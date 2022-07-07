Дмитрий Песков о блокаде Калининграда: "Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему"

Дмитрий Песков рассказал об интенсивной работе по проблеме блокады Калининграда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- …Дмитрий Сергеевич, Дума ушла на каникулы, Совфед тоже уходит. Послание президента Федеральному собранию откладывается на осень, выходит?

- Этого нельзя исключать.

- А президент в связи с отпуском парламента не собирается чуть-чуть передохнуть и нам дать?

- Президент продолжает пока работать. Вы знаете, что таких прям у него каникул нет, да и у депутатов тоже особых каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать, но пока таких планов нет.

- Хоть заранее скажете?

- Нет, не скажем. (смеётся)

- И еще вопрос. В прошлом месяце вы говорили, что «Прямая линия» президента, скорее всего, может быть в июле. Сейчас более точные сроки можно назвать?

- Нет, они пока не сформулированы. Тоже будем (определять), все-таки с учетом, в первую очередь, мнения самого президента. Тоже не исключаю, что как-то это уйдет или на осень… Ну, в общем, будем смотреть.

- И еще. За время президентства Владимира Путина мы, как минимум, трижды освещали его поездки в Калининград. В ближайшей перспективе это возможно?

- В ближайшей перспективе возможно всё. Это первое. Что касается поездки в Калининград, пока в планах президента таких поездок нет.

- И еще, извините, про Калининград. В вопросе деблокирования Калининграда некоторые политики предлагают от угроз на словах перейти к делу. Имеется в виду - полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию. Это то, о чем говорил губернатор Антон Алиханов. В Кремле это поддерживают?

- Смотрите, эта тема чрезвычайно важная для нас. И проводится по соответствующим каналам интенсивная работа - с целью решения этой проблемы. Вот и все, что я могу сказать. И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

- Жесткие заявления Антона Андреевича, которые периодически звучат, я так понимаю, - они с федеральным центром согласовываются.

- Какие заявления?

- Ну, в том числе, и то, которое касалось полного запрета на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию.

- Это точка зрения руководителя региона. Естественно, регион и его руководство тоже формулирует свои предложения к возможным действиям, если иные методы окажутся безрезультатными. Это вполне нормальная практика.

- Понял. Спасибо огромное.

- Пожалуйста.