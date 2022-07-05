Андрей Соколов объяснил отъезд Невзорова и Галкина: «Чистый бизнес. Где лучше кормят, туда и иди»

Народный артист РФ Андрей Соколов Фото: YouTube

Словно робкие подснежники, начинают проявляться и высказываться по поводу СВО и внезапно вспыхнувшего желания некоторых коллег покинуть страну российские артисты. Аккуратно оглядываясь, выражают они свою позицию, стараясь никого не обидеть. Так мирно в беседе с актером и ютуб-интервьюером Вячеславом Манучаровым выразил мнение Андрей Соколов, народный артист РФ и звезда фильма «Маленькая Вера» и сериала «Адвокат».

ПРО КРИТИКУЮЩИХ ПАТРИОТОВ

«Критиковать можно по-разному. Для этого есть место и время. Если говорить про барышню, которая вышла на Первом канале с плакатом «Нет войне!» (Марина Овсянникова улетела в Германию заключила договор на сотрудничество с местными СМИ, после чего договор не продлили и она вернулась на родину — Авт.), то она в списке «Миротворец». И с запада ее турнули. Предатели нигде не нужны. Поэтому критика критике рознь. Когда хирург делает операцию, неуместно ему объяснять, какие надо пить лекарства. Я не говорю про то, что надо молчать. Просто надо говорить конструктивно. А у нас все обычно разбираются в спорте, медицине и политике».

ПРО СПЕЦОПЕРАЦИЮ

«Почему я поддержал спецоперацию? Это аксиома. Когда я увидел черные квадратики (в соцсетях некоторые звезды, в числе которых и Иван Ургант, сделали аватарками черные квадраты), у меня возникло ощущение, что, может быть, в жизни я чего-то не понимаю. Я русский. Вырос в этой стране. И помирать буду здесь. То, что происходит, [неслучайно] — очень много предпосылок было: и Аллея ангелов, и то, что творилось в последнее время в Донбассе. Если бы этого не произошло, нам было бы очень плохо. Вот и все»

Андрей Соколов: "Предатели нигде не нужны. Поэтому критика критике рознь". Фото: YouTube

ПРО ЭМИГРИРОВАВШИХ АРТИСТОВ

«Огорчает ли меня, что они покинули страну? У монеты две стороны. И огорчает, и нет. Я ничего неожиданного в этом не вижу. Не переходя на личности, это накопительный результат. Мы же видим тех, кто был на виду, — имидж [русофобов] они уже нарабатывали. И предполагаемый результат [убывание из страны] можно просчитать. Зачастую в компании сидишь и обсуждаешь, анализируешь. И вот такая фраза прозвучала: «Случись чего — все сбегут». А я говорю: «Ребят, куда сбегут? Кому мы там нужны?». И вот я оказался не прав. С другой стороны, не удивил господин Невзоров. Чистый бизнес. За кого воевать? На чьей стороне больше кормят, туда и идти. Вопрос, что дальше. Вот побудут они там — и как? Обратно? Если лев показывает тебе клыки, не думай, что он улыбается. Очень многие работали тут, а корни [дом] имели там. Заработали — и уехали»