Выпускников «школы губернаторов» начали сманивать в Донбасс

Владимир Путин и финалисты конкурса Лидеры России встретились в том самом зале Кремля с гигантским овальным столом, где раньше принимали глав европейских стран. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и финалисты конкурса Лидеры России встретились в том самом зале Кремля с гигантским овальным столом, где раньше принимали глав европейских стран. Только на этот раз все уселись рядом без большой дистанции.

Лидеры России – это президентский проект по отбору талантливых управленцев. По многу месяцев участники решают различные задачи, доказывая свои таланты менеджеров. Победителям часто предлагают места на госслужбе или в крупных компаниях.

Как оказалось, на финалистов конкурса смотрят не только наши руководители. Тюменский ученый Олег Трофимов на встрече признался, что ему предложили кресло министра науки и образования в ДНР. Финалист уже согласился ехать.

- Вы не стремитесь к дешевой карьере, а хотите служить людям, - поддержал ученого Путин.

Потом проректор Севастопольского госуниверситета Иван Кусов рассказал о своем назначении министром науки и образования в ЛНР.

- На Донбассе 3,7 млн. человек. Чтобы люди нормально жили, много придется сделать, - напутствовал президент.

Степан Коваленко из столичной мэрии упомянул о возрождении автомарки «Москвич».

- Вся страна ждет результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть! Вот "Аурус" сделали, хорошую машину. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу, - рассказал глава страны.

На встрече упомянули и экономику нашей армии. С этим вопросом российский лидер оказался знаком не понаслышке.

- Коллеги спрашивали, как с учетом бюджета (по расходам мы на 7-8 месте) Минобороны добилась таких современных образов оружия? Ответ: мы сосредотачиваем усилия и бюджеты на достижении основных результатов на главных направлениях, - напомнил президент.

В последний раз на конкурс было подано 180 тысяч заявок. 10 тысяч - из других стран. У финалистов-иностранцев есть право на упрощенное получение гражданства.