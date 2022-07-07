Интервью актрисы Саши Бортич обернулось скандалом и рукоприкладством

Звезда "Холопа" Саша Бортич ударила ведущего во время интервью Фото: Борис КУДРЯВОВ

Очередное интервью звезды фильмов "Холоп" и "Я худею" с самого начала пошло не по сценарию. Похоже, собираясь на съемки YouTube-проекта "Плюшки", Александра Бортич не посмотрела предыдущие выпуски с Павлом Деревянко, Алексеем Ягудиным и Леонидом Слуцким. А зря. Ведь "Плюшки" в узких кругах широко известны обилием провокаций, неудобных вопросов и абсолютной непробиваемостью ведущего - бывшего КВНщика Богдана Лисевского, которому мастерски удается косить под дурачка.

Так, для затравки Лисевский поинтересовался у гостьи, нужен ли объектив для муравьев, так как у нее "маленькое лицо". А когда Бортич сдержалась, "комплименты" продолжились.

- Круто, что есть такие простые актрисы, как вы, которые особо не зарабатывают и ходят черт-те в чем, - с самым серьезным видом заявил ведущий.

Издевательства продолжались целых 17 минут - это в два раза больше, чем выпуски с другими звездами. Саша нервничала, просила связаться с ее агентом, грубила в ответ, но при этом постоянно подгоняла ведущего задавать все новые вопросы. В какой-то момент Лисевский пообещал, что дальше разговор пойдет адекватный и тут же несколько раз повторил, что актриса снялась в картине "Я худею", при этом специально пропустив букву "д". И тут терпению звезды пришел конец. Бортич, сорвавшись с места, влепила интервьюеру пощечину и покинула площадку.

Впрочем, скептики уверены, что никакого скандала на самом деле не было, и весь конфликт перед зрителем разыграли ради охватов. Причем, Саша Бортич, по мнению комментаторов, сыграла весьма неубедительно.

Александра Бортич и Богдан Лисевский за секунду до пощечины. Фото: стоп-кадр шоу "Плюшки".

... и во время. Фото: стоп-кадр шоу "Плюшки".

ЗВОНОК АКТРИСЕ

"Вы хотите, чтобы мы это еще и комментировали?"

Телефон актрисы оказался недоступен, зато агент Бортич взяла трубку на звонок kp.ru. Похоже, до этого помощнице никто не звонил - о чем речь, она поняла далеко не сразу.

- Погодите, погодите, вы о чем вообще? - удивилась агент, услышав про пощечину. А когда ей напомнили детали, сразу пошла в отказ. - Так вот вы о чем. И вы хотите, чтобы мы это еще и комментировали? Нет-нет, извините.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Какие шутки оскорбили Сашу Бортич

"Когда мне сказали, что на интервью придет Саша Бортич, я не понял - это парень или девушка. Подумал, разберусь на месте. Но увидел вас, и вопросов стало еще больше. Поэтому скажите, когда мы 40 минут вас ждали из туалета, вы в какой кабинке сидели - М или Ж?".

"Вы до шести лет жили в Белоруссии. Субтитры белорусские надо пускать или вас там уже никто не помнит?"

"Вы давали интервью журналу "Максим". Вас, наверное, позвали на фотосессию, но когда увидели вживую, решили ограничиться текстом?"

"Вас, наверное, часто спрашивают - это ваш натуральный цвет? Или вы отбеливаете кожу, как Майкл Джексон?"

"Вы развелись в 2018 году. Евгений Петросян развелся в 2018 году. Неужели вы думали, что мы не сможем сопоставить эти два факта?"

"Вас зовут Саня, вашего сына тоже - получается, он Сан Саныч? Нет? Александр Евгеньевич? То есть все-таки от Петросяна?"