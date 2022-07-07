«Комсомолку» покупай и подарок получай!

Не пропустите – с 8 по 11 июля

«Комсомольская правда» в очередной раз радует читателей акцией.

В этот раз мы дарим книгу.

Купите ежедневный выпуск"Комсомолки" от 08 июля 2022 года и получите книгу в подарок. Акция действует с 8 по 11 июля.

В рамках акции можно получить одну из следующих книг:

Погнали! Откровенное и захватывающее путешествие по дорогам молодости

Эта книге рассказывает о жизни музыканта и лидера группы «7Б» Ивана Демьяна. Иван родился в Молдавии, вместе со страной пережил развал СССР, работал автожестянщиком, даже сидел в тюрьме. А когда понял, что его призвание – музыка, сумел круто изменить свою жизнь. Это не простая автобиография. Музыкант рассказывает о себе через истории своих машин - от совсем простеньких до представительских. И рассказывает искренне и предельно откровенно, не стремясь казаться безгрешным. Вместо с автором вы пронесетесь по дорогам молодости с остановками на страсть и секс, дружбу и разборки, работу и призвание. «Погнали!» написана увлекательным языком, изобилует шутками.

Осколки счастья. Как пережить предательство и вновь стать счастливой за 3 месяца

Предательство… Что может быть тяжелее?.. Кажется, что невозможно простить любимого человека за такой сильный удар в спину, да и непонятно как жить после измены, как открывать утром глаза, как позволить себе вновь стать счастливой и поверить другому мужчине. И никакие лекарства тут не помогут. И время, кажется, на самом деле не лечит, а просто притупляет воспоминания. Факт измены нельзя забыть, с ним придется учиться жить. Эту боль надо правильно прожить, чтобы познакомиться с собой, полюбить и принять себя. Книга поможет пережить предательство, твердо встать на ноги и построить новое счастье.

Академики против вирусов. Что нас ждет завтра?

Столкнувшись с коронавирусом, мы поняли, как хрупок наш мир. Автор книги, научный журналист и писатель Владимир Губарев встречался с крупнейшими учеными нашей страны, Академиками РАН – биологами, иммунологами, генетиками, физиологами, хирургами, эндокринологами, аллергологами, терапевтами. Каждый раз, когда речь заходила о здоровье человека, о борьбе с серьезными заболеваниями, особое внимание они уделяли вирусам – этим микроскопическим созданиям, которые серьезно влияют на нашу жизнь и о которых, к сожалению, известно очень мало. Эпопея с коронавирусом лишь подтверждает это. Способна ли наука победить или нам придется жить от одной пандемии до другой? В чем главные достижения российской вирусологии? Эта книга отвечает на самые волнующие вопросы и дает надежду на победу разума.

Душевное искусство убеждения. Как добиваться желаемого без давления и стресса

Книга поможет вам научиться притягивать даже самых ярых антагонистов, мягко проводить свою точку зрения и получать желаемое без стресса.

Современный и честный подход к переговорам. Ключ не в секретах и трюках, а в развитии личностных качеств. Благодаря описанным принципам вы научитесь чувствовать и по-настоящему понимать своего собеседника. Через синхронизацию душевного состояния сможете достигать истинного контакта и находить лучшее решение для обеих сторон.

Чистое Сияние. Книга о безопасной косметике и осознанной красоте

Эта книга - настоящая энциклопедия безопасной косметики, самых «зеленых» косметических брендов, эко-терминов, а главное, вдохновляющие истории о пути к этичной красоте от автора и ее команды профессионалов со всего мира.

Яркая, со множеством красивых фотографий, книга, вобрала в себя всю основную информацию об этичной красоте.

В книге собрана информация о том, как можно быть красивой без вреда для здоровья, где найти работающую и 100% натуральную косметику, как построить минималистичную, но эффективную систему ухода за собой.

Имею право. Книга о счастье по твоим правилам

Сколько раз ты слышала, что у тебя не получится? Что твои мечты — лишь глупые детские фантазии? Что сидеть на пятой точке нужно ровно и не пытаться прыгнуть выше головы? Тебя загнали в клетку, которая уничтожает любую попытку стать хоть чуточку счастливее. Пора разорвать порочный круг боли и разочарования, ведь это твоя жизнь, твой выбор, твои правила.

Эта книга поможет перестать воевать за счастье с обстоятельствами и пройти путь к жизни твоей мечты. Это твой шанс наконец-то сорвать маски и стать собой. Смелой.

10 первых свиданий. Она знакомится с мужчинами, чтобы познакомиться с собой

Кто из нас после первого свидания мысленно не выходил замуж за мужчину? Не представлял себя в подвенечном платье? Не примерял его фамилию и не придумывал новую подпись в паспорте? Кто из нас не размышлял, какие у вас будут дети, путешествия, дом и старость? Конечно, это все безобидные фантазии,но мало кто умеет обуздать их, когда мужчина вас заинтересовал, расположил к себе, не дай Бог, начал красиво ухаживать, а потом пропал. Нет его, и все тут. И ощущение, что бросили. Больно, обидно, неприятно, но по факту — никто нас не бросал. С нами просто не захотели продолжения.О таких и не только о таких свиданиях из своей жизни рассказывает автор книги.

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