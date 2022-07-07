Фото представлены пресс-службой ФАДН

В ходе гуманитарной миссии делегации ФАДН России в ЛНР обсуждались возможности и каналы для выстраивания добрососедских отношений между представителями разных этнических и религиозных групп. Как сказал Леонид Пасечник, в Луганской народной республике проживает много национальностей, но по духу все - русские. Вместе с Федеральным агентством по делам национальностей руководство ЛНР выработает конкретные планы, цели и задачи, ориентированные на консолидацию всех проживающих в республике национальностей и конфессий.

Фото представлены пресс-службой ФАДН

Игорь Баринов отметил, что сейчас вне зависимости от национальной или этнической принадлежности, религиозных взглядов, жители России оказывают помощь жителям Донбасса. А специалисты ФАДН России готовы помочь ЛНР наладить более тесное взаимодействие между национально- культурными, религиозными объединениями России и Луганской народной республики.

Фото представлены пресс-службой ФАДН

– Безусловно, у вас сейчас масса других проблем, но важно в ваших многонациональных субъектах начинать системную работу на всех уровнях по выстраиванию и реализации национальной политики, – подчеркнул Игорь Баринов.

Фото представлены пресс-службой ФАДН

Он договорился с Леонидом Пасечником о том, что в Луганске будет создан Дом народов ЛНР, который станет не только площадкой для сохранения национального многообразия культур, но и местом притяжения для представителей всех этносов, проживающих в регионе.