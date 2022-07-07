Бывшая жена футболиста Александра Кержакова раскрыла всю правду: муж бил, шантажировал, вернула ему 180 миллионов рублей

Пришедшая пооткровенничать в хайпово-психологическом шоу «Детектор» Милана заявила, что муж ее бил

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков давно уже не играет и профессионально тренирует. Однако шлейф звездной жизни продолжает тянуться за ним мертвым грузом. То всплывают новые подробности горе-бизнеса, в который затащили наивного спортсмена, то его бывшая жена Милана Тюльпанова, дочь крупного некогда петербургского чиновника и мать его сына Артемия, выдает шокирующие нюансы их личной жизни. Так, пришедшая пооткровенничать в хайпово-психологическом шоу «Детектор» («Пятница!») девушка заявила, что муж ее бил.

ПРО СМЕРТЬ ОТЦА

«Когда проходила церемония прощания с отцом (Вадим Тюльпанов, член Совфеда, скончался в 2017 году) я услышала фразу о том, что такой во всех планах большой человек и не смог ему (Александру Кержакову после обмана партнеров по бизнесу) помочь».

Милана Тюльпанова заговорила в шоу «Детектор»

ПРО РАЗДЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ С КЕРЖАКОВЫМ

«Мы планировали ребенка, он отнесся положительно. Умер мой отец, через 6 дней родился мой сын. Был невероятный сумбур. Следующие полгода мы не жили как близкие люди, как муж и жена. Он мог месяц не жить дома. Все пришло к тому, что когда ребенку было полгода, мы с ним разошлись».

ПРО НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ

«Было рукоприкладство. Причина была достаточно странной, на мой взгляд. Я увидела его переписки с другими женщинами. На следующее утро я ему их показала. Как известно, лучшая защита – это нападение. Больше никаких объяснений я не получила, кроме физических. Они встретились (Вадим Тюльпанов и Александр Кержаков). Мой отец у него спросил, что он хочет сделать, чтобы искупить вину. Александр сказал, что готов перевести все свои накопления на мой счет как гарант того, что такого больше не повторится. Это было порядка 300 миллионов. Он так и сделал. Я думала, что этот фактор будет его сдерживать».

ПРО ШАНТАЖ

«Я не видела сына порядка полугода. Я должна была отдать деньги. Путем длительных переговоров я вернула ему (Александру Кержакову) около 180 миллионов рублей».

ПРО НАРКОТИКИ

«Я поняла, что это наносит вред моей жизни. Я очень сильно потеряла в весе. Я сейчас вешу примерно 55 килограммов, а тогда я весила 42. Мне было тяжело вставать, тяжело сидеть. У меня была истощена нервная система. Я сказала: «Помогите мне, пожалуйста, сделайте что-нибудь, я не могу остановиться».

ПРО ПЛАСТИКУ

«Никогда не скрывала количество сделанных мною операций по изменению внешности. Папа не комментировал мои изменения. Только один раз, когда я сделала ринопластику, он меня увидел и сказал: «У тебя больше нос не картошкой, ты не похожа на меня».

«Детектор», «Пятница!», четверг, 23.20