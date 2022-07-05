Герои спецоперации «Z»: рядовой Забегайлов грамотно корректировал артудар, нанеся противнику невосполнимый урон

Фото: Александр КОЦ

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Быстрота и натиск – душа настоящей войны.», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А офицерам напоминал: «Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, токмо тщетны они, ежели не будут истекать от солдата».

УВИДИТ И РАЗБИЛ ПРОТИВНИКА С НЕБА

Сержант Илья Егоров

«В ходе ведения воздушной разведки оператор расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» сержант Илья Егоров обнаружил автомобильную колонну материально-технических средств противника. Егоров произвел доклад о направлении движения колонны и передал координаты середины колонны на командный пункт, а также успешно вывел беспилотный летательный аппарат из зоны возможного огневого поражения, тем самым сохранив БпЛА в целостности для выполнения последующих задач спецоперации. По переданным координатам, артиллерией дивизии было нанесено огневое поражение, в результате чего колонна техники противника, используемой для снабжения военнослужащих националистических батальонов, была полностью уничтожена. Спустя несколько дней Илья Егоров в составе батальонно-тактической группы принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов от украинских националистов. Продвигаясь по городу, Игорь обнаружил и сосредоточенным огнем с ходу уничтожил долговременную огневую точку боевиков, заставив противника отступить вглубь населенного пункта».

СОХРАНИЛ УСТОЙЧИВУЮ СВЯЗЬ В БОЮ

Подполковник Сергей Любарцев

«Начальник связи мотострелковой бригады подполковник Сергей Любарцев с начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи. Украинские националисты, стремясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения мотострелковой бригады с применением артиллерии и минометов.

В ходе боестолкновения с вооруженными радикалами в условиях минометного обстрела Сергей Любарцев умело руководил действиями вверенных подразделений по организации управления и обеспечения оперативной режимной телефонной связью.

При попытке прорыва обороны противником подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, где в крайне тяжелой обстановке не допустил срывов обеспечения связи. Несмотря на полученную в ходе боя контузию, Сергей организовал эвакуацию техники связи и личного состава из-под огня противника. Мужественные и самоотверженные действия подполковника Сергея Любарцева позволили сохранить управление бригадой при обороне, а в последующем перейти в контрнаступление и разгромить врага».

КОРРЕКТИРУЯ ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ ВЗВОД

Рядовой Григорий Забегайлов

«Рядовой Григорий Забегайлов, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял боевую задачу по поиску вооруженных формирований националистов в окрестностях освобожденного населенного пункта. Продвигаясь по местности, Григорий обнаружил наблюдательный пункт националистов, а также артиллерийские позиции противника. Рядовой Забегайлов передал по средствам связи координаты позиций противника и продолжил вести визуальную разведку. Во время нанесения артиллерийского огня по позициям националистов рядовой Забегайлов продолжал передавать координаты для корректировки огня, что позволило нанести врагу максимальный урон. В результате удара российской артиллерии были уничтожены артиллерийские позиции националистов, до 7 единиц техники и около 30 человек живой силы противника».