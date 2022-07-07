Замглавы Минпромторга Василий Шпак - о развитии отечественной электроники: Российские смартфоны продаются в 20 странах, включая Азию и Африку

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Технологическая независимость России в сфере производства электроники и медицинской техники достаточно высока. Причем, федеральные власти предпринимают массу усилий для их развития. Какие? Рассказал в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на промышленном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

БОЛЬШЕ 100 ТЫСЯЧ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НОУТБУКОВ УЧИТЕЛЯМ

- Василий Викторович, в 2022 году для стимулирования развития радиоэлектронной промышленности в России планировалось ввести налоговые льготы для отечественных предприятий: снизить страховые взносы до 7,6%, а налог на прибыль - до 3%. Аналогичные льготы с 1 января вступили в силу для IT-компаний. Вы уже сказали на днях, что «это позволит оставить в отрасли в год где-то порядка 15-16 млрд рублей», что, на наш взгляд, будет серьёзным стимулом для развития. Понятно, что времени на раскачку нет. Как думаете, какой результат может будет увидеть к концу 2023 года и в среднесрочной перспективе – через 5-7 лет?

- Мы оставим эти деньги для развития тем предприятиям, которые уже существуют на рынке. Таким образом, мы даем сигнал и возможность прийти новым игрокам, новым инвестициям в эту сферу. А это сейчас, когда освобождаются ниши, особенно важно. Стимулирование инвестиций – один из инструментов, который позволит существенно увеличить предложение по тем секторам, которые остались свободны после ухода некоторых иностранных компаний с нашего рынка.

- Минпромторг проводит конкурс на субсидирование затрат на разработку электронно-компонентной базы и модулей. В июле планировалось, что объявим конкурс на разработку радиоэлектронной аппаратуры. В августе будет конкурсное субсидирование на развитие электронного машиностроения и САПР. Объясните просто, какие именно продукты появятся благодаря проведению этих конкурсов? У России, например, есть опыт производства отечественных телефонов – не самый удачный. Ноутбуки – «Сделано в России» - производим лишь неубиваемые, которые стоят очень внушительных денег. Как думаете, есть ли перспективы, что произведенные в России смартфоны и ноутбуки станут бюджетным ширпотребом для жителей страны?

- Как обычно, при разговоре что с представителями СМИ, что с простыми обывателями, сталкиваешься с предубеждением в отношении той продукции, которую выпускают наши предприятия. Начну с ноутбуков. Мы их выпускаем и поставляем в том числе не только в интересах специального заказчика. В прошлом году была большая поставка в интересах Министерства просвещения - этими ноутбуками пользуются учителя в школах по всей стране. Речь идет больше, чем о 100 тысячах ноутбуков. Для учителей техника должна быть надежной и с точки зрения ее стоимости вполне конкурентной. По сравнению с нуждами обороны и безопасности, на нужды образования средства расходуются более внимательно. Ценник конкурентный.

Сегодня эти ноутбуки, как поставленные в Минпросвещения, так и другие линейки, можно увидеть на полках магазинов. Пока не вырастут масштабы производства, рассчитывать на то, что будет значительное снижение цены, сложно. Это простые экономические законы. Чем больше у тебя серия, тем ниже себестоимость. Чтобы выйти в рынок и стать конкурентными по цене, необходим масштаб.

Первый прицел для наших высокотехнологичных изделий - это госзаказ, где рынок регулируемый, где мы можем нормативно поддержать нашего производителя. В этом направлении работа ведется.

«СМАРТФОНЫ В США ПРОИЗВОДЯТ?»

…Теперь про смартфоны. Вы хоть один американских смартфон знаете, который делается в США?

- Нет.

- Тогда почему вы эти претензии не предъявляете к американскому смартфону? Вы знаете, сколько существует отечественных производителей, чьи смартфоны продаются на полках наших магазинах? Не один. Это и AYYA, которую делает «Масштаб» в Ростехе. Это и Aquaris, который начал выпускать свои изделия серийно на заводе в Шуе. Это и целый ряд компаний, чье производство пока еще в России не локализовано, но вся разработка осуществляется в нашей стране, а контрактное производство происходит в Китае. К слову говоря, ровно по такой схеме работает Apple - в Штатах не делают айфоны.

Мы работаем над тем, чтобы переводить производство этих изделий в Россию. Причем те изделия, которые проектируются у нас, а изготавливаются в Китае, продаются не только на российском рынке – более чем в 20 странах мира. И в Африке, в Азии... Имеют вполне нормальный рынок.

Сейчас мы работаем с производителями над тем, чтобы создать производственную площадку в России, чтобы эти изделия можно было полноценно назвать российскими. Все технические, технологические, производственные возможности у нас для этого есть.

«НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С МЕДТЕХНИКОЙ НЕТ»

- Поговорим о медтехнике. Насколько российский рынок медтехники зависим от импорта?

