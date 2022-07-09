Что стало с группой «Тату»: Лена Катина вышла замуж за больного раком миллионера, а Юля Волкова жила с вором в законе

Третье место на «Евровидении». Фото: Persona Stars

В нулевых группа «Тату» в России считалась культовой среди тинейджеров. Девочки-солистки эксплуатировали имидж привержениц однополой любви, что не имело ничего общего с их реальной жизнью. У каждой из них были романы с парнями. А потом они создали семьи, родили детей. При этом так и остались для поклонников «черненькой» и «рыженькой». И хотя после распада группы повзрослевшие солистки больше не собирают стадионы, их личная жизнь и сегодня привлекает внимание.

Свадьба в МФЦ

Недавно 37-летняя Лена Катина вышла замуж. Свадьба состоялась 16 июня, в день рождения жениха - ему исполнилось 40 лет. Молодожены расписались в обычном столичном МФЦ. Как отметила Катина, дата регистрации брака выбрана не случайно: ровно год назад в этот день она и познакомилась с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым на корпоративе в честь празднования его дня рождения. Спиридонов несколько лет назад перенес рак щитовидной железы. Не так давно случился рецидив, мужчина вновь лечился, потерял волосы. Лена обещала любимому быть с ним в здравии и в болезни и не обманула. Дмитрий отмечает, что справился с рецидивом благодаря поддержке возлюбленной. Сейчас он в ремиссии.

Новым избранником Лены Катиной стал бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Фото: соцсети

Спиридонов - уроженец Читы, приехавший в Москву, с нуля сколотивший свой бизнес и преуспевший. Он - генеральный директор и сооснователь платежного сервиса, долларовый миллионер. Катина отметила, что они решили оформить брак вдвоем, без банкета и гостей. Лена приехала в МФЦ на украшенной лентами и цветами машине в белом платье и без фаты. А дальше паре еще пришлось выстоять очередь в нужное окошко. «Я никогда не расписывался в МФЦ. Стоим в очереди, представляете? А она опоздала, представляете? Она смеется, а у меня мандраж», - признался миллионер в видео, которое он снял для соцсетей.

У Лены Катиной растет сын от первого брака, который родился уже после распада группы «Тату».

«Проснулась в его постели»

Группа в 2009 году была расформирована по инициативе ее сооснователя Бориса Ренского. Катина вспоминала, что впала в тяжелую депрессию, настолько была не готова к резкой перемене. Родители отвели ее к психологу.

- Борис Ренский предложил мне делать сольную карьеру и увез в США. Работа меня вытащила, - рассказывала Лена журналистам. Когда она записывала альбом в Лос-Анджелесе, в студию пришел друг одного инструменталиста - рокер из Словении Сашо Кузманович. В один из вечеров все музыканты вместе выпивали в баре. Сашо пригласил Лену к себе. Как она вспоминала, утром проснулась в его постели. «А уже через месяц мы начали жить вместе», - говорила исполнительница.

Кузманович старше Лены на девять лет, общались они на смеси английского и русского. В 2013-м Сашо сделал Катиной предложение. Свадьбу играли дважды: в России и Словении. В мае 2015-го «татушка» родила мужу сына Александра.

Супруги были слишком заняты музыкальной карьерой. К тому же за глаза Сашо называли бабником. Через 9 лет после свадьбы артисты развелись, договорившись дружить ради сына. Сашо уехал в Словению. Катина с ребенком вернулась в Россию, где продолжает свою карьеру.

«Татушки» разругались и не общаются

Лидером в дуэте «Тату» всегда была «черненькая» Юля Волкова, чья точеная фигурка и дерзость цепляли фанатов. На ее фоне Лена казалась зажатой, но специалисты отмечали ее вокал. Катина родилась в музыкальной семье. Ее папа - музыкант, писал песни Марине Хлебниковой, группе «Дюна», другим исполнителям. И дочка с юности выступала в детских вокальных ансамблях. Ее первой и выбрал на кастинге идейный вдохновитель группы «Тату» продюсер Иван Шаповалов. Сначала она пела сольно, и Шаповалов вспоминал, что это было хорошо, но обыкновенно, без «изюминки». Когда ей в пару нашли оторву

Юлю Волкову, которая тоже, как и Катина, начинала в детской группе «Непоседы», дуэт сложился. Волкова до этого в 12 лет снималась в «Ералаше» и держалась очень раскованно на сцене.

