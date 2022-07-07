Путин: Нас хотят победить на поле боя. Пусть попробуют!

Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин после окончания весенней сессии парламента встретился с главами думских фракций. Президент в лучших традициях блеснул своим красноречием. Вот главные его фразы:

- Партий у нас много, а родина одна.

- Да, они (авторы западных санкций – Ред.) создают нам трудности. Но не такие, на которые рассчитывали инициаторы экономического блицкрига.

- Нам говорят: мы начали войну. Нет! Ее развязал коллективный Запад, поддержав переворот на Украине.

- Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют!

- Начало спецоперации - это слом миропорядка по-американски. Начало многополярного мира.

- Сегодня Запад вырождается в тоталитаризм, цензуру и закрытие СМИ.

- Война до последнего украинwа, которую ведет Запад, - это трагедия для украинского народа. Но, похