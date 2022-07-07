Хорват шесть раз побывал в смертельных переделках, но все-таки выжил

Хорвата Франо Селака неоднократно называли «самым удачливым» человеком в мире. Фото: Первый канал

Простой хорватский учитель музыки Франо Селак неоднократно назывался «самым удачливым» человеком в мире. Впрочем, его везение можно скорее охарактеризовать как «цыганское счастье», когда ты радуешься не хорошему, а тому, что смог избежать плохого.

РОЖДЕННЫЙ В ЛОДКЕ

Родился Селак в 1929 году, но не в больнице, а буквально в море. Точнее, в рыбацкой лодке отца, которая находилась на воде между городом Дубровник и островком Локрум. Мать хорвата была на седьмом месяце беременности и, как рассказал сам Селак в интервью газете «Утренний лист», отец перерезал пуповину рыбацким ножом, а потом искупал новорожденного в море.

Когда ему было всего 11 месяцев, у Селака обнаружили проблемы с кишечником. Врачи думали, что его уже не спасти, но мать сняла с мальчика рубашку и побежала в церковь. Там она помолилась за жизнь малыша, и священники благословили рубашку ребенка. Когда мать вернулась в больницу, мальчика одели в рубашку, после чего врачи смогли вернуть его к жизни.

ПЕРВАЯ ОПАСНОСТЬ

Попадать в неприятности Селак стал не сразу, видимо судьба ждала, пока юноша станет достаточно взрослым, чтобы справиться с навалившимися на него бедами. Впервые на краю гибели хорват оказался в 28 лет, причем история это больше похожа на анекдот, чем на страшилку.

Будучи школьным преподавателем музыки, Селак вместе с детским оркестром часто разъезжал по разным городам. Поездка в Оджак в 1957 году превратилась для нашего героя и для водителя школьного автобуса Ахмета в кошмар. После концерта мужчина выпивал со своим приятелем, когда внезапно, как это бывает, они обнаружили, что горячительного напитка больше нет, а продолжения банкета хотелось. Сказано – сделано: приятели на автобусе отправились в ближайший магазин. Перспектива выехать на дорогу в состоянии алкогольного опьянения не смутила ни шофера, ни пассажира.

Однако автобус вылетел с трассы и угодил в реку. Казалось бы: конец. Но бедолагам удалось спастись из этого «кораблекрушения» и отделаться лишь парой синяков. Это чудесное спасение оказалось только первым из череды неприятностей, свалившихся на «счастливчика».

ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ

Дальше неудачи Селака начали случаться одна за другой. Пять лет спустя после первого инцидента мужчина сел на поезд из Сараево в Дубровник. Несмотря на то, что железнодорожный транспорт считается одним из самых безопасных способов путешествия, хорвату не повезло и здесь. На пути выкатился огромный валун, столкнувшись с которым, состав сошел с рельсов прямо в горную реку Неретву. Оказавшись в воде, Селак не растерялся, разбил стекло и смог выбраться из вагона, одновременно еще и умудрившись спасти попутчицу. В той трагедии погибли 17 человек.

«Испробовав удачу» на автобусах и поездах, хорват переключился на самолеты. В 1962 году он впервые в жизни сел на воздушное судно, чтобы полететь к больной матери. Когда самолет взлетел, Селак сидел в самом хвосте, рядом с дверью аварийного выхода и небольшим буфетом, откуда стюардессы приносили угощение для пассажиров. Красивая стюардесса Розика привлекла внимание мужчины, и он, встав со своего места, несколько минут разговаривал с дамой, когда вдруг услышал страшный хлопок и потерял сознание. Проведя три дня в клинике в Загребе, хорват узнал, что при крушении самолета вылетел через выбитую взрывом заднюю дверь и попал на стог сена, чем спас себе жизнь. Остальные 20 пассажиров и члены экипажа того рейса погибли.

Не желая испытывать судьбу, Селак пересел на авто. Но и тут от него не отставала «старуха с косой». Хорват дважды едва избежал смерти за рулем. Сначала его машина загорелась во время движения, а во второй раз автомобиль и вовсе взорвался. Правда, наш герой вовремя остановил авто и смог выбежать вон за несколько секунд до детонации.

Затем, в середине 90-х годов на горной дороге машина Селака чуть не столкнулась лоб в лоб с грузовиком миротворческой миссии ООН. Легковушка хорвата нырнула в пропасть, а сам он, привычный к полетам, смог в последний момент зацепиться за дерево, росшее на склоне, и спасти себе жизнь.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Видимо, Селак понял, что обладает какой-то удивительной способностью притягивать как беду, так и счастье. Как утверждал хорват в интервью немецкому «Шпигелю», он давно начал играть в лотерею и в течение многих лет безуспешно пытался поймать фортуну. И вот, наконец, в 2002 году ему далось сорвать джек-пот: около 800 тысяч евро!

Селак купил дом с большим садом, лодку, а также автомобиль для себя и для супруги. Кстати, всего у «счастливчика» было 5 жен.

В 2002 году Франо Селаку удалось выиграть в лотерею почти 800 тысяч евро. Фото: Первый канал

Правда, довольно быстро все богатство Селака растаяло. Будучи человеком добрым и отзывчивым, наш герой значительную часть своих денег просто раздарил. Он всем давал деньги в долг, но ему не возвращали, он купил целых 25 автомобилей для друзей, дальних родственников и просто знакомых. Хорват покупал коров и мебель для своих соседей и приятелей, инструменты для оркестров, но благодарность его сограждан была короткой. И вот, когда в возрасте 87 лет Селак скончался, многих из тех, кого он облагодетельствовал, рядом не оказалось.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И все-таки червь сомнения в подобной «удаче» не дает до конца поверить в историю Селака. Хотя его приключения перепечатывали многие иностранные газеты, включая даже авторитетный немецкий «Шпигель».

Самым странным фактом стала та самая авиакатастрофа, в которой якобы спасся хорват. Дело в том, что все происшествия в гражданской авиации всегда четко фиксируются и протоколируются для последующего разбора, но о крушении самолета в 1963 году в Югославии информации нет ни в одном источнике, кроме интервью нашего героя. Можно, конечно, списать все на «тоталитарный режим, скрывающий правду», но сам Селак утверждал, что о его случае написало центральное издание хорватской компартии «Вестник». Да и число выживших в той трагедии у мужчины «прыгает» - то спасся только он, то еще и стюардесса Розика, с которой у «счастливчика» были «очень хорошие отношения еще несколько лет». Кстати, и упоминаний о железнодорожной катастрофе в период, указанный Селаком, нет ни в одном из источников.

Так что, вполне возможно, перед нами, один из «баронов Мюнхаузенов», который немного приукрасил свою жизнь. Впрочем, в том, что Селак выиграл в лотерее, сомневаться не приходится, так что тут он точно - настоящий счастливчик!