Юлия даже баллотировалась в Госдуму от Ивановской области, но выборы проиграла. Фото: СОЦСЕТИ

В 14 лет, став солистками «Тату», обе школьницы прославились. Продюсер придумал добавить дуэту имидж скандальности (девочки пели о любви друг к другу в хите «Я сошла с ума, мне нужна она»), и проект «выстрелил». Третье место на «Евровидении» принесло им мировую славу.

«Первые побочные эффекты популярности - больной желудок из-за плотного гастрольного графика, а еще встречались и больные поклонники. Домой звонили маньяки - пугали маму: «Я твою дочь зарэжу!» - вспоминала Волкова. Они давали по 30 концертов в месяц. Катина признавалась, что из-за такого изматывающего графика у нее случались нервные срывы. А продюсер Шаповалов провоцировал: мол, давайте побольше откровенности, поцелуйтесь!

В 2004 году солистки с ним разругались, выпорхнув из-под его опеки. А потом и группа распалась. Девочки перестали друг с другом общаться, их пути разошлись.

Бурная юность «черненькой»

В личной жизни Юли Волковой было еще больше приключений, чем у «рыженькой». Группа «Тату» еще существовала, когда Юля забеременела от своего телохранителя Павла Сидорова.

От телохранителя Павла Сидорова Юля родила дочь. Фото: Личный архив

- Я девочка очень ранняя. Первый секс - в 13, первая слава в группе t.А.Т.u - в 15, первый ребенок - в 19, - признавалась спустя годы Волкова. - Год за 10: быстрее жить, все попробовать - это как наркотик. И наркотики тоже...

Родила дочку Вику. Но семьи не получилось. Как выяснилось, Сидоров скрыл от нее, что женат и в той семье у него подрастает ребенок. И он совсем не помогал растить дочку от «татушки». Юля на заработанные гонорары купила квартиру, наняла нянь, ей помогала мама.

Влад Топалов звал ее замуж. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

У Волковой был роман с певцом Владом Топаловым (ранее они вместе выступали в детской группе «Непоседы»). Но потом она скажет, что они «не берегли свои отношения». В 2006 году она стала встречаться с сыном генерального директора компании «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова 19-летним Парвизом. Он ради «татушки» ушел от беременной жены.

- Телефон Парвиза разрывался от истерических эсэмэсок, - рассказывала Волкова. - Я не стала Владу (Топалову) морочить голову, сообщила по телефону: «Мы теперь с Парвизом, я от тебя ухожу».

В отношениях с Парвизом Ясиновым у нее появился сын. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2007-м «татушка» родила от Ясинова сына Самира.

Юлию отличала беспечность. Она могла вдруг не полететь на запланированные гастроли в Америку, сославшись на нездоровье. Продюсеры платили неустойку, а потом узнавали, что через несколько дней Юля полетела с бойфрендом на курорт. Из-за такой ее необязательности создатели «Тату» порвали с ней контракт, решив сотрудничать только с ее напарницей.

На какое-то время Волкова, оставшись без поддержки, осела дома с детьми. В Парвизе периодически просыпался восточный мужчина, и он устраивал сцены ревности. Устав терпеть тиранию, Волкова ушла от него и решила вернуться на сцену. В 2012-м она рассказала о своем новом мужчине.

- Это был бизнесмен Влад Голдман, с которым в то время жила Юля, - рассказывал экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник. - Он вложил 150 тысяч только в поездку с Биланом, с которым она готовила песню для «Евровидения». Но когда Голдмана посадили на 8 лет, Юля сразу вычеркнула его из жизни.

Потеря голоса и аборт

Тогда же у Волковой обнаружили рак щитовидной железы.

- Сделала операцию, которая прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего была полная потеря голоса. Я не разговаривала год: шептала, ходила по врачам до первой операции в Германии. Потом хирургическое вмешательство в Японии, Корее. После Сеула я смогла начать нормально разговаривать, - позже делилась артистка.

При этом Волкова продолжала менять партнеров. В 2015 году стала появляться на зарубежных курортах с накачанным мужчиной, в котором признали грузинского вора в законе Георгия Заранди по кличке Гия Гальский.

