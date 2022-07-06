Бородатая женщина, бесполые и иные существа в администрации Байдена: Америка сходит с ума

Родившаяся мужчиной по имени Ричард, Левин в 2011 году совершила трансгендерный переход Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание USA Today провело традиционный конкурс «Женщина года»: на федеральном и региональном уровне были выдвинуты кандидатуры женщин-ученых, служащих в рядах Армии США, государственных и общественных деятелей, внесших значительный вклад в развитие американского общества.

В числе победительниц – и Рейчел Левин – помощница министра здравоохранения США и первая в истории Америки женщина-трансгендер на федеральной должности, требовавшей утверждения Сената.

Родившаяся мужчиной по имени Ричард, Левин в 2011 году совершила трансгендерный переход, разойдясь после этого со своей женой и оставив ей двоих детей.

Врач-педиатр по образованию, Левин еще и адмирал Офицерского корпуса службы общественного здравоохранения США.

Вместе с пресс-секретарем президента, открытой лесбиянкой Карин Жан-Пьер и федеральным министром транспорта, геем Питом Буттиджичем мадам адмирал олицетворяет политику инклюзивности и гендерного разнообразия, которое обещал воплотить в своей администрации Джо Байден.

Но этим Байден не ограничился, и назначил на еще одну федеральную должность – заместителя помощника секретаря по утилизации ядерного топлива в Управлении ядерной энергетики – активиста ЛГБТ-сообщества Сэма Бринтона.

Левин с пресс-секретарем президента, открытой лесбиянкой Карин Жан-Пьер Фото: СОЦСЕТИ

«Фишка» Бринтона заключается в том, что он – т.н. гендерфлюидная персона, т.е. идентифицирующая себя ни как женщина, ни как мужчина, ни даже как «два в одном». И чтобы не путать себя и окружающих, Бринтон требует, чтобы к нему обращались с использованием местоимений «они» и «их».

А вот в консервативной Алабаме не стали следовать вашингтонским модам: законодатели этого штата приняли сразу несколько законов, позволяющих хоть как-то защитить подрастающее поколение. Они запретили трансгендерам доступ в школьные туалеты и раздевалки в соответствии с их прихотями. Также в алабамских детских садах и младших школах теперь запрещены обсуждения вопросов гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

Еще один закон запретил практикующим на территории штата врачам проводить процедуры или назначать несовершеннолетним лекарства для изменения пола или задержки полового созревания.

В преамбуле принятого закона говорится, что «несовершеннолетние, а зачастую и их родители не в состоянии понять и полностью оценить риск и жизненные последствия, включая бесплодие, которые возникают в результате использования блокаторов полового созревания и хирургических процедур».

Полицейские просят помочь им найти 27-летнюю женщину по имени Изабелла Фото: СОЦСЕТИ

Пока же в Новом свете многие дивятся специфике работы канадской полиции. Правоохранители Торонто разместили в Твиттере фото бородатого молодого человека, которого они объявили в розыск. В заголовке полицейские просят помочь им найти 27-летнюю женщину по имени Изабелла. Обескураженные добровольцы стали выяснять – не вкралась ли в сообщение ошибка, но стражи порядка стоят на своем – на фото действительно изображена гражданка. Судя по всему, речь идет о трансгендере.