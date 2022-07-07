СК России: города Донбасса разрушают оружием НАТО

Следователями СК России продолжается осмотр жилых домов, зданий и других сооружений Мариуполя с целью установления ущерба, причиненного преступными действиями ВФУ. Фото: Следственный комитет РФ

Следователями СК России получены предварительные результаты назначенных в рамках уголовных дел взрывотехнических судебных экспертиз по изъятым металлическим фрагментам с мест попадания артиллерийских снарядов в результате прицельных интенсивных обстрелов в июне 2022 года объектов гражданской инфраструктуры Донецка.

«Согласно выводам экспертов, некоторые изъятые фрагменты являются частями артиллерийских снарядов иностранного производства калибра 155 миллиметров стандарта НАТО. Достоверно известно, что они не советского и не российского производства, а могли быть произведены в Германии, Франции или США», - доложили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на оперативном совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины, которое он провел в Херсоне.

Следователями СК России продолжается осмотр жилых домов, зданий и других сооружений Мариуполя с целью установления ущерба, причиненного преступными действиями ВФУ.

- Осмотрено свыше 2400 объектов гражданской инфраструктуры, включая общеобразовательные и музыкальные школы, детские сады, медучреждения и жилые дома, назначено около 2 тысяч комплексных строительно-технических экспертиз. По 313 социальным объектам исследования завершены. Согласно уже полученным заключениям, суммарная стоимость восстановительных работ этих объектов составляет не менее 20,5 миллиардов рублей, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В это время в Донецке следователями СК России осмотрено более тысячи жилых домов и объектов инфраструктуры, допросили свыше 1300 человек. Там ущерб превысил 5 миллиардов рублей.

Масштабная работа по комплексной оценке причиненного вреда ведется и в других населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик.

Похоже, что налогоплательщикам Германии, Франции и США, придется заплатить за разрушение городов Донбасса миллиарды рублей. Именно рублей, так как за другие валюты строительные компании на Донбассе работать точно не будут.

КСТАТИ

В совещании приняли участие первый заместитель Председателя СК России Эдуард Валерьевич Кабурнеев, врид заместителя Председателя СК России – руководителя Главного военного следственного управления Константин Евгеньевич Корпусов, руководство, сотрудники подразделений центрального аппарата, в том числе ГСУ, а также военных следственных органов СК России.

На совещании обсуждались вопросы увеличения группировки следователей, осуществляющих в Херсоне деятельность по фиксации и расследованию преступлений киевского националистического режима против мирного населения.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал коллегам на совещании ряд указаний и поручил «не снижать темпов и наступательности в следственной работе по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступлений против мира и безопасности человечества».