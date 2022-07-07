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Политика7 июля 2022 10:30

Дмитрий Песков о блокаде Калининграда: "Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему"

Дмитрий Песков рассказал об интенсивной работе по проблеме блокады Калининграда
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Дмитрий Песков рассказал об интенсивной работе по проблеме блокады Калининграда

Дмитрий Песков рассказал об интенсивной работе по проблеме блокады Калининграда

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- …Дмитрий Сергеевич, Дума ушла на каникулы, Совфед тоже уходит. Послание президента Федеральному собранию откладывается на осень, выходит?

- Этого нельзя исключать.

- А президент в связи с отпуском парламента не собирается чуть-чуть передохнуть и нам дать?

- Президент продолжает пока работать. Вы знаете, что таких прям у него каникул нет, да и у депутатов тоже особых каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать, но пока таких планов нет.

- Хоть заранее скажете?

- Нет, не скажем. (смеётся)

- И еще вопрос. В прошлом месяце вы говорили, что «Прямая линия» президента, скорее всего, может быть в июле. Сейчас более точные сроки можно назвать?

- Нет, они пока не сформулированы. Тоже будем (определять), все-таки с учетом, в первую очередь, мнения самого президента. Тоже не исключаю, что как-то это уйдет или на осень… Ну, в общем, будем смотреть.

- И еще. За время президентства Владимира Путина мы, как минимум, трижды освещали его поездки в Калининград. В ближайшей перспективе это возможно?

- В ближайшей перспективе возможно всё. Это первое. Что касается поездки в Калининград, пока в планах президента таких поездок нет.

- И еще, извините, про Калининград. В вопросе деблокирования Калининграда некоторые политики предлагают от угроз на словах перейти к делу. Имеется в виду - полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию. Это то, о чем говорил губернатор Антон Алиханов. В Кремле это поддерживают?

- Смотрите, эта тема чрезвычайно важная для нас. И проводится по соответствующим каналам интенсивная работа - с целью решения этой проблемы. Вот и все, что я могу сказать. И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

- Жесткие заявления Антона Андреевича, которые периодически звучат, я так понимаю, - они с федеральным центром согласовываются.

- Какие заявления?

- Ну, в том числе, и то, которое касалось полного запрета на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию.

- Это точка зрения руководителя региона. Естественно, регион и его руководство тоже формулирует свои предложения к возможным действиям, если иные методы окажутся безрезультатными. Это вполне нормальная практика.

- Понял. Спасибо огромное.

- Пожалуйста.

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