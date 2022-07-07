В телефонах военнопленных с «Азостали» обнаружены кадры убийств российских военнослужащих

Следователи продолжают осмотры изъятых технических устройств задержанных националистов Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Херсоне оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины.

- В настоящее время наряду с 10 уголовными делами, которые ранее переданы для направления в суд, завершено расследование еще 11 уголовных дел. Следователи СК России во взаимодействии с ФСБ и ФСИН России продолжают работу по установлению и привлечению к уголовной ответственности других участников ВФУ, - комментируют в СК России.

Среди новых фигурантов - командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона войсковой части А10-35 ВСУ Лукьяненко, причастный к избиению в Мариуполе в марте текущего года в подъезде жилого дома мирного жителя, которого он впоследствии застрелил из автомата. С использованием снайперской винтовки он также совершил убийство женщины и мужчины. Установлены и другие лица из числа участников ВФУ, причастные к уничтожению гражданского населения.

Следователи продолжают осмотры изъятых технических устройств задержанных националистов батальона «Азов»* и украинских военнослужащих, находившихся на территории завода «Азовсталь».

- В результате проведенной работы обнаружены видеозаписи производства военнослужащими ВСУ артиллерийских обстрелов частных домовладений в населенных пунктах, а также немецкая хроника времен Второй мировой войны о работе артиллерийских расчетов. Кроме того, обнаружены видеозаписи, свидетельствующие о захвате ВФУ и убийстве ими российских военнослужащих, - отмечают в СК России.

*В отношении представителей батальона "Азов" в России открыты уголовные дела.