Близкий друг раскрыл правду о тяжелой болезни отощавшей Аллы Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Внешний вид Аллы Пугачевой, сбежавшей из России полгода назад, вызывает у ее поклонников массу вопросов. Неравнодушные граждане переживают за состояние здоровья исхудавшей и изможденной жены Максима Галкина. Близкий друг певицы Никас Сафронов прервал молчание и раскрыл причины тяжелой болезни Аллы Борисовны.

Алла Пугачева спешно покинула Россию в феврале 2022 года. Примадонна с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри переехала в Израиль. На чужбине Алла Борисовна много гуляла по морскому побережью. Правда, поклонники обратили внимание на то, что звезда сильно сдала.

Последние фото изможденной артистки из Латвии, куда из Израиля переехала вокалистка, лишь подтверждают тревоги народа. Кто-то предположил, что у нее обострился сахарный диабет, от которого она страдает не один год. Мол, Пугачева регулярно проходила обследования в местной клинике.

Другие считают, что отощавшая Примадонна заболела на нервной почве из-за Галкина, который сделал немало резких заявлений в адрес России. Якобы Максим чуть ли не довел жену до ручки скандальными выпадами.

Как бы то ни было, подробности недуга Примадонны не разглашаются, однако ее истощенный внешний вид говорит о том, что ситуация серьезная. Именно поэтому Никас Сафронов, будучи близким другом семьи Аллы Борисовны, прервал молчание о знаменитости.

На днях он выступил с заявлением о том, что здоровье артистки подорвали переживания. "Думаю, она могла и заболеть от переживаний. Она эмоциональный человек очень, тонкий, душевный, в эмоциях может совершить какую-то оплошность, но и может проникнуться каким-то восхищением", - цитирует портретиста 5-tv.ru. Артист отметил, что Пугачева к нему за помощью не обращалась.