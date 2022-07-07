Грязная кухня в жару грозит инфекционными заболеваниями

Роспотребнадзор рассказал, как сделать кухню чистой и безопасной Фото: Shutterstock

Мы уже писали, какие привычные продукты, например, хлеб, растительное масло, овощи, лучше убрать от жары подальше. А в это время Роспотребнадзор перечислил, какие правила гигиены надо соблюдать на кухне чтобы в жару не разбушевались инфекционные заболевания.

И для начала напоминает, что минимум раз в неделю нужно протирать дезинфицирующими салфетками все ручки, выключатели, дверцы шкафов, особенно внимание уделить холодильнику и микроволновке.

А также эксперты настоятельно советуют промывать вентили кранов после того, как мыли корнеплоды, яйца и доски после сырого мяса, птицы, рыбы. «На их поверхности могут находиться возбудители таких кишечных инфекций, как сальмонеллез, дизентерия, гепатита А, возбудители вирусных инфекций», - поясняют специалисты, а значит они могут попасть с ваших рук и на вентили кранов. Поэтому тщательно их промывайте.

И рекомендуют использовать разные губки для мыться посуды, раковины и отдельные пластиковые щетки для фруктов и корнеплодов. И вообще, лучше губками не пользоваться, очень их сложно отмывать. Но уж если привыкли, то после использования «рекомендуется промыть и в течение минуты прогреть в микроволновой печи». При этом «менять губки рекомендуется не реже одного раза в неделю, так как после обработки в СВЧ-печи структура губки может измениться».

А еще каждый день меняйте кухонные полотенца (жарко, влажно, а вдруг там тоже вредные бактерии поселись и начали размножаться?).

В общем, следуйте рекомендация Роспотребнадзора и не давайте инфекциям шанса!