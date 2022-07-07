Обойдемся без своих "Мстителей: россиянам не нужны фильмы про супергероев

Многие помнят наш первый печальный опыт, ленту "Защитники"

Конечно, режиссер и сценаристы - люди творческие и сами решают, о ком снимать кино. Но мнение народа тоже стоит учитывать, поэтому сейчас, когда большие голливудские студии объявил России бойкот и на отечественных деятелей важнейшего из искусств ложится повышенная ответственность, как нельзя вовремя подоспело исследование Института современных медиа, медиахолдинга «Цифровое телевидение» и государственного Фонда кино - оно как раз и посвящено зрительским предпочтением.

Пожалуй, самый важный из опубликованных "Ведомостями" результатов - нежелание россиян видеть отечественный фильм о супергероях. Казалось бы, многолетнее царствование в прокате "Мстителей" воспитало целую толпу фанатов кинокомиксов, однако сейчас, когда Тор, Железный человек и прочие отважные ребята нас временно покинули, публика в конвульсиях не бьется. Лишь пять процентов опрошенных хочет посмотреть отечественный супергеройский блокбастер! Возможно, причина здесь в том, что многие помнят наш первый печальный опыт, ленту "Защитники" (2017), способную поспорить с худшими голливудскими аналогами разве что по степени идиотизма.

Большинство опрошенных - 62% - предпочитает киногероев, максимально приближенных к реальности. Отсюда и выбор профессии таких персонажей - военный или рабочий (за них проголосовало по 29% опрошенных). А вот, скажем, фильмы про спортсменом хотят смотреть лишь 13% зрителей - вот и верь после этого в моду на спортивные блокбастеры, якобы начавшуюся после успеха "Движения вверх".

Надо отметить, что в выборе профессии героев многое определяло место жительство тех, кто участвовал в исследовании, - рабочих в центре сюжета желают видеть обитатели городов с населением до миллиона человек, а вот в той же Москве людям интереснее картины про бизнесменов или представителей творческих профессий.

Еще один важный момент - главным героем люди хотят видеть мужчину (30%), а вот за женщину в качестве первой скрипки проголосовали лишь 10% респондентов. Эта "дискриминация" объясняется просто - по статистике среди кинозрителей женщин больше, и смотреть на представителей противоположного пола им приятнее.

И напоследок небольшой заряд оптимизма: целых 58%опрошенных верят в то, что в России были, есть и будут фильмы, способные конкурировать с Голливудом.