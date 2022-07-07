Блогеры-миллионники затмили звезд кино

Блогеры даже на красной дорожке «делали контент». Фото фестиваля «В кругу семьи».

Летом актерам сложно. Съемок много и фестивалей много. Работать надо, но и за призами заехать дело полезное... На фестиваль «В кругу семьи» в Ярославле, например, Федор Добронравов приехал из Москвы за рулем своей машине:

- Представляете, - удивлялся всенародный «сват», - добрался без навигатора! Помню дорогу-то.

Фестиваль проходит уже в 17-й раз, но два лета он проводился в онлайн формате, так что у старых знакомых появилась возможность снова встретиться, поболтать о том, о сем, да и кино посмотреть.

Федор Добронравов добрался до Ярославля на своей машине. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Председатель жюри - легендарный Станислав Любшин, народный артист России, звезда сверх популярных фильмов «Щит и меч» и «Кин-дза-дза». В Ярославле со Станиславом Андреевичем обращались, как с хрустальной вазой, понимая, что человек в почтенном возрасте и ему может быть сложно. Артист на всю эту вежливость отвечал улыбками и шутками, да и в официальных выступлениях предпочитал не о себе говорить, а хвалить коллег и рассказывать театральные байки.

Председателем жюри фестиваля был легендарный Станислав Любшин. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Звезд слетелось достаточно, чтобы все было красиво и солидно - Мария Миронова очаровывала свой фирменной улыбкой, в которой сочетается и приветливость и строгость. Одетые в строгое и черное Владимир Вдовиченков с супругой Еленой Лядовой общались все больше с представителями духовенства. Олег Гасс, звезда сериала «Шифр» и восходящая звезда нашего кино, приводил в восторг юных поклонниц, стремившихся сделать селфи с кумиром.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков пришли в черном, но с отличным настроением. Фото фестиваля «В кругу семьи»

Впрочем, и юных поклонниц, и юношей бледных с наколками, и толпу ярославцев перед концертным залом «Миллениум» и даже детей малых куда больше звезд кино интересовали блогеры-миллионники, приехавшие на награждение премией «Быть».

Олег Гаас и Михаил Башкатов с актрисами фильма «Быть», который открывал фестиваль. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Они и выглядели как суперзвезды в своих ярких платьях и с агрессивным макияжем, и на красную дорожку выходили с кучей одинаково одетых детей и одинаково бородатыми мужьями, и производили настоящий фурор. Надо сказать, что на их фоне представители киноиндустрии, при всех регалиях, смотрелись куда скучнее.

Президент фестиваля Александр Ковтунец пригласил на форум блогеров-миллионников. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Впрочем, на красной дорожке всех одинаково радушно с шутками и витиеватыми приветствиями встречал президент фестиваля Александр Ковтунец. Два часа по красному ковру шли гости, а потом началась церемония открытия, которую тоже вел президент фестиваля. Надо сказать, энергии и сил у этого человека легко хватило на все это действо.

В качестве фильма-открытия организаторы выбрали кино «Быть», в котором снялись Олег Гасс, Федор Добронравов и сам Александр Ковтунец. Он же на этом проекте выступил в качестве режиссера.

В рамках фестиваля впервые в этом году прошел конкурс интернет-проектов. Жюри, состоявшее из телекритиков (среди которых был и представитель «Комсомольской правды», определило победителей в нескольких номинациях.

Елена Яковлева лишний раз убедилась в том, что зрители ее обожают. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Вот весь список:

Специальный приз жюри: мультсериал «Бодо Бородо: Путешествия» (IVI);

«Лучший дебют» - Илья Сигалов, фильм «Маленький воин» (KION).

«Лучший актёр» - Олег Меньшиков, сериал «Ваша честь» (more.tv).

«Лучшая актриса» - Екатерина Темнова , сериал «Манюня» (Okko).

«Лучший интернет-проект» - сериал «Ваша честь» (more.tv)

В фестивале приняло участие два десятка из фильмов из России, Ирана, Китая, Турции и Израиля. Авторитетное жюри, во главе со Станиславом Любшиным вынесло свой вердикт. Вот победители основной XVII фестиваля «В кругу семьи»:

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

Гран-при — Гизум (2021, Иран, комедия, драма,)

Лучшая режиссёрская работа — Всё хорошо (реж. Елена Хазанова) (2021, Россия, драма, комедия)

Лучшая операторская работа — Гизум (опер. Мохаммад Расули Бехтой) (2021, Иран, комедия, драма)

Лучшая мужская роль — Всё хорошо (актёр Егор Корешков) (2021, Россия, драма, комедия)

Лучшая женская роль — Всё дело в мире и гармонии (актриса Асие Динчсой) (2020, Турция, драма)

Приз зрительских симпатий — Начать сначала (2022, Россия, драма, спорт)

Спецприз за женскую роль — Всё дело в мире и гармонии (актриса Бетул Есенер) (2020, Турция, драма)

Спецприз за мужскую роль — Нормальный только я (актёр Константин Хабенский) (2021, Россия, комедия, драма)

Спецприз за детскую роль — Всё хорошо (актёр Майк Малтон) (2021, Россия, драма, комедия)

Спецприз за правильность и актуальность поднятой темы — Нормальный только я (2021, Россия, комедия, драма)

Спецприз за правильность воспитания и командный дух — Начать сначала (2022, Россия, драма, спорт)

Спецприз за смелость и силу воли — Нормальный только я (2021, Россия, комедия, драма)