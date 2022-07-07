Минобороны России опубликовало кадры контрбатарейной борьбы в Донбассе

Цели поражаются с первого удара

На кадрах бойцы батареи РСЗО «Град» в Донбассе получают свежие координаты от средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов. За считанные секунды она занимает огневые позиции и наносит удар по выявленным огневым позициям ВСУ. Цели поражаются с первого удара.

После нанесения удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию. Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасном районе, после чего выдвигаются на новую огневую позицию для нанесения удара по вновь выявленным целям.

«Целей бывает много. Поступают круглосуточно – и днем, и ночью. Вот утром отстреляли пакет. Сразу машина приехала на заряжание и убыла на следующую боевую задачу. Цели у нас бывают площадные. Бывает, стреляем не одной машиной, а двумя и даже тремя, не с одной позиции, а сразу с нескольких», - рассказал старший наводчик боевой машины Павел.

«Грады» стреляют по колоннам техники, включая различные бронированные машины. Реактивно залповую артиллерию также используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника.

Залпы фугасных и осколочных снарядов реактивных систем эффективны: ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции, укрепления, бронированную военную технику. Порой аналогичную украинскую, что обстреливает мирные населенные пункты Донбасса.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что за сутки в рамках контрбатарейной борьбы на Донбассе уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ, три артиллерийских взвода и взвод реактивных систем залпового огня «Град». Иногда среди целей попадается американская и французская артиллерия. Но "Граду" это неважно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В подразделениях Центрального военного округа, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома.

Специально для военнослужащих организованы полевые концерты агитационных бригад и творческих коллективов России. Вместе с артистами участников специальной военной операции посещают представители общественных организаций и органов государственной власти.

Наряду с отдыхом военнослужащих, выполнявших задачи на переднем крае, ведётся работа по плановому обслуживанию и регламенту боевой колесной и гусеничной техники.

На полевых пунктах проходит плановое обслуживание боевых машин для готовности к выполнению задач.