Самые крепкие пары шоу-бизнеса: Королёва прощает мужу измены, а Глюкоза - многомиллионные долги

Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крепкие браки встречаются даже в турбулентном и ветреном шоу-бизнесе. Ведь семейный быт - это не только любить друг друга до гроба, хранить верность, смотреть в одном направлении и прочие мифы и статусы "ВКонтакте". По-настоящему прочные союзы закаляются самыми разными испытаниями, а их у богатых и знаменитых поболе нашего.

КОРОЛЁВА БОЛЬШЕ НЕ РЕВНУЕТ

За два десятка лет публика не раз разводила "русалку" с мужем Сергеем Глушко, которого любительницы мужской обнажёнки знают как стриптизера Тарзана. Мол, ну не может быть достойным мужем танцор, трясущий чреслами на сцене. Но тарзанье семейство из года в год упорно демонстрирует идиллию, разрушить которую не смогла даже громкая история с адюльтером. Два года назад, когда Глушко поймали на измене с молоденькой актрисой прямо в квартире Наташи Королевой, пикантные подробности смаковали во всех ток-шоу. Поклонники переживали: теперь-то певица, униженная на всю страну, обидчиков не простит. И она действительно не простила: Королёва обвинила любовницу в краже бриллиантов. А вот любимый супруг вышел сухим из воды.

- Был у нас один случай. Я чуть не погибла, когда на Волге выпала из катера, - объяснила тогда певица, вспомнив старый случай. - Я тонула, а Серега меня вытаскивал со дна, откачивал - все по полной программе. Я была на грани жизни и смерти. Он трое суток провел со мной в реанимации - менял утку, мыл меня... Вытащил с того света. И я поняла, что Серега - это на всю жизнь. После этого никакой ревности и претензий быть уже не может.

ГЛЮКОЗА УЧАСТВУЕТ В АВАНТЮРАХ СУПРУГА

Певица Глюкоза и ее муж- Александр Чистяков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях супруги отметили "топазовую" свадьбу: певица и ее муж-бизнесмен Александр Чистяков 16 лет счастливы вместе. Соцсети пары пестрят картинками красивой жизни: дом - полная чаша, двое дочерей, семейная идиллия... Однако, как выяснилось, Глюкоза счастлива с мужем не только в богатстве, но и в бедности. Несколько лет Чистяков руководил нефтяной компанией "Руспетро", но в 2020 году ее признали банкротом. И теперь, прошерстив активы компании, кредиторы требуют с бывшего топ-менеджера 62 млн рублей - якобы супруг Глюкозы несколько лет необоснованно завышал себе жалованье. Имущество бизнесмена арестовано. Впрочем, это уже не первый подобный инцидент. Так, в прошлый раз за махинации с бюджетными деньгами, которые должны были пойти на раскрутку мультфильма Максима Фадеева, суд взыскал с Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя Глюкозы. - Ред.) и ее супруга 26 миллионов.

ГАЗМАНОВ ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ВЫИГРАЛ ОТ АФЕРЫ "МММ"

Певец Олег Газманов с супругой Мариной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нестареющему "есаулу" в конце июля стукнет 71 год (здесь хором - "А кто даст?!"), и более 25 из них он любит свою единственную. С красавицей Мариной Муравьевой певец познакомился на гастролях в Воронеже в середине девяностых, когда оба были несвободны. Газманов жил с матерью своего первенца Родиона, а Марина, бухгалтер печально известной пирамиды "МММ", была замужем за Вячеславом Мавроди - вице-президентом компании и родным братом одиозного комбинатора Сергея Мавроди. Несколько лет артист безуспешно добивался расположения красавицы, и не было бы счастья, да несчастье помогло. Олег Газманов оказался одним из немногих, кто выиграл от аферы "МММ". В 1997-м Вячеслава Мавроди осудили и перед "посадкой" он дал жене развод, хотя та была беременна их сыном Филиппом. Из роддома молодую мама забирал уже Газманов: мальчика он усыновил и вырастил как родного.

ШНУРОВ УШЕЛ В ТЕНЬ

Сергей Шнуров и Матильда в 2016 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда на днях молодая жена рокера Ольга Абрамова появилась на публике вновь в интересном положении (о чем миру тут же сообщила Ксения Собчак), поклонники сбились со счета: мол, это второй или уже третий малыш? С тех пор, как в 2018 году Шнуров женился на дочке уральского миллиардера, все только и судачат о его внезапном превращении из "алкоголика и тунеядца" в заботливого отца семейства. Ради спокойствия непубличной супруги Шнур удалил соцсети и даже на пару лет распустил "Ленинград". Это время рокер потратил с пользой: в прошлом году у пары появился сын, имя которого хранится в секрете. И если верить законам природы и словам Собчак, следующий малыш станет их вторым общим ребенком.

Между тем, с экс-супругой Матильдой Шнур за 10 лет вместе детей так и не завел. От двух предыдущих браков у него есть сын Аполлон (22 года) и дочь Серафима (29). Так что Сергей Шнуров - многодетный батя.

МЕНЬШОВА ПОСЛЕ РАЗВОДА ВЫШЛА ЗАМУЖ... ЗА БЫВШЕГО

Актриса Юлия Меньшова и актер Игорь Гордин весной 2016 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Юлия "я сама" Меньшова всю сознательную жизнь живет с одним и тем же мужчиной, но при этом замуж звезда выходила дважды. С актером Игорем Гординым Меньшова познакомилась в середине девяностых: он играл в спектакле, она сидела в зрительном зале. Казалось, это любовь с первого взгляда и на всю жизнь - всего через год пара расписалась, следом появился сын, потом дочка... Но спустя восемь лет брака, когда малышке было несколько месяцев, артисты без лишних скандалов развелись. Встретились они вновь на съемочной площадке, где играли бывших супругов, которым к концу истории удается воссоединиться. Невероятно, но этот сценарий воплотился и в жизни: в 2008 году, через четыре года после развода, Гордин и Меньшова поженились во второй раз, чтобы больше уже не расставаться.

Кстати, актриса повторила судьбу своих родителей: Владимир Меньшов и Вера Алентова в начале брака тоже расходились на три года.