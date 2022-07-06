Герои спецоперации «Z»: сержант Глинка прицельным огнем уничтожил 4 машины пехоты диверсантов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим. Командиры делают все, чтобы выполнить приказ, но сохранить жизни и силы бойцов. Впереди еще много работы.

«Быстрота и натиск – душа настоящей войны», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов, а офицерам повторял: «Солдату – бодрость, офицеру – храбрость, генералу – мужество».

ВСКРЫЛ С НЕБА ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ ПРОТИВНИКА

Ефрейтор Дмитрий Губарев

«Действуя в составе расчета беспилотных летательных аппаратов старший оператор расчета беспилотных летательных аппаратов десантно-штурмовой дивизии ефрейтор Дмитрий Губарев, в условиях сложной радиоэлектронной обстановки осуществлял воздушную разведку в ходе освобождении крупного населенного пункта. Выполняя поставленные задачи, Дмитрий сумел вскрыть взводные опорные пункты противника, 5 единиц вражеской бронетехники, а также скопление живой силы украинских националистов. Оперативно передав координаты на командный пункт дивизии, ефрейтор Губарев остался в непосредственной близости от обнаруженных позиций для корректировки огня и контроля поражения объектов националистов.

Благодаря данным, полученным от Дмитрия Губарева, артиллерийским огнем были уничтожены все обнаруженные цели. Понеся значительные потери, оставшиеся в живых боевики спешно покинули занимаемые позиции. Профессиональные действия ефрейтора Дмитрия Губарева способствовали стремительному наступлению основных сил дивизии для последующего освобождения населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов».

ПРИКРЫЛ КОЛОННУ ТОЧНЫМ ОГНЕМ ИЗ ПУЛЕМЕТА

Младший сержант Иван Ахтырский

Младший сержант Иван Ахтырский выполнял задачу по безопасному сопровождению колонны группировки войск. Продвигаясь по маршруту следования, Иван обнаружил группу украинских националистов, вооруженных минометами и стрелковым оружием. Командиром группы сопровождения было принято решение колонну не останавливать, а, увеличив скорость, выйти из зоны досягаемости огня. При этом машины охранения, перестроившись во флаг колонны и открыли огонь по боевикам, прикрывая колонну. Иван Ахтырский одним из первых вступил в бой с врагом, открыв огонь из пулемета. Благодаря тому, что противник был лишен возможности атаковать российскую технику, так как вынужден был укрываться от пулеметного огня младшего сержанта Ахтырского, колонне удалось выбраться из-под огня и продолжить движение.

Националисты предприняли попытку преследования колонны, однако Иван, замыкая колонну, продолжил вести огонь по движущимся за ним боевикам. Мужество и самоотверженность младшего сержанта Ивана Ахтырского позволили колонне оторваться от преследователей и прибыть в заданный район без потерь».

ПОРАЗИЛ ИЗ АВТОМАТА ДЕСЯТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Артем Глинка

«Заместитель командира боевой машины сержант Артем Глинка выполнял задачи по обеспечению безопасности перемещения тыловой колонны в заданный район. Противник, стремясь перекрыть возможность подвоза боеприпасов и тылового обеспечения на передовые позиции, предпринял попытку атаковать колонну, открыв пулеметный и минометный огонь. В условиях массированного обстрела националистами сержант Глинка, прицельным огнем уничтожил 4 машины пехоты боевиков, а также нанес значительный ущерб их живой силе. Отбив атаку националистов, колонна продолжила следование по маршруту. Во время движения Артем обнаружил группу украинских националистов, планировавшую осуществить минирование дороги. Оценив силы противника, Андрей с ходу атаковал вооруженных боевиков. Выбивая противника с занимаемых рубежей, боевая машина десанта подорвалась на вражеской мине, в результате чего потеряла ход и загорелась. Андрей какое-то время продолжал вести огонь по противнику из обездвиженной машины, после чего покинул горящий боевой отсек последним, получив при этом ожоги средней степени тяжести. В ходе боестолкновения с противником, тактически грамотно выбирая позиции, поразил из автомата до 10 националистов. После того, как диверсанты были уничтожены, колонна своевременно достигла пункта назначения».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Луганской Народной Республике командующий группировкой Росгвардии вручил военнослужащим и сотрудникам государственные награды.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Указом Президента Российской Федерации росгвардейцы награждены медалью «За отвагу», медалью Суворова, медалью Жукова. Государственные награды личному составу вручил командующий группировкой.

«Только за сутки подразделения Росгвардии обнаружили и уничтожили в Луганской Народной Республике 26 операторов беспилотных летательных аппаратов, из тайников и схронов изъяли более 36 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, 3,5 тысячи боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, около 60 ручных гранат, свыше 350 боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению и около 50 боеприпасов к ПТУР (ПЗРК), в том числе иностранного производства», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии выполняют на Донбассе задачи по проведению разведывательных и адресных мероприятий, инженерной разведке, оказывают содействие правоохранительным органам Луганской Народной Республики, ведут поиск диверсионных групп противника, эвакуируют мирных жителей из зоны боевых действий.

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