Безногую "украинскую мать" подвесили над площадью в Праге

Инсталляцию «Венок» создала чешская скульптор Вероника Псоткова. Фото: praguemorning.cz

В европейском монументальном искусстве нынче пошла мода на образ «убитой горем украинской матери». Скульпторы и прочие инсталляторы занялись откровенным хайпежом, рассчитывая подзаработать на политическом моменте. Вот только "нэньки" у них почему-то выходят такими страшными, что вызывают не сочувствие, а оторопь.

Недавно бронзовая "украинская мать", больше смахивающая на базарную хабалку, появилась на одной из площадей Софии. Простояла двое суток, после чего возмущенные жители потребовали убрать эту жуть с глаз долой. Перед демонтажем статую откровенно заплевали.

Видимо, учтя этот печальный опыт, городские власти Праги решили подстраховаться. Свою "мать с незалэжной" они подвесили на высоте нескольких метров над землей - так что доплюнуть до нее будет сложновато. Речь идет об инсталляции «Венок», созданной чешской скульпторшей Вероникой Псотковой.

Фото: praguemorning.cz

Как пишет издание «Prague Morning», «Венок» символизирует «всех украинских матерей, страдающих от российского вторжения». Правда, и тут мамаша похожа скорее на призрака или чудище из ужастика, чем на женщину. У фигуры нет ни лица, ни ног, а «объект» на голове напоминают не венок, а последствия взрыва бомбы. Нагоняет жути и поза скульптуры, ведь кажется, будто монстр идет на тебя с распростертыми рукам, чтобы схватить и утащить к себе в логово. А в темноте силуэт выглядит совсем уж зловеще.

Многие пользователи соцсетей не стеснялись в выражениях по поводу "произведения искусства". «Дебил года», - коротко и емко написал Петр Шапчак. «Это больше напоминает Бабу-Ягу, не удивлюсь, если она будет пугать детей», - иронизирует другой юзер «Твиттера». «Это настоящий неподдельный ужас», - вторит ему пользователь Ян Керналь.

Впрочем, судя по сайту самой ваятельницы, у Псотковой все произведения выглядят пугающими, и «Венок» не выпадает из общей стилистики.