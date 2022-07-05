Большинство россиян не готовы докупать стаж и выходить на пенсию пораньше

Большинство россиян заявили, что не намерены докупать стаж, поскольку своего для выхода на пенсию у них уже достаточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россиянам напомнили, что необходимый стаж для выхода на пенсию можно будет «докупить». Один год будет стоить чуть больше 36 тысяч рублей, а всего можно приобрести до 7,5 лет – половину от необходимого минимального стажа. Однако как оказалось, такая возможность россиян совсем не заинтересовала. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Треть опрошенных заявили, что не намерены докупать стаж, поскольку своего для выхода на пенсию у них уже достаточно. Более того, кто-то и вовсе на пенсию уже вышел. Таких участников опроса оказалось 30%.

Каждый четвертый россиянин заявил, что такая возможность ему кажется интересной, но лично он покупать стаж не планирует, уж больно дорого это стоит. Да и работу бросать 24% опрошенных пока не готовы.

«За год стажа 36 тысяч – это много. Хорошо только для тех, у кого есть деньги, а остальным пахать и пахать еще нужно», - говорит участница опроса.

18% респондентов заявили, что любят свою работу. Она дает им не только стаж и доход, но и реализацию, хороших знакомых и многое другое. Поэтому участники исследования отметили, что лучше поработают подольше, вместо того, чтобы докупать недостающий до пенсии стаж.

А вот 15% опрошенных отметили, что вовсе не против докупить себе стаж, чтобы работать поменьше и выйти на пенсию пораньше. Правда, 10% из них отметили, что работают много, но часть времени трудились неофициально, поэтому трудовой стаж им не шел, вот сейчас и приходится наверстывать.

«На самом деле эта возможность подходит тем, кто на себя работает большую часть времени или неофициально», - говорит респондентка.

А вот 5% добавили, что воспользовались бы такой опцией, поскольку вообще не работают, а живут, к примеру, за счет супруга или других членов семьи. Работать им в жизни никогда не приходилось, но вот пенсию, хотя бы минимальную, оформить хочется, поэтому они и готовы докупать себе стаж.

Оставшиеся 13% участников опроса говорят, что затрудняются ответить. Чаще всего, в меру юного возраста, эта категория опрошенных о пенсии пока просто не задумывается.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,4 тысячи человек.