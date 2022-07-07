Виталий Коротич: Как бы плохо американцы ни жили, США не дадут закончиться конфликту на Украине

Журналист Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

… - Виталий Алексеевич, я думал-думал сегодня, какую же тему предложить для обсуждения знаменитому Коротичу? И мне помог мой одноклассник - капитан нашей школьной команды «КВН» Володька Мурашкин. Он «изобрёл» такую вот фразу: «Если подытожить все высказывания господина Байдена, то они сводятся к одному - Америка еще никогда не жила так плохо, как при Путине».

- Еще никогда не было так плохо, как при Путине?

- Да, еще никогда…

- Ну, это старый способ… Как примерно у нас раньше говорили, что во всем евреи виноваты. Всегда кто-то есть такой (злодей) на стороне, кто виноват, а не ты сам. Можно и так.

А, вообще, мне кажется, сейчас очень важно то, что американцы, как бы они плохо ни жили, не дадут закончиться конфликту на Украине. «Дрессированный» Зеленский говорит, типа: мы будем воевать до последнего, и будем отбивать Крым и Донбасс обратно.

То есть, даже если Польша захватит Западную Украину, если Россия освободит Донбасс и юг Украины, то все равно они будут пытаться там бултыхаться, их будут насыщать оружием, и если не хватит оружия, будут пичкать туда так называемых добровольцев, то есть - наемников.

И попытаются сделать конфликт бесконечным. Это самое ужасное.

- Ну, как бесконечной? Мы же с вами должны победить.

- Понимаете, какая у запада стратегическая цель? Сделать так, чтобы наши с вами деньги кончились. Потому что каждая ракета, которую мы выпускаем, даже хорошо нацеленная, она стоит денег…

- Ну, это же понятно. Но, с другой стороны, Виталий Алексеевич, и Наполеон, и Гитлер тоже думали, что Россию истощат, а она большая, наша с вами Россия.

- Да, все относительно. Но что значит - истощат? Не истощат. Вон Северную Корею истощить никто не может.

- В смысле?

- То есть, все зависит от того, как мы будем жить. Мы привыкли жить чуть лучше. Но нам может быть чуть хуже. Но это всё относительно… Короче, то, чего они хотят добиться - это чтобы мы жили очень плохо. Вот в чем стратегия.

- Не дождутся.

- Я тоже так думаю.

- Америке тоже будет еще хуже?

- Америке никогда не будет так плохо, как бывало нам. США за океаном, и у них существует твердое убеждение, что до них никто не дострелит, не дойдет, войны на их территории со времен покорения Мексики не было, и у них никаких войн вообще не случалось. И они не знают, что это такое, а мы знаем. Поэтому тут немножко другой расклад, другое восприятие.

А у них все меряется ценами на бензин, понимаете.

- Да, уж… И вот кстати - свежая цитата на этот счёт: «В повышении цен на бензин в США виновата политика президента Джо Байдена». Такое мнение высказал политический обозреватель Fox News Такер Карлсон. Он выразила свое недоумение, что это произошло в стране, богатой нефтью и газом.

Обозреватель также назвал «стыдом и ложью» обвинения Байдена в росте цен на бензин в сторону президента России Владимира Путина.

- Так, интересно…

- Карлсон привел данные исследования компании GasBuddy, согласно которым еще с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го года топливо в США подорожало на 66%.

То есть, цены ещё до начала спецоперации взлетели.

- Естественно. Косвенно виноват Путин, все понятно. Потому что сейчас, так или иначе, но торговлей нефтью заведует якобы он (ну, так вульгарно говоря). Можно все свалить на него.

- А что говорят американцы, с которыми вы дружны?

- Вот я жду, они должны подойти где-то в субботу-воскресенье.

- То есть - на вашу электронную почту.

- Да. Я хочу получить какую-то свежую информацию оттуда. Тогда ещё эту тему дообсуждаем.

- Но, в принципе, мы много раз и раньше с вами изучали мнение ваших заокеанских друзей. Оно, по большей части, известно. Здесь Карлсон не одинок. Но хорошо. Договорились.