- Всех это волнует. Все мы люди, все мы можем заболеть. Волнует, кто и как нас будет лечить. Хочу успокоить, что никаких проблем с медицинской техникой у нас нет. Достаточно широкую номенклатуру мы производим внутри страны. Причем есть образцы на уровне лучших мировых аналогов. Мы производим и компьютерные томографы, и рентгеновские аппараты – рентгенографические, рентгеноскопические, экспертного класса аппараты искусственной вентиляции легких. Аппаратура интраоперационного мониторинга, которая во многие страны мира поставляется: и во Францию, и в Бразилию, и в Болгарию...

С точки зрения наличия у нас потенциала, производственных мощностей, разработок - проблем нет. Да, есть вопросы, связанные с комплектующими, с материалами. Любой высокотехнологичный рынок существует в рамках глобальных логистических цепочек. На фоне глобального разделения труда нас это тоже коснулось. Есть перебои. Тем не менее, мы с этим работаем. Идет активная разработка отечественных комплектующих и компонентов. На это выделены значительные средства и по линии инструментов поддержки Министерства промышленности и торговли, и по линии других институтов развития. Тут мы смотрим с оптимизмом.

Чего не хватает? Нужно кое-что докрутить с точки зрения льгот для наших производителей медтехники. Активное обсуждение с нашими коллегами из Минздрава и Минфина по этому вопросу ведем. Речь идет о ввозном НДС для медицинской техники. На сегодня существуют не совсем равные условия для иностранных и отечественных производителей. Мы в ближайшее время, надеюсь, сумеем с коллегами обо всем договориться и внесем согласованную позицию для принятия соответствующих законодательных изменений.

В чем еще есть нужда – нам нужно больше экспертизы. Прежде всего, врачебной, со стороны медицинских работников. Понятно, что все привыкли к лучшим зарубежным образцам. Хотят и дальше продолжать работать на них. Но для того, чтобы появилась современная отечественная медицинская техника, нам нужна эта экспертиза, нам нужно учитывать пожелания и потребности наших докторов, чтобы мы могли создавать конкурентоспособные на мировом уровне продукты. Чтобы создавать передовую технику.

- Вы упомянули, что Минпромторг готов оказать поддержку предприятиям отрасли. Расскажите об этом подробнее.

- Как я сказал, есть запрос по изменению условий по ввозному НДС на медицинскую технику. От него сегодня освобождены иностранные производители. А для наших такого освобождения нет, что приводит к неравноправной конкуренции. Мы этот вопрос проработали. Практически согласовали его с коллегами. В ближайшее время, я надеюсь, будем вносить наше предложение в Госдуму для утверждения.

«НАШ ПУТЬ – ПРОФИЛАКТИКА»

- Как скоро российские производители смогут заместить импортное медоборудование? И есть ли такая задача?

- Если бы вы этот вопрос задали любому представителю Минздрава или Минпромторга десять лет назад, ответ был бы очевидным: нет смысла и необходимости производить у себя все и сразу. С другой стороны, нет ни одной страны в мире, которая бы имела полностью замкнутый технологический цикл чего бы то ни было высокотехнологичного на своей территории. История, которую мы обсуждали про американские смартфоны, лучшее тому подтверждение. Это все высокие технологии, продукт глобальной кооперации и разделения труда.

Однако, как показывает практика, при возникновении нештатных ситуаций, я сейчас даже говорю не про спецоперацию, а, например, пандемия, когда резко обозначился спрос, дефицит возник буквально на все. Понятно, что производители, условно, французские, в первую очередь обеспечивали нужды французской системы здравоохранения. Не то чтобы нам отказывались поставлять, но мы попадали в некую очередь и не могли быстро в то время, в которое нам нужно, реализовать свои потребности.

С этой точки зрения медицинская техника, на мой взгляд, критическая технология. Тут нужно стремиться обладать решениями по всем наиболее значимым видам медицинского оборудования: и терапевтического, и диагностического. Тем более, что это продукция высоких переделов, с высокой добавленной стоимостью. И самое главное, что мы можем ее производить. А если мы можем ее производить, значит, надо к этому стремиться, обеспечивая себя и пытаясь реализовывать эту продукцию на внешних рынках. Потому что она может обеспечить серьезный экспортный потенциал.

С учетом того, как сейчас меняются подходы к здравоохранению в целом, какие возможности дают технологии: выстраивание мониторинга здоровья, переход к постоянному мониторингу и предиктивной диагностике, возможность формирования индивидуальных треков каждого человека - ведёт нас к реализации давней мечты еще советской медицины, которая всегда говорила, что наш путь – это профилактика. В идеале не доводить человека до определения диагноза болезни, а на протяжении всей его жизни давать рекомендации. Что ему есть, какой образ жизни вести, на что обращать внимание… И в этом может помочь современная медицинская техника, которую мы, если будем работать сообща с нашим врачебным и научным сообществом, вполне можем себе позволить сделать, таким образом улучшив качество и длительность жизни граждан нашей страны.