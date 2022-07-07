Минобороны: на Змеином уничтожен ночной десант ВСУ с украинским флагом

Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена.

Сначала о немного о нездоровой ночной активности киевского режима, который продолжает плясать гопак на костях военнослужащих Вооруженных сил Украины. Пока мы спали, в Киеве решили слегка подретушировать фон военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе.

Вот, как об этой вылазке рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков: «Ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области».

В других областях Украины все также без изменений: украинские войска несут значительные потери на всех направлениях.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на Соледарском направлении, общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тысяч человек, что составляет 60 процентов её численного состава. Практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, - ее потери превысили 80 процентов численного состава», - сообщил Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил о ликвидации в районе города Артемовска пунктов временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

«На уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин. На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы», - отмечает представитель Минобороны.

Стало известно, что из-за кадрового голода руководство вооруженных сил Украины отдало приказ о «сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий».

«Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах качестве заградотрядов. Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», - подчеркнул Конашенков.

По факту ряд подразделений ВСУ на Донбассе превратились в вооруженные банды махновцев, которые убивают и грабят мирных граждан.

Бандитов уничтожают высокоточным оружием ВКС России. На брифинге сообщили, что за минувшие сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашево, два батальона территориальной обороны и в районе Николаева, три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артемовск, Северск, Звановка Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровское Николаевской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова.

В ходе контрбатарейной борьбы на Донбассе поражены три взвода реактивных систем залпового огня «Град», четыре артиллерийские батареи и артиллерийский взвод 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б», которые обстреливали мирные населенные пункты.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией сбиты: МиГ-29, Су-25,17 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть украинских баллистических ракет «Точка-У», 12 снарядов реактивной системы залпового огня.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

234 - самолета.

137 - вертолетов.

1479 - беспилотных летательных аппарата.

353 - зенитных ракетных комплекса.

3935 - танков и других боевых бронированных машин.

724 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3102 - орудия полевой артиллерии и миномета.

4064 - единицы специальной военной автомобильной техники.