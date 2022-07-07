Восстание коронавируса: в Европе и Америке рост заболеваемости

В еженедельном отчете ВОЗ, опубликованном 6 июля 2022 года, говорится о том, что во всем мире тенденция к росту заболевших сохраняется четвертую неделю подряд Фото: REUTERS

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса, за последнюю неделю рост случаев заражения коронавирусом в мире составил более 30 %. В Европе и Америке варианты «омикрона» ВА4 и ВА5 поднимают новые волны. В еженедельном отчете ВОЗ, опубликованном 6 июля 2022 года, говорится о том, что во всем мире тенденция к росту заболевших сохраняется четвертую неделю подряд. За неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года в мире было зарегистрировано более 4,6 миллиона новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего людей заболело во Франции (603 074 новых случая), Германия на втором месте (555 331), затем идет Италия (511 037), США (496 049) и Бразилия (334 852).

В Италии сейчас число заразившихся коронавирусом перевалило за 1 миллион 290 тысяч, что стало стремительным взлетом за последние две недели. Причем по данным итальянского института здравоохранения 26 июня был пик заражений, который превысил 100 тысяч случаев в сутки, в остальные дни число колебалось возле отметки в 75 тысяч случаев в день. За последние 30 дней в Италии от коронавируса умерло больше 1200 человек. По оценке иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова, велика вероятность, что Италия повторит свой рекорд по заболеваемости предыдущей «омикроновой» волны. В Германии болеют больше 1,5 млн, во Франции – больше 1,4 млн.

ЖДАТЬ ЛИ В РОССИИ ВСПЛЕСКА КОРОНАВИРУСА?

В России сейчас наблюдается рост случаев госпитализации, отмечает эксперт.

- Если посмотреть динамику за неделю, то сейчас в среднем госпитализируются 30 – 35 процентов из тех, кто заболел. Скажем так, если 3 000 в сутки заболевают, то 1 050 попадают в больницу, берем усредненно. Получается, что коронавирусная инфекция у нас в стране протекает совсем не мягко, - говорит Николай Крючков. - Однако люди смотрят на такие вроде бы «спокойные» цифры и вакцинироваться не идут. А вакцинация у нас в группах риска (люди старше 65 лет, люди с сопутствующими заболеваниями) хорошо, если доходит до уровня в 40 – 45%.

Иммунолог Николай Крючков ожидает, что сентябрь и октябрь будут для России тяжелыми в плане роста заболеваемости.

- Хорошо, если не появится коронавирус – мутант, потомок линии «дельта», который вытеснит варианты «омикрона», и будет и супер-заразным, и патогенным одновременно, - говорит эксперт. – Сейчас мы сняли все предохранители, все ограничительные меры, и вернуть их даже в сколько-то умеренном виде будет сложно. При этом продолжается снижение коллективного иммунитета. Получается, что во многом, мы отдались на волю природе, на волю случая и ждем, а как же пойдет адаптация вируса дальше.

КАК БЫТЬ С ВАКЦИНАЦИЕЙ И РЕВАКЦИНАЦИЕЙ?

Для тех, кто хочет защитить себя, такая возможность есть, напоминает эксперт. Вакцины доступны, маски тоже, носить их в общественном транспорте и переполненных непроветриваемых помещениях резон есть. К слову, в Испании, на Кипре, во Франции, в Великобритании с ростом заболеваемости вновь встает вопрос о ношении масок в общественных местах.

- По поводу того, что версии «омикрона» ВА4 и ВА5 хорошо «уходят» от вакцин скажу так. Вакцины намного меньше защищают сейчас от самого факта заражения. Но, когда мы говорим о тяжелом течении, о риске смертельного исхода, о предотвращении попадания в реанимацию, вакцины работают хорошо. Думаю, относительно «Спутника V» можно говорить о 75% - 80% эффективности, - считает Николай Крючков.