Две трети россиян остались довольны тем, как выглядит обновленный «Москвич»

Презентация модели автомобиля на московском автомобильном заводе "Москвич" 6 июля 2022 г. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Накануне стало известно, как будет выглядеть обновленный «Москвич». Автозавод представил фото нового модельного ряда, в который вошли пять машин: кроссоверы и электромобиль. Увидев эти кадры, большая часть россиян осталась довольна внешним видом будущих автомобилей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

27% респондентов заявили, что новый «Москвич» им очень понравился, все пять моделей выглядят настолько хорошо, что у опрошенных даже появилось желание, приобрести такую машину себе.

«Я даже не ожидала, все посмеивались на возрождением «Москвича», а вышло действительно круто», - говорит участница опроса.

«Выглядят машины классно. Если еще и надежными окажутся – вообще замечательно», - соглашается другая.

Еще 40% опрошенных также добавили, что машины хороши. Но при этом участники исследования выразили сомнения, будут ли эти машины также надежны, как красивы. Респонденты вспомнили, что не все прежние «Москвичи» отличались качеством, а также выразили опасение, что за столь короткий период создать что-то качественное очень сложно.

«Помню, в детстве у нас был «Москвич 402», его отцу подарила бабушка. А поздние модификации «Москвичей» были ненадежны и их никто не покупал. У моего начальника был «Москвич 408», который был все время в ремонте», - вспоминает участник опроса.

А вот 21% опрошенных заявили, что новые авто их ничем не удивили. По мнению респондентов, представленные машины ничем не отличаются от других авто представленных на рынке. Нет, никакой изюминки, особенности или национального колорита. Многие и вовсе увидели сходство с автомобилями китайского производства.

«Это же «китаец» марки JAC , только с переклееным значком», - удивляется участник опроса.

«Хотелось бы чего-то отечественного, со своим лицом. Неужели у нас нет классных автодизайнеров?!», - говорит другой.

Оставшиеся 12% и вовсе заявили, что представленные машины им не нравятся. Кто-то добавил, что уже по картинке видно, что будущие кроссоверы не справятся с российским бездорожьем.

«Не низковат? По нашим дорогам ездить, особенно на дачах по холмистой местности?», - качает головой респондент.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,7 тысячи человек.