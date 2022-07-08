Когда при герпесе нужны таблетки от эпилепсии и почему противовирусная мазь не помогает при простуде на губах

Когда появились пузырьки, применять мазь поздно Фото: Shutterstock

Науке сегодня известны 8 типов герпеса. Тем или иным из них, а то и сразу несколькими заражен практически каждый человек на Земле. Об одной из самых распространенных инфекций обозреватель «Комсомолки» поговорила с заведующим кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета, доктором медицинских наук, профессором Еленой Волчковой.

Часть 1.

Часть 2.

КОГДА СДАВАТЬ АНАЛИЗЫ

- Елена Васильевна, когда и какие нужно сдавать анализы на герпес-вирусную инфекцию?

- Все зависит от стадии заболевания. Определять это должен врач. По общему правилу, когда у человека яркая клиническая картина, есть заметные симптомы, предпочтительно делать ПЦР-анализ (в том числе, чтобы понять, что это именно герпес, а не другое заболевание. - Ред.). Если у пациента уже были раньше проявления герпес-вирусной инфекции или подозрения на нее, то врач при необходимости дополнительно назначает анализ на антитела. Такие показатели помогают подобрать более эффективное лечение.

- Допустим, человек впервые подхватил тот или иной тип герпеса. Либо вирус у него уже был, и произошло очередное обострение - лечение будет различаться? Ведь внешне все выглядит одинаково, симптомы те же.

- В случае рецидива, как правило, все сложнее. Нужно комплексное лечение. Возможна резистентность к противовирусным препаратам, нужно их тщательно подбирать.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАЗЬЮ, ЧТОБЫ ОНА СРАБОТАЛА

- Как правильно лечить герпес 1-го типа, который в народе называют «простудой» на губах? Нередко люди жалуются: намазывал сыпь противовирусной мазью, но толку ноль.

- Неудивительно. Когда появились пузырьки, применять мазь поздно. Местные противовирусные препараты (мази) могут быть эффективны, только если использовать их при самых первых признаках. То есть когда возникают зуд и жжение. Если этот момент упущен, то дальше могут понадобиться другие лекарства. Нужно следить, чтобы не возникло нагноение. Если это произошло, значит, присоединилась бактериальная флора. И пациенту при необходимости назначаются препараты с антибиотиками.

- Одной противовирусной мази достаточно, если начать применять на ранней стадии?

- Зависит от пациента. Если человек после операции или с тяжелыми хроническими заболеваниями (онкологическими, сахарным диабетом) либо рецидивы возникают часто (это оценивает врач в зависимости от обстоятельств), то может потребоваться дополнительно назначение курса противовирусных таблеток.

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ

- Избежать заражения тем или иным типом герпеса практически невозможно. Главное средство борьбы с ним - сама наша иммунная система. Она позволяет держать вирус под контролем, - поясняет профессор Волчкова.

- То есть лекарства не могут искоренить вирус?

- Нет. Противовирусные препараты во время их приема ограничивают размножение вируса. За счет этого снижают вирусную нагрузку и помогают иммунитету снова взять под контроль «проснувшийся» герпес. Но повлиять на само изменение иммунного ответа, снизить риск активации вируса в дальнейшем лекарства не могут.

Если человек заразился герпесом, то изжить его из организма невозможно. Он сидит в эволюционных нишах, в которые забился. И тихо, спокойно там существует под контролем иммунной системы. А все факторы, ослабляющие иммунитет, будут приводить к активации вируса. Так что наша главная задача - поддерживать нормальную работу иммунной системы, не вредить ей.

КАК ПОДОБРАТЬ ПРОТИВОВИРУСНОЕ ЛЕКАРСТВО

- В российских аптеках сейчас можно встретить противовирусные препараты для лечения герпеса с действующим веществом трех видов: ацикловир, валацикловир и фамцикловир. В чем между ними разница?

- Прежде всего они отличаются тем, что действуют на различные виды вирусов. А также имеют различные точки приложения в цикле размножения герпес-вирусов. Какой из этих препаратов нужен пациенту, может решить только врач. Это зависит и от типа герпеса, и от стадии заболевания, и от состояния организма - возраста, сопутствующих заболеваний. А также от истории развития герпес-вирусной инфекции у конкретного человека. Так, к одному препарату может развиться резистентность. Врач, определив это, подбирает другой.

- Вряд ли все терапевты в любом уголке нашей страны так глубоко разбираются в диагностике и лечении герпеса?

- Специалисты по его лечению это врачи-дерматологи, инфекционисты, а также иммунологи.

ВАЖНО!

Перечисленные противовирусные препараты нельзя принимать бесконтрольно, заниматься самолечением. «Они имеют серьезные побочные эффекты. Прием этих препаратов должен проходить под лабораторным контролем определенных гематологических и биохимических показателей», - подчеркивает профессор Волчкова.

В ТЕМУ

Когда при герпесе могут понадобиться таблетки от эпилепсии

- Если в детстве человек переболел ветрянкой (ее возбудитель - герпес 3-го типа), возникает иммунитет к ней. Пожизненный, но - не стерильный. Что это значит? Вирус герпеса сидит в человеке, организм держит его под контролем с помощью иммунной системы. В большинстве случаев это защищает от повторного заболевания, - рассказывает доктор Волчкова. - Но! Если иммунитет сильно ослабляется, то при активации герпеса 3-го типа возникает опоясывающий лишай. Это тяжелое заболевание с мучительной болью.

- Насколько знаю, в таких случаях не помогают обычные безрецептурные обезболивающие, и пациентам назначают один из препаратов, применяемых при эпилепсии. Зачем?

- Противоэпилептические препараты снижают передачу сигналов по нервным волокнам. Болевой синдром тоже передается через нервные импульсы. Поэтому их подавление может снижать, в том числе, сильный болевой эффект при герпес-вирусных инфекциях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Профессор-инфекционист: Герпес опасен, но избавление от него может породить новые угрозы для человечества

Открыто уже 8 типов этого многоликого вируса. О его загадках, осложнениях и лечении обозреватель kp.ru поговорил с доктором медицинских наук Еленой Волчковой (подробнее)