Вор в законе Георгий Заранди избил ее до полусмерти. Фото: СОЦСЕТИ

- Года четыре меня вообще не было в Москве, - сообщила в одном интервью Волкова. - Я уехала в другую страну. Роман начался по телефону. Я обратилась к нему за помощью. Его телефон мне дали друзья. Потом я полетела к нему. Мы увиделись. И больше не расставались. Это была такая безумная страсть. Понятно, что он человек очень ревнивый, собственник, нерусский мужчина. Я хотела завершить отношения. Но мне не дали.

Закончилось все трагично, с поднятием рук, с поломанной челюстью в трех местах. Я на земле. Люди пытаются его от меня отодрать, оторвать. Когда пришла в себя, увидела, что уже в машине скорой помощи. Помню, держала лицо руками, потому что оно у меня... не держалось.

Экс-директор Леонид Дзюник предполагал, что побил гражданский муж Юлию не без повода - приревновал, заподозрив в интрижке с другим мужчиной - американцем. От американца она забеременела, но отношения разладились, к тому же началась пандемия, разъединившая пару окончательно.

- Я поняла, что рожать для себя третьего ребенка, наверное, неправильно. Поэтому я приняла решение сделать аборт. Мне до сих пор от этого тяжело, - признавалась Волкова.

В 2021 году Юлия баллотировалась в Госдуму от Ивановской области, но выборы проиграла. Нынешнее семейное положение артистки засекречено. Кто-то считает, что она сейчас одна воспитывает двоих детей. На расспросы журналистов Волкова отвечает, что решила больше не афишировать личную жизнь. Сегодня Юлия отмечает, что она счастливая мама, а это немало.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Экс-продюсер борется с онкологией

Сейчас с раком щитовидки борется новый муж Лены Катиной, одолела такую же болезнь Юля Волкова. И с онкологией сражается и бывший продюсер «Тату» Иван Шаповалов.

- Ваня болеет. У него опухоль головного мозга, - рассказал «КП» его друг Леонид Дзюник. - Уже лет десять он борется с недугом. Рак мозга не пощадил Задорнова, Хворостовского, Фриске. Но, оказывается, есть такая разновидность опухоли, которая не обрекает на смерть. Когда мы лет десять назад с Леной Кипер (автор слов хитов «Тату») приехали домой к Шаповалову, то его вид поверг нас в настоящий шок. Смотреть на Ивана без содрогания было невозможно. С правой стороны висок у Вани был раздут и выпучился этаким здоровенным «яблоком». И глаз был навыкате, выдавила опухоль. То есть как два «яблока» с правой стороны. Зрелище ужасное… Оказалось, это опухоль вот так страшно вышла наружу, выдавив глаз. При этом Ваня вел себя как обычно, спокойно. Я говорил ему, что надо срочно к докторам. А он еще тянул время, не хотел довериться стандартной медицине. Сказал, мол, поеду в Китай и там буду медитацией заниматься - поможет. И только у Юли Волковой с ее темпераментом получилось буквально заставить Ивана поехать к врачам. Юля приехала, увидела все своими глазами и устроила такой разнос! И тогда девчонки - Юля и жена Шаповалова - чуть ли не насильно взяли его, погрузили в машину и повезли в госпиталь Бурденко, где медики схватились за голову: еще бы немного, и не известно, чем бы все закончилось.

Юля буквально спасла Ивана Шаповалова, заставив пойти к врачам. Фото: НТВ

Он лечится и по сей день. У Вани особенность опухоли в том, что у нее есть выход. Когда она начинает расти, вылезает у виска, после чего сразу же надо принимать меры. У Фриске была глиобластома - когда поражаются многие клетки мозга, и сама опухоль была внутри черепной коробки. У Вани опухоль другая. Беда в том, что у него нет денег на лечение. Я говорю: «Вань, надо что-то делать, попроси о помощи». Отвечает: «Нет, Лёнь». Вот такой он человек. Очень скромный.

- Солистки «Тату» вспоминают его?

- Юля иногда звонит. Лена Катина - кажется, нет.

Юля любит экспериментировать со своей внешностью. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

КСТАТИ

Сделала грудь и губы

Юлия Волкова не скрывает, что не единожды обращалась к пластическим хирургам. «Сделала себе грудь. Делаю биоревитализацию, ботокс, губы. Люблю экспериментировать со своей внешностью», - признавалась артистка.