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Звезды7 июля 2022 13:19

Блогеры-миллионники затмили звезд кино

В Ярославле прошел кинофестиваль «В кругу семьи»
Петр ПАВЛОВ
Петр ПАВЛОВ
Блогеры даже на красной дорожке «делали контент». Фото фестиваля «В кругу семьи».

Блогеры даже на красной дорожке «делали контент». Фото фестиваля «В кругу семьи».

Летом актерам сложно. Съемок много и фестивалей много. Работать надо, но и за призами заехать дело полезное... На фестиваль «В кругу семьи» в Ярославле, например, Федор Добронравов приехал из Москвы за рулем своей машине:

- Представляете, - удивлялся всенародный «сват», - добрался без навигатора! Помню дорогу-то.

Фестиваль проходит уже в 17-й раз, но два лета он проводился в онлайн формате, так что у старых знакомых появилась возможность снова встретиться, поболтать о том, о сем, да и кино посмотреть.

Федор Добронравов добрался до Ярославля на своей машине. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Федор Добронравов добрался до Ярославля на своей машине. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Председатель жюри - легендарный Станислав Любшин, народный артист России, звезда сверх популярных фильмов «Щит и меч» и «Кин-дза-дза». В Ярославле со Станиславом Андреевичем обращались, как с хрустальной вазой, понимая, что человек в почтенном возрасте и ему может быть сложно. Артист на всю эту вежливость отвечал улыбками и шутками, да и в официальных выступлениях предпочитал не о себе говорить, а хвалить коллег и рассказывать театральные байки.

Председателем жюри фестиваля был легендарный Станислав Любшин. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Председателем жюри фестиваля был легендарный Станислав Любшин. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Звезд слетелось достаточно, чтобы все было красиво и солидно - Мария Миронова очаровывала свой фирменной улыбкой, в которой сочетается и приветливость и строгость. Одетые в строгое и черное Владимир Вдовиченков с супругой Еленой Лядовой общались все больше с представителями духовенства. Олег Гасс, звезда сериала «Шифр» и восходящая звезда нашего кино, приводил в восторг юных поклонниц, стремившихся сделать селфи с кумиром.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков пришли в черном, но с отличным настроением. Фото фестиваля «В кругу семьи»

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков пришли в черном, но с отличным настроением. Фото фестиваля «В кругу семьи»

Впрочем, и юных поклонниц, и юношей бледных с наколками, и толпу ярославцев перед концертным залом «Миллениум» и даже детей малых куда больше звезд кино интересовали блогеры-миллионники, приехавшие на награждение премией «Быть».

Олег Гаас и Михаил Башкатов с актрисами фильма «Быть», который открывал фестиваль. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Олег Гаас и Михаил Башкатов с актрисами фильма «Быть», который открывал фестиваль. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Они и выглядели как суперзвезды в своих ярких платьях и с агрессивным макияжем, и на красную дорожку выходили с кучей одинаково одетых детей и одинаково бородатыми мужьями, и производили настоящий фурор. Надо сказать, что на их фоне представители киноиндустрии, при всех регалиях, смотрелись куда скучнее.

Президент фестиваля Александр Ковтунец пригласил на форум блогеров-миллионников. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Президент фестиваля Александр Ковтунец пригласил на форум блогеров-миллионников. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Впрочем, на красной дорожке всех одинаково радушно с шутками и витиеватыми приветствиями встречал президент фестиваля Александр Ковтунец. Два часа по красному ковру шли гости, а потом началась церемония открытия, которую тоже вел президент фестиваля. Надо сказать, энергии и сил у этого человека легко хватило на все это действо.

В качестве фильма-открытия организаторы выбрали кино «Быть», в котором снялись Олег Гасс, Федор Добронравов и сам Александр Ковтунец. Он же на этом проекте выступил в качестве режиссера.

В рамках фестиваля впервые в этом году прошел конкурс интернет-проектов. Жюри, состоявшее из телекритиков (среди которых был и представитель «Комсомольской правды», определило победителей в нескольких номинациях.

Елена Яковлева лишний раз убедилась в том, что зрители ее обожают. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Елена Яковлева лишний раз убедилась в том, что зрители ее обожают. Фото фестиваля «В кругу семьи».

Вот весь список:

Специальный приз жюри: мультсериал «Бодо Бородо: Путешествия» (IVI);

«Лучший дебют» - Илья Сигалов, фильм «Маленький воин» (KION).

«Лучший актёр» - Олег Меньшиков, сериал «Ваша честь» (more.tv).

«Лучшая актриса» - Екатерина Темнова , сериал «Манюня» (Okko).

«Лучший интернет-проект» - сериал «Ваша честь» (more.tv)

В фестивале приняло участие два десятка из фильмов из России, Ирана, Китая, Турции и Израиля. Авторитетное жюри, во главе со Станиславом Любшиным вынесло свой вердикт. Вот победители основной XVII фестиваля «В кругу семьи»:

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

Гран-при — Гизум (2021, Иран, комедия, драма,)

Лучшая режиссёрская работа — Всё хорошо (реж. Елена Хазанова) (2021, Россия, драма, комедия)

Лучшая операторская работа — Гизум (опер. Мохаммад Расули Бехтой) (2021, Иран, комедия, драма)

Лучшая мужская роль — Всё хорошо (актёр Егор Корешков) (2021, Россия, драма, комедия)

Лучшая женская роль — Всё дело в мире и гармонии (актриса Асие Динчсой) (2020, Турция, драма)

Приз зрительских симпатий — Начать сначала (2022, Россия, драма, спорт)

Спецприз за женскую роль — Всё дело в мире и гармонии (актриса Бетул Есенер) (2020, Турция, драма)

Спецприз за мужскую роль — Нормальный только я (актёр Константин Хабенский) (2021, Россия, комедия, драма)

Спецприз за детскую роль — Всё хорошо (актёр Майк Малтон) (2021, Россия, драма, комедия)

Спецприз за правильность и актуальность поднятой темы — Нормальный только я (2021, Россия, комедия, драма)

Спецприз за правильность воспитания и командный дух — Начать сначала (2022, Россия, драма, спорт)

Спецприз за смелость и силу воли — Нормальный только я (2021, Россия, комедия, драма)

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