Венценосные супруги во время визита в Великобританию, 1896 год

Книга «Двое во всем мире. Личная переписка Николая II и Александры», вышедшая в Издательском доме «Комсомольская правда», открывает личные тайны Романовых и рассказывает историю их любви, которая действительно была необыкновенной.

Их чувство зародилось еще в детстве. Когда 16-летний Николай увидел Алису Гессенскую, той было всего 12. Тогда сложно было предположить, что они все-таки будут вместе. Мало ли кто кому нравился в детстве? Но, оказалось, судьба Николая и Алисы была предопределена.

31 мая 1884 года они тайком от всех нацарапали свои имена на окошке итальянского домика в Петергофе: Alix, Niki. Вечером цесаревич записал в своем дневнике:«...мы друг друга любим... Мне очень и очень грустно, что милая Аликс покинет меня...»

Так началась эта трогательная история царской любви.

В 1889-м Николаю исполнился двадцать один год, и он обратился к родителям с просьбой благословить его на брак с принцессой Алисой. Те оказались категорически против. Ведь выбор невесты для будущего русского государя - это вопрос большой политики. Ники уже подыскали другую партию - принцессу Орлеанского двора. Николаю запретили встречаться с Алисой.

Однако будущий император проявил настойчивость в желании жениться на Алисе. Так же, как она, отклонял все предложения брачных союзов. Влюбленные виделись очень редко. Их свидания можно пересчитать по пальцам. Выдержать такие испытания временем и расстоянием воистину может только настоящее глубокое чувство.

«Двое во всем мире»: любовь, похожая на сон

Алиса и цесаревич Николай не могли вести личную переписку, и цесаревич обратился за помощью к родственнице - великой княгине Елизавете Федоровне. Она в своих письмах подробно сообщала Николаю о жизни Пелли (так для конспирации в этих посланиях названа Алиса).

К счастью, император Александр III, чувствуя силу любви и желая счастья своему сыну, все-таки дал свое согласие на брак цесаревича. Но тут возникли препятствия со стороны Алисы. Она не хотела менять веру, ибо считала это предательством. На уговоры ушло много времени, но в итоге Николай сумел уговорить возлюбленную выйти за него. Он так описал матери пережитое: «Она плакала все время и только время от времени произносила шепотом: «Нет, я не могу». Я, однако, продолжал настаивать и повторять свои доводы... Я передал ей ваше письмо, и после этого она уже не могла спорить... Нас оставили одних, и... с первых же слов она согласилась! Я заплакал как ребенок, она тоже, но выражение у нее сразу изменилось: она просветлела, и спокойствие явилось на лице ее... Весь мир сразу изменился для меня: природа, люди, всё... Я не знаю, как благодарить Бога за такое благодеяние...»

8 апреля. 1894 г. Пятница - эта дата была подчеркнута в дневнике Николая. Аликс (это домашнее прозвище образовалось от двух имен - Алиса и Александра) дала согласие стать его женой. В Кобурге помолвленные провели вместе двенадцать незабываемых дней. Цесаревич наслаждался обществом любимой:

«Так странно кататься и ходить с ней просто вдвоем, даже не стесняясь нисколько, как будто в том ничего удивительного нет», - записал он в своем дневнике.

А как же в этой красивой истории любви оказалась балерина Кшесинская? Знала ли о ней Аликс? Знала. Николай честно рассказал ей о своей слабости. В переписке они называют Матильду «молодым артиллерийским офицером»

Венценосные супруги с дочерьми Ольгой и Татьяной, 1898 год

Красное Село. 27 июля 1894 г.*

«Дорогая моя Аликс, много раз тебя нежно благодарю за твое милое письмо... Если бы только я знал жизнь больше... Кто знает, может, тогда и не произошло бы всей этой истории с молодым артиллерийским офицером... Любимая моя Аликс, до сих пор мне больно вспоминать тот день, когда я рассказал тебе об этом, заставив тебя страдать! Если бы ты только знала, какие муки стыда вызвало во мне твое ангельское прощение. Мне было бы значительно легче перенести, если бы ты меня отчитала как следует. Твое бедное сердечко билось так сильно, что я даже испугался, и все это из-за моего скотского поведения!»

Упомянут «офицер» и в послании Аликс. «Мне грустно, когда я думаю, что ты так часто остаешься один в своем домике. Но это лучше, чем поведение непослушного маленького офицера артиллерии, о котором ты мне рассказывал, а? Я эгоистичная и жадная и хочу, чтобы лучшее доставалось мне. Шокирует, да? Ты нужен мне и только мне... Мой милый, до свидания. Много раз нежно целую, дорогой мальчик. Твоя искренне любящая и глубоко преданная верная девочка Аликс».

Судьба, так витиевато пытавшаяся соединить Николая и Алису, отвела им не так много времени для счастья. Их брак продлился с 1894 по 1918-й. Они умерли в один день.

«Соединившись, наконец, мы связаны на всю жизнь, а когда эта жизнь закончится, мы встретимся снова в другом мире и навечно останемся вместе». Эти слова Аликс, ставшей русской императрицей Александрой Федоровной, оказались пророческими.