, всегда вступался и после боя шел разбираться, кто начал и кто был виноват. Ему было важно установить справедливость.

Фото: mediamax.am

— Бил ли я лысых мужчин? Я не буду его бить! — пообещал Нарцисс юмористу-сопернику. — Помните Чемпионат мира по футболу, в ходе которого защитник сборной Франции Лоран Блан целовал лысину вратаря Фабьена Бартеза. Вот. Я буду целовать лысину Николая. У меня нет злости к нему. Меня закинули в последний вагон вместо Джигурда. Но я выйду биться. Я не трус! Я не трус...