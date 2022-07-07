Учитель мечты: сложно ли соответствовать международным образовательным стандартам

Мариам Гукасян. Фото: Татьяна СОКОЛОВСКАЯ

Владение иностранными языками, несколько высших образований (журналистика, лингвистика, дизайн, педагогика), многочисленные курсы профпереподготовки и квалификационные сертификаты, научно-исследовательская деятельность (подготовка кандидатской диссертации, публикации в отраслевых изданиях). При первом знакомстве сложно даже поверить, что Мариам — школьный учитель.

Но, с другой стороны, разве не такого школьного учителя вы бы хотели своим детям? Горящие глаза, желание поделиться своими знаниями и искренняя заинтересованность в успехах каждого ученика. И, как результат, ученики, которые с удовольствием ходят на занятия, выпускники, которые поступают в МГУ, МГИМО, РУДН и Оксфорд. И все это в государственной школе.

- Мариам, чем школа, в которой вы сегодня преподаете, отличается от многих других московских школ?

- Школа № 1306, где я работаю с 2016 года, авторизована по образовательной системе «Международногобакалавриата» (InternationalBaccalaureate, IB — прим. ред.). Это образовательная система представлена в школах разных стран мира. В ее основе признание важности не только предметных знаний, но и гармоничное развитие личности ученика. IB-образование — это особая среда научного и творческого поиска, общения, дискуссий, в которые вовлечены и педагоги, и учащиеся. В основе IB междисциплинарный подход, мультиязыковая среда, признание общечеловеческих ценностей.

- Насколько сложно учебному заведению получить авторизацию и реализовывать учебные программы по стандартам «Международного бакалавриата»?

- Процесс авторизации занимает порядка трех лет: это подготовка и защита образовательных программ, построенных на ценностях и подходах IB, специальные тренинги для педагогов, каждый из которых должен подтвердить свое право вести обучение по стандартам IB, «открытые уроки» и другие формы контроля, которые позволяют представителям Международного фонда, занимающегося разработкой программы, убедиться, что в школе, действительно, созданы все условия для обучения.

C 2016 по 2018 год я была в команде педагогов, которые готовили образовательную программу для учащихся средних классов (MiddleYearsProgramme — MYP) и разработала учебный курс «Дизайн». В 2017 году я получила сертификат преподавателя программы Международного бакалавриата (курс MYP), который подтверждает мое право преподавать в учебных заведениях, реализующих учебные программы по стандартам IB по всему миру.

- Как много школ в России обучают по стандартам IB?

- На сегодняшний день авторизацию по программам для начальных, средних или старших классов прошли 50 российских учебных заведений. Это как государственные, так и частные школы. Отрадно, что они расположены не только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, но и в регионах — от Калуги до Владивостока. Интерес к получению образования по программам IB сейчас очень высок, ведь они дают возможность получать образование и иметь возможность поступать в лучшие вузы мира, не уезжая из России. Для школьников возможность жить дома и каждый день видеться с семьей не менее важна, чем для родителей.

- Почему тогда всего 50 школ? Что сдерживает развитие IB в России?

- Одним из главных сдерживающих факторов являются педагогические кадры. Сильная сторона российской системы образования — глубокое изучение каждого предмета (будь то математика или музыка), но в IВ знания и мастерство педагога должны быть подкреплены еще и гибкостью, умением создавать пространство интеллектуального поиска, диалога с учащимися, а также знанием иностранного языка. Ведь даже в младших классах, когда допустимо проведение занятий на родном языке, вся сопроводительная документация (классные журналы, методические планы и так далее), а также отчеты для родителей должны готовиться на английском языке. В средних и старших классах, когда ведется преподавание на иностранных языках, это особенно важно.

Особенность «Международного бакалавриата» — это мультиязыковая среда, дающая возможность ученику свободно общаться с разными людьми, чувствовать, как язык задает наш взгляд на мир, подходы к постановке и решению научных проблем, восприятие многих этических вопросов. На своем примере могу подтвердить, как много возможностей дает человеку владение разными языками. Я говорю на русском, армянском, английском, испанском и французском. И каждый язык открывает мне что-то новое.

- Непривычно видеть дизайн как предмет школьной программы. Чему могут научиться дети на ваших занятиях?

- Междисциплинарный подход — отличительная особенность всех программ IB. Мой курс сильно отличается от привычных занятий ИЗО, он включает в себя проектирование промышленных изделий, интерьеров, инженерию, 3D-моделирование, графический дизайн, макетирование, декоративно-прикладное искусство, работу со столярными инструментами, работу с программным обеспечением, которое используют профессиональные дизайнеры. Каждый проект основан на дизайн-цикле и направлен на решение определённой глобальной проблемы и на формирование определённых навыков учащихся.

- Как вам удается организовать учебный процесс, ведь надо обладать большим объемом знаний в самых разных областях?

- Иногда мне кажется, что я заранее знала, что буду педагогом «Международного бакалавриата». По окончанию колледжа дизайна (Институт дизайна и новых технологий) я поступила в Московский педагогический государственный университет (специальность «Журналистика») и Московский государственный гуманитарный университет (специальность «Дизайн среды»). Затем получила степень магистра лингвистики в Российском университете дружбы народов и окончила аспирантуру на кафедре педагогики в Московском государственном областном университете.

Полученные знания легли в основу разработанного мною курса: образование и разнообразный опыт работы в качестве дизайнера, педагога, знание языков, подкрепленное российскими дипломами и международными сертификатами TESOL, TEFL, курсы, на которых я изучала специализированное программное обеспечение в МГТУ им. Н.Э. Баумана и МАрхИ. Многое дает образование журналиста: оно помогает найти подход к каждому ученику, заинтересовать, сделать занятия увлекательными и интересными. Хорошей методической базой стал курс профессиональной переподготовки «Современные педагогические технологии преподавания дизайна и изобразительных искусств» в МГГУ им. М.А. Шолохова.

Сегодня педагоги на своем примере должны показывать ученикам, как важно быть открытым новому, постоянно учиться, расширять свой кругозор. Только так мы можем создать в школе такую образовательную среду, которая поддерживает талант, развивает способности, учит учиться.

Фото: Татьяна СОКОЛОВСКАЯ

- А в чем секрет? Что является той основой, на которой вы развиваетесь как педагог?

- Мне очень помогает мой «нешкольный» профессиональный опыт. Управленческий опыт, навыки организационной работы, комплексный подход к обучению, вовлечению детей, создание возможностей для каждого учащегося я смогла приобрести еще двенадцать лет назад, когда возглавила направление художественного творчества в Детском центре «Счастливчик». Все-таки, вести занятия по конкретному направлению и формировать образовательную программу, которая нацелена на всестороннее художественное развитие ребенка, — это разный уровень профессионализма и, в конечном счете, ответственности.

Пожалуй, личную ответственность можно назвать одним из ключевых качеств, которое проявляет в педагогах и воспитывает в учениках программа IB. Ученик с начальных классов осознает, что от его действий зависит не только и не столько оценка, сколько его будущее, от его действий, решений, убеждений зависит будущее всего человечества и планеты.

Так как в основе учебного процесса междисциплинарный подход, каждый из преподавателей понимает, что от того, как он ведет занятия, на что обращает большее внимание и делает акценты, во многом зависит и освоение учащимися других предметов. Для педагогов личная ответственность приобретает особое значение с самого начала процесса авторизации школы: ведь от того, как ты осмыслишь стандарты и принципы IB, чтобы реализовать их в учебном курсе, от того, как будут проведены открытые уроки, пройдена персональная аттестация, зависит успех всей школы, в такой ситуации подвести нельзя! Поэтому мне очень приятно, что разработанная мною образовательная программа по курсу «Дизайн», была принята одной из первых, и подход и приемы, которые удалось в нее заложить, сегодня вызывают большой интерес.

- Ваш опыт сегодня востребован и вызывает интерес коллег?

- Конечно, есть значительный интерес со стороны других школ, ведущих обучение по стандартам IB, меня приглашают вести курсы, работать как с учащимися начальной и средней школы, так и старшеклассниками. Но я также считаю, что необходимо передавать свой опыт другим педагогам, чтобы они могли использовать мои наработки в своих курсах и учебных программах. Я публикую статьи в научно-методических изданиях и выступаю на научных конференциях, подготовила к защите кандидатскую диссертацию «Формирование эстетической культуры обучающихся подросткового возраста в образовательной организации Международного бакалавриата». Базой исследования стала экспериментальная работа, проводившаяся мною в школе № 1306 г. Москвы на протяжении трех лет. В ней были задействованы ученики 5-7 классов, осваивающие программу Международного бакалавриата, а также преподаватели.

В своей диссертации я ввожу в научный аппарат педагогической науки понятие «эстетическая культура подростка» и осмысляю его как интегративное качество личности, состоящее из взаимосвязанных компонентов: эстетической сознательности, эстетической грамотности, эстетической воспитанности и эстетической деятельности, показателями которых, в свою очередь, являются мотивация, ценностные ориентации, способность к саморазвитию, знания, умения, познавательный интерес, эстетические вкусы, идеалы, потребности, познавательная активность, творчество, эстетизация деятельности. Такое комплексное осмысление позволяет продемонстрировать всю значимость формирования эстетической культуры у подростков.

- Безусловно, это очень интересно, но может ли этот подход уже сейчас применяться на практике?

- Новизна моего исследования состоит в том, что я предлагаю конкретную модель формирования эстетической культуры. Она включает целевой, содержательный, технологический и результативный блоки. Большое внимание уделяю и педагогическим условиям формирования. Все это носит прикладной характер и может внедряться на уровне каждого учебного заведения.

Кроме того, я стараюсь поддерживать педагогические инициативы, направленные на развитие эстетической культуры учащихся. Большие возможности в этом плане открывает деятельность «Единой независимой ассоциации педагогов», членом которой я являюсь, вхожу в составы экспертных советов профессиональных конкурсов, а в июле 2022 года сама удостоена звания лауреата Международного педагогического конкурса, заняв I место в номинации «Выдающийся учитель».

- Есть ли у вас профессиональная мечта?

- Конечно! Какой же солдат не мечтает стать генералом! Я бы хотела открыть свою авторскую школу дизайна, чтобы делиться своим опытом, вдохновлять людей разного возраста творить и преображать мир вокруг. Работа в школе и образовательных центрах убедила меня, что каждый человек талантлив. Главное — найти подход!