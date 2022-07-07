Немецкие пушки снова убивают русских детей

Пять детей погибли после обстрела Донецка с украинской стороны. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

За последние дни, в Донецке и пригородах украинские артиллеристы убили 5 детей. Все - младше десяти лет. Убивали их во дворах и на игровых площадках – на Донбассе сейчас адская жара и это не метафора.

Несколько дней до этого артиллерия с украинской стороны молчала – может ждали подвоза снарядов, может постарались наши контрбатарейщики и обезвредили, что могли, но не до конца.

И вот калибр НАТО — 155-миллиметровые снаряды - снова вернулся под Донецк.

Больше всего в этой истории вымораживает факт: артиллерийские системы, убивающие сейчас детей и просто прохожих в Донецке, сделаны в современной Германии у которой прошел испуг 1945 года. Это Panzerhaubitze 2000, самоходные орудия, а украинские экипажи и расчеты для них готовил Бундесвер. Оружие грозное – скорострельность 10 выстрелов в минуту, дальность – 36 километров, зона поражения весь Донецк, прятаться негде.

Циничный парадокс: закупили немецкие самоходки для Украины через «Европейский фонд мира». Есть такая организация, куда скидываются все члены ЕС, чтобы компенсировать поставки оружия Украине. Тем, у кого хватает совести подбрасывать дровишки в этот костер гражданской войны. И получается, что как в 1941 году, против нас опять вся Европа. Тогда они боролись против большевизма, сейчас уже открыто против русских. Завтра, если мы допустим это – еще откровеннее скажут — воюем за жизненное пространство и ресурсы. Придумают что нибудь для своего оправдания, не сомневайтесь. Причины для них не важны, важен повод, а он один на все времена – наше существование на Земле. И чтобы нас не было, они готовы убивать своими немецкими самоходными орудиями Panzerhaubitze 2000, французскими артсистемами Caesar и американскими гаубицами М-777 наших детей, не пролив по ним ни одной слезы.

Скажут — это все непроверенная информация. Или — русская пропаганда.

Мы добавим еще пять фамилий на обелиске «Аллеи Ангелов» в Донецке и будем терпеть.

Мы прекрасно понимаем, зачем ведется этот бессмысленный артогонь по Донецку, Макеевке, Горловке, Ясиноватой, без целей, по площадям. Они проигрывают эту войну, наши давят и ломят. ИМ любой ценой нужно оттянуть с фронта ПВО и средства контрбатарейной борьбы, пока не образовался новый котел от Авдеевки до Славянска. Для этого, как им кажется, нужно убить как можно больше детей и гражданских и тогда, общественное мнение заставит наших солдат бросить фронт и оставить противника в покое. Но, то, что работает в Европе, не срабатывает в России. Есть у нас одна особенность, о которой любили писать битые немецкие генералы: «крайняя нечувствительность русских к своим потерям». Перечитали бы эти мемуары в Евросоюзе, задумались бы – откуда у русских такая, как им кажется, «душевная черствость»? Это не черствость, а спрятанные слезы. Каменные слезы, которые я ношу в себе уже 8 лет. Они все тяжелее. Но в конце каждого русского жертвоприношения всегда плачет враг, а мы просто скорбим и все запоминаем.

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"Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия".

Президент Украины Владимир Зеленский — в своем видеообращении об обстрелах Донбасса.

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