Серая, некрасивая, зато своя: Что будет с упаковкой для молока и соков из-за санкций

В моду в оформлении упаковки пришел минимализм. Вынужденно... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дурилка картонная

Молочные пакеты внезапно оказались проблемой первостепенной важности, которой озаботилось даже высшее руководство страны. Санкции ударили и по ним. Один из крупнейших производителей пищевой упаковки, норвежская компания Elopak, заявила о приостановке деятельности в России. Другой тяжеловес, шведский концерн Tetra Pak, после 70-летнего сотрудничества с нашей страной сократил поставку компонентов для изготовления пакетов. И кому сократил - своей же «дочке», российскому АО «Тетра Пак», владельцу крупнейшего в Восточной Европе упаковочного производства в подмосковной Лобне.

Проблему признала и вице-премьер Виктория Абрамченко:

- Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, - она будет серой, но она будет наша, отечественная.

Что картон уже не тот, подтверждают и производственники.

- Получаем упаковку со Светогорского комбината, - рассказал «КП» председатель совета директоров компании «Ламбумиз» Сергей Ботвин. - Раньше была снаружи белоснежная, а внутри бурая - для того, чтобы внутрь проникало как можно меньше света, это нужно для лучшей сохранности молока. А теперь с обеих сторон бурая, потому что нет отбеливателя.

Кризис белого оценивают по-разному.

- Ну и что, что нет белил и красок! - сказал «КП» вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков Игорь Смиренный. - В нашем Музее упаковки есть образцы еще дореволюционные - никаких отбеливателей, а дизайн просто улетный, хоть и сделан в одну краску. А в двадцатые годы посмотрите, как рисовали!

Другие считают, что наши химики все-таки в долгу перед народом.

- Упаковка продает товар, - объяснил мне совладелец компании «Фабрика упаковки Милк» Иван Лазуренко. - Когда она яркая, красивая, у человека рука поневоле к ней тянется. Хотя внутри ровно то же, что и в не такой броской.

Сейчас в стране разворачивается эксперимент по созданию полностью российского упаковочного производства - от красок до бумаги. Институты бьются над формулой отбеливателя.

Но удастся ли слезть с импортной картонной иглы? Ведь было же и у нас при советской власти собственное производство пакетов для молока и кефира. Куда оно все подевалось?

Крышка как угроза авиапрому

Многие помнят эти красные и синие пакетики с молоком и сливками. Перед покупкой надо было потрясти пакет и внимательно осмотреть со всех сторон, не протекает ли - эту премудрость знали даже дети.

Бумажные пакеты появились в стране не сразу. Основной тарой было стекло. Недорогое в производстве, к тому же в стране была хорошо организована система возврата тары - сдача бутылок была популярной подработкой.

Но чем активнее развивалась молочная промышленность, тем яснее становилось, что стеклянные бутылки - не самый лучший вариант. В 50-е годы в СССР резко увеличилось производство молока. В соревновании двух великих держав наши экономисты подсчитали, что по молоку мы уж точно сумеем догнать и перегнать Америку, как обещал тогдашний руководитель страны Никита Хрущев.

Получилось. Производство нарастили в разы, пользу продукта пропагандировали из каждого утюга, все киногерои, особенно положительные, хлестали с экранов молоко за милую душу. Его выдавали на вредных производствах, а инженеры по охране труда зорко следили, чтобы «вредники» не сачковали.

- Если в 1940 году страна производила 1,3 млн тонн молока, то в 1960-м - уже 8,3 млн тонн, - рассказала «КП» историк Елена Кочеткова, старший научный сотрудник Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, автор подробнейшего исследования о появлении в СССР бумажной упаковки для молочной продукции.

Однако молоко в стекле быстро скисало. Фото: Виктор САДЧИКОВ/Фотохроника ТАСС

Но успех породил и ворох проблем. Надо же было доставлять бутылочки по городам и весям. А молоко в стекле не выдерживало долгой дороги - скисало. Крышечка из фольги не обеспечивала герметичности.

Кроме того, оказалось, что стекло имеет свойство биться. В 1960 году бой тары превысил 67% - то есть две из трех бутылок уходило в осколки.

И наконец о крышечках. Фольга, из которой они делались, была алюминиевая. Больше молока - больше бутылок - больше алюминия. Каждый год для молочной промышленности требовалось 1200 тонн этого стратегического металла. Не шутка, так и на самолеты ничего не останется.

В общем, причин для отказа от стекла хватало.

Крышечки из алюминиевой фольги делали разноцветными - чтобы сразу было видно, какой молочный продукт в бутылке. Фото: СОЦСЕТИ

Шведская пирамида

- Сейчас принято считать, что экономика Советского Союза была закрытой, но это не так, - говорит Елена Кочеткова. - В 50-е прогресс был сутью советского видения будущего и построения современности. Более того, важность приобретали упаковка и оформление: продукт должен быть привлекательным на вид и практичным в использовании.

А в других странах, прежде всего в США и Швеции, шло повальное вытеснение стеклянной упаковки картоном и полиэтиленом. В моду вошли пакеты-пирамидки - их стали выпускать на шведском предприятии Tetra Pak.

- Шведы активно рекламировали свою продукцию в России, в том числе в журнале «Молочная промышленность», я видела издания тех лет, - продолжает автор исследования. - Упор делался на то, что это очень удобно: пакеты легкие, устойчивые, а главное, в них можно было долго хранить молоко при комнатной температуре.

Наши пытались самостоятельно создать такую упаковку, но не получалось.

В 1959 году СССР закупил у Швеции первый комплекс Tetra Pak - он включал в себя оборудование по производству пакетов и оборудование по разливу в них молока.

- Оно было установлено на Останкинском молочном заводе и производило в час 5800 пакетов по 0,5 и 0,25 литра, - рассказывает Елена Кочеткова. - В 1961 году такое же оборудование было установлено на Московском механическом заводе имени Ярославцева и на нескольких других предприятиях.

Многие помнят эти красные и синие пакетики с молоком и сливками. Фото: Shutterstock

Говорят, что шведы нас надули с этими пирамидками. Они начали выпускать их в 1952 году, но через несколько лет поняли, что такая форма при всех своих потребительских достоинствах имела серьезный недостаток при транспортировке: треугольники не вписывались в традиционные прямоугольники упаковочной тары, оставалось много пустого пространства, и грузовики возили воздух. Продав оборудование «доверчивым русским», шведы прекратили выпуск пирамидок и перешли на производство прямоугольных пакетов.

- Ничего удивительного, - скептически прокомментировал былые страсти Игорь Смиренный. - Решения принимали не специалисты, а партийные руководители - какого профессионализма от них ждать?

Однако Елена Кочеткова не считает, что нас надули.

- Думаю, мы понимали, что берем, но большое значение имела цена вопроса, - говорит она. - И в любом случае это был очевидный шаг вперед по сравнению с бутылками.

Не украли, а творчески переосмыслили

Получив импортное оборудование, наши кинулись смотреть, что там внутри. В интернете нет недостатка в комментариях о том, как мы без зазрения совести все скопировали, а добрые шведы нас простили и не стали ничего предъявлять.

- На самом деле прямого копирования не было, - считает Кочеткова. - Это был толчок к развитию собственных идей. Оборудование, созданное нашими инженерами по типу шведского, адаптировалось к нашей бумаге и полимерной пленке. Технология склейки давалась очень тяжело, и наши умельцы приспосабливали импортные идеи под отечественные реалии.

История хранит имя одного из них - слесарь-наладчик Жуков из объединения «Молоко» усовершенствовал шведский станок, чтобы он мог клеить советский ламинированный картон.

Есть еще один нюанс. Если не хочешь, чтобы тебя копировали, - патентуй свое изобретение в той стране, куда его продал. Шведы в 1959 году этого не сделали. Трудно заподозрить матерых капиталистов в таком «зевке» - скорее всего, это было частью соглашения о приобретении оборудования для пирамидок. Потому что в последующие годы, когда поставляли в Россию оборудование для прямоугольных пакетов, патентовать не забывали.

В 1963 году в пирамидки разливали продукцию уже на 12 советских молокозаводах. К концу десятилетия в бумагу упаковывалось 30% молочной продукции.

В 1972-м - новый рывок, в результате которого доля молока в пакетах поднялась до 50%. Советское правительство снова подписало соглашение с Tetra Pak. Теперь шведы брались поставлять нам 20 линий по производству прямоугольной упаковки, она называется Tetra Brik и сейчас является самой популярной в мире. При этом наши заводы продолжили гнать пирамидки. Ламинированного картона не хватало, и стали использовать технологию, подсмотренную у американцев.

- С 1972 по 1986 год на нашем предприятии выпускали пакеты-тетраэдры, снаружи и изнутри покрытые не пленкой, а воском, - рассказал председатель совета директоров «Ламбумиза» Сергей Ботвин. - На отечественном оборудовании, из отечественных материалов. Не лучший вариант. Воск плавился, герметичность нарушалась... В 1986-м мы решили отказаться от этой технологии. Скооперировались с итальянцами и с тех пор выпускаем упаковку Gable Top - в форме параллелепипеда с гребешком наверху.

Пользу продукта пропагандировали из каждого утюга, все киногерои, особенно положительные, хлестали с экранов молоко за милую душу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зачем стирали молочные пакеты

В 80-е в СССР полиэтиленовая и картонная упаковка были уже не в диковинку. Современные разговоры о повальном протекании - явное преувеличение. Вероятность попасть на бракованный примерно такая же, как сейчас поймать гнилую клубничку в ворохе спелых ягод.

Особенно удались в СССР молочные пакеты-подушечки. Да, они не имели жесткой формы, и после того, как открыл, содержимое надо было либо выпивать, либо переливать в другую емкость. Но они были хорошо запаяны, а главное - опустошив, их можно было использовать в другом качестве. Тогда в стране не выпускалось файликов. Так вот, этот пакет отстирывали от остатков молока, высушивали и хранили важные документы: сберкнижки, паспорта, свидетельства о рождении и браке, книжки по оплате «коммуналки», аттестаты, дипломы…

Все развалилось в 90-х. В трудные для экономики времена в России развернулся во всю мощь Tetra Pak - он занял нишу упаковки долгого хранения, и норвежский концерн Elopak, который занял больше половины рынка упаковки короткого срока хранения. Многие целлюлозно-бумажные комбинаты тоже были выкуплены иностранцами, которые диктовали производственную политику. Остались в отрасли и отечественные предприятия, но при наличии гигантов они погоду не делали. Сейчас самое время показать, на что они на самом деле способны.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Производители растягивают имеющиеся запасы»

- Вся картонная упаковка для молочных продуктов изготавливается в России, но из импортных компонентов, - рассказал «КП» исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. - Сейчас компании перестраиваются на закупку российского картона. Его будут поставлять Светогорский ЦБК, который уже производит картон для упаковки жидких пищевых продуктов, и крупнейший производитель бумаги в стране - предприятие «Монди» в Сыктывкаре. Там есть линия по производству пищевого картона, но она была законсервирована. А после принятия санкций ее быстро расконсервировали, сейчас идет отладка.

Вторая проблема - краски, они попали под пятый пакет санкций Евросоюза.

- После 10 июля будет введен полный запрет на ввоз товаров этой категории, - продолжил Белов. - Заметили, упаковка сейчас стала проще, менее красочной? Это производители растягивают имеющиеся запасы краски, чтобы выиграть время на поиск альтернативных поставщиков. Варианты есть и в России, и за рубежом, но приоритет за российскими.

Еще один важный компонент - ламинат, полиэтиленовая пленка внутри и снаружи пакета. По словам Белова, его в достаточном количестве производят в России, но если потребуется, объемы можно нарастить.

ОФИЦИАЛЬНО

Минпромторг: Дефицита не наблюдается

В ведомстве ответили, как собираются выходить из кризиса с упаковкой.

«Дефицита в полимерных упаковочных материалах не наблюдается, - сообщили в Минпромторге в ответ на запрос «КП». - Но из-за ограничительных мер, введенных против нашей страны, производители отдельных сложных видов упаковки испытывают временные сложности с поставками компонентов, ранее не производимых в РФ. Работа по их замещению была начата задолго до введения ограничений и в ближайшее время будет завершена. Уже сейчас ряд производителей проводят испытания на отечественном сырье и компонентах».