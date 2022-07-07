Безбумажная свадьба: в 2023 году загсы перестанут выдавать свидетельства о браке (а также о рождении, смерти и разводе)

Россиянам не придется получать в распечатанном виде свидетельства о браке Фото: Иван МАКЕЕВ

Как известно, бумажная свадьба - это когда муж с женой прожили вместе два года. А через год в России появится новый термин: безбумажная свадьба! Причем у всех.

Как сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, с июня 2023 года система загсов «перейдет на реестровую модель». После этого все данные будут храниться в Едином государственном реестре записи актов гражданского состояния. Иными словами, все будет в электронном виде, и россиянам не придется получать в распечатанном виде свидетельства о браке, разводе, рождении и смерти. Любой государственный орган сможет самостоятельно запросить нужные данные из реестра и получить выписку.

Так и вижу картину маслом с регистрации чьего-нибудь брака в ЗАГСе.

- Объявляю вас мужем и женой, - пафосно произносит свою речь администратор. А вместо «вручаю вам ваш первый семейный документ» - «ваш первый семейный документ ждет вас на Госуслугах». Забавно звучит, по-моему.

С одной стороны, дело нужное. Тем более в стране кризис с бумагой из-за санкций, которыми нас щедро снабдил Запад. С другой, виртуальный документ – не ощутимая бумажка, без которой, как гласит народная мудрость, ты – букашка. Поэтому спешим успокоить читателей: возможность получить бумажные документы на руки у нас останется. Правда, не на красивой бумаге, а обычной выпиской из реестра. Такая же система уже несколько лет работает по документам на недвижимость. Свидетельств о госрегистрации прав на дом, участок или квартиру давно уже нет. Вместо них - выписки из ЕГРН. Вот и выписки из ЗАГСа мы будем заказывать через портал Госуслуг, а бумажные версии получать по почте или в МФЦ.

Будем надеяться, что бюрократии после перехода на «реестровую модель» станет меньше. Помню, как-то потеряла свидетельство о рождении дочери. Аккурат перед поездкой на отдых. Пришлось спешно заказывать в ЗАГСе копию, которую мне выдали в течение недели, и переоформлять билеты, потому что серия и номер у копии другие, нежели в оригинале. Словом, мороки было немало. Но самое смешное, что вернувшись из отпуска, я нашла документ среди прочих бумаг. Жаль, в то время электронных свидетельств не было. Уверена, бумажной волокиты было бы гораздо меньше.

Кстати, напомню, что с 1 января 2022 года зарегистрировать брак или рождение ребенка можно в любом органе ЗАГС на территории России.