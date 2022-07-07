Борис Джонсон вынужден уйти в отставку Фото: REUTERS

В Киеве - паника. Но с успехами союзных войск она не связана. Днем в четверг ведущие лондонские издания разместили на своих сайтах экстренную новость: Борис Джонсон, премьер-министр Британии, вынужденно уходит в отставку. А экстравагантный нечесаный премьер играет главную роль в организации поддержки Западом режима Зеленского. Для него борьба с Россией до «последнего украинца» была главным средством удержания власти: воюя с Москвой чужими руками, он отбивался за экономические провалы и пьяные скандалы на родине.

Но сейчас не «прокатило». После того как его назначенец, заместитель в руководстве консерваторов был засечен при сексуальных домогательствах в элитном клубе к двум (!) мужчинам, сразу 57 членов правительства по этическим причинам подали в отставку. Джонсон держался до последнего. Но даже кот Ларри, гоняющий мышей в резиденции премьера, написал своем твиттере (понятно, что не он сам, а с его слов): Борис, уходи. Джонсон вел себя, как «скользкая свинья» (есть такая британская забава - ловля хряка, обмазанного жиром), до последнего пытаясь удержать власть. Однако он для своих однопартийцев оказался настолько токсичен в свете уже недалеких выборов, что ему жестко сказали: Борис, пора на выход!

А нам что с того, что эпатажный британский премьер осенью будет заменен на нового? Конечно, останемся без возможности лицезреть его политическую клоунаду, связанную с борьбой против России на Украине. Зеленский потеряет надежного старшего спарринг-партнера и чуткого руководителя. Общая линия Запада на конфронтацию с нами, безусловно, после Джонсона не изменится. Но ее формы и накал могут стать другими.

Украина как тема №1 мировой повестки дня поддерживалась, в значительной мере, за счет энергичных усилий британского премьера, который, по общему признанию, стал главным куратором режима киевского клоуна. Да и для него самого она была спасательным кругом, чтобы удерживаться на плаву в британской политике. Именно Джонсон не раз заявлял, что для мирных переговоров с Россией время еще не настало, а вот когда Киев отбросит российские войска к границам 24 февраля, тогда посмотрим. Посмотреть, чем дело закончится, в кресле премьера ему уже не удастся.

Не обольщаясь насчет того, что линия коллективного Запада как-то радикально изменится, отставку Джонсона можно рассматривать как признак осознания западными лидерами тяжести экономического кризиса, вызванного их же санкционной одержимостью против России. «Ответка» прилетела к ним в дом, и лозунг киевских нациков «Украина по над усе» (Украина превыше всего) уже не будет безраздельно довлеть над текущей повесткой западных стран. Уместно напомнить слова Билла Клинтона, когда он, победив на президентских выборах Буша-старшего, только что одержавшего военную победу в Ираке, так объяснил свой триумф: «Дело в экономике, придурок». Придурок Джонсон до последнего отказывался в это верить, за что и поплатился.