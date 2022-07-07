СК России фиксирует последствия обстрелов мирного населения украинскими военными в ЛНР

Фото: СК России

Следователи СК России осмотрели места происшествий и зафиксировали последствия обстрелов украинскими военнослужащими городов Северодонецк и Рубежное в Луганской Народной Республике.

- По данным следствия, командный состав 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины отдал подчиненным приказ об обстреле территории города Северодонецка Луганской Народной Республики из реактивных систем залпового огня, а также артиллерийского вооружения. В результате указанных действий разрушены многоквартирные жилые дома, повреждены две автомашины, принадлежащие гражданам, одна из которых сгорела. Осколочные ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя Северодонецка, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель ведомства отметила, что следователи СК России также провели осмотр повреждений в городе Рубежное Луганской Народной Республики. Установлено, что его обстрелы проводились украинскими военнослужащими 57-ой отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня и артиллерийского вооружения.

- В результате атаки ВСУ осколочные ранения различной степени тяжести получила местная жительница, повреждены промышленные объекты, дома частного жилого сектора, уничтожено личное имущество граждан, не принимавших участия в вооруженном конфликте и ведении боевых действий, - отметила Петренко.

В СК России подчеркивают, что обстрелы совершены украинскими силовиками, вопреки требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и Дополнительного протокола к ней, запрещающим применять оружие, если это может явиться причиной чрезмерных потерь жизни или ранений среди гражданских лиц.

По указанным фактам Следственным комитетом Российской Федерации возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны). Принимаются меры по установлению всех причастных к совершенным преступлениям.