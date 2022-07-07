Павел Крашенинников: Рекорд Госдумы - 300 новых законов. Каникул не будет. Лечебные не дают

Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

- …Павел Владимирович, привет!

- Да, Александр, привет тебе с опорного края державы.

- Ага, судя по тому, что ты упорно с утра не включаешь телефон, ты, видимо, на наш родной Урал уже подался.

- Да. Мы новые очистные сооружения тут открывали - есть в Свердловской области такой небольшой городок – Верхние Серги. Приехал твой друг Степашин Сергей Вадимович. (Председатель Попечительского Совета Фонда развития территорий. - А.Г.)

- Наш общий друг.

- Да, наш общий друг.

- И мой Герой.

- Да, они вместе с Константином Георгиевичем Цициным (гендиректором фонда) «благословили» этот очень важный и нужный для людей объект. Благодаря новым очистным, там улучшится коммунальное обслуживание тысяч людей.

- То есть, это такие каникулы у депутатов? В том числе - и у Крашенинникова.

- Да какие там каникулы?! У нас весна в Думе закончилась в среду, 6 июля, то есть, наша весенняя сессия.

И, ты знаешь, достаточно много неплохих проектов, в том числе через нас, через наш Комитет по законодательству и госстроительству прошло.

- Какие проекты ты имеешь в виду?

- Ну, например, мы больше 10 лет боролись с так называемыми «микродолями». Это когда, допустим, «двушку» (речь о двухкомнатной квартире. - А.Г.) делили на 100 частей, и на этих частях люди регистрировались. Проживать же там невозможно.

Допустим, была такая история, что десятки человек регистрировались по месту жительства, устраивались на работу или еще куда-то, и никто их потом найти вообще не мог. Либо - ещё одна известная история. Это когда человек въезжал в «маленькую долю» в квартиру и устраивал ад для соседей, для того, чтобы выдавливать их и потом вынуждать их продавать свою жилплощадь.

- А сейчас как, по новому закону?

- Сейчас - по закону - сделали так, что мы эти микродоли ограничили. В принципе, дробление возможно, но все-таки ограничение должно быть таким, чтобы можно было проживать. То есть, чтобы эта доля не была меньше 6 квадратных метров.

Ну, и, соответственно, все эти злоупотребления - миграционного законодательства, да и - чисто криминальные (чего уж тут греха таить), я думаю, останутся в прошлом.

Завтра Совет Федерации, я надеюсь очень сильно, одобрит эти законопроекты. И мы здесь порядок все-таки наведем.

Важную поправку внесли (это тоже граждан касается) в Семейный кодекс. История такая, тоже хорошо известная, точнее, горький опыт раздела имущества при разводах.

- А там какая «законодательная новация»?

- А такая, что - если какой-то нерадивый супруг (супруга) вдруг без согласия супруги (супруга) продаёт совместное имущество, то при разделе будет снижаться доля у того, кто такие сделки совершал.

А так - мы занимались и бюджетом, и санкционным законодательством. Безусловно, у нас было достаточно много законов, связанных с поддержкой нашей армии.

Больше, чем 300 законопроектов мы рассмотрели, в общей сложности. Порядка 100 из них не только прошли через нас, но и одобрены Советом Федерации, подписаны президентом.

- Рекордсмены!

- Ну, да.. У нас есть, конечно, закон, который еще нужно доделывать, это небезызвестный проект, связанный с местным самоуправлением. В первом чтении он уже принят, сейчас, я думаю, будем дальше работать.

- Мы очень болели за закон о детских и молодежных движениях. Молодцы, что вы его приняли все-таки. (Там, правда, много белых пятен – название, символика и так далее.) Но основа есть - уже хорошо. Все-таки, видимо, повлияло то, что у вас много пионеров, комсомольцев?

- (смеется) Ну, да, мы же в Советском Союзе состояли в таких организациях. Я думаю, что значительная часть радиослушателей и посетителей вашего сайта не знают, что это такое. Но сейчас их в России явно не хватает.

- Многие так считают.

- И, конечно, в новых детских и молодёжных формированиях никакой обязаловки или принудиловки не будет. А тем более - идеологии, то есть, в этом плане - ничего общего с советской пионерией или комсомолом.

- Может, это плохо?

- Я думаю, что это неплохо. Когда - ну, совсем никакой идеологической зашоренности.

У нас, если ты помнишь, в старой советской Конституции было написано, что партия – это ядро нашей страны и так далее. (КПСС имеется в виду). Сейчас этого нет.

- Ядра нет.

- Да, такого, как тогда, слава Богу, нет.

- Вот - твой депутатский отпуск. Тебе отпускные дали или как? Или просто - командировочные? В твой округ, на Урал. У нас бесцензурное радио, все слушатели свои, можешь сказать, что ты получил?

- Я просто хочу сказать… Я тоже читал, что мы вроде как на каникулы пошли. (смеётся)

- А это не так?

- У нас сейчас - депутатские региональные недели, поэтому работа - в регионах. Насколько я знаю, мои коллеги тоже все разъехались.

- А что вам дали по деньгам, отпускные или просто командировочные?

- Есть такой анекдот прокурорский про отпускные. Знаешь?..

- Расскажи.

- ….один прокурор, значит, отпустил одного парня, который проходил по уголовной статье – вот «отпускные» и получил! Сполна!

- Да уж…

- Нет, если на полном серьезе, здесь никаких этих - нет, каких-то поощрений, премий и так далее.

- Лечебных, значит, не дадут Крашенинникову?

- Хорошая идея, кстати. Я что-то не подумал. (смеётся)

- Ты ушел от прямых ответов.

- Нет, Саш, не дали никаких лечебных. Но - все хорошо, не надо беспокоиться.

- Как у вас в депутатские каникулы налажено питание?

- Обеда не было пока. (Разговор проходил уже ближе к вечеру. - А.Г.) Но через час, я думаю, пообедаю и поужинаю одновременно.

- Что у вас на обед, на ужин?

- Где, здесь, на Урале? Пока не знаю. Утром кашу поел. Так что, все хорошо.

- Ладно, я тебя поздравляю с завершением весенней сессии. По-моему, она такая уникальная сложилась - и пандемия законотворчества коснулась, и спецоперация…

- Я ещё вот хочу сказать, что такие вещи, конечно, сплачивают. Когда все общество, по крайней мере, большинство - заодно.

- Ты имеешь в виду, по Донбассу?

- Да. Ну, на этом фоне и ряд других проектов прошло, как по маслу. Вот, допустим, тот же по микродолям. Практически все проголосовали. По гаражам мы опять-таки решили.

- Да, амнистия гаражная.

- Есть вещи, которые… Нас всех объединяют.

- Потом - животных же вы тоже защитили, чтобы их не мучили, попугайчиков, удавов, крокодилов…

- Да. Есть специальный комитет, который этим занимается. Я считаю, что - это все правильно. Потому что, на самом деле, речь идет не о животных, а о людях, о нашем отношении к нашим братьям меньшим.

- Спасибо тебе огромное, Павел Владимирович.

- Александр, я рад тебя слышать. Сами отдыхайте там - в «Комсомольской Правде».

- Да нет, куда там? Я был вот недавно сначала в Луганске, потом с президентом Владимиром Путиным в Туркмению летал. Так что, тоже не до отдыха.

- Ну, да. Всем сейчас горячо. Такое нынче лето. Каникулы как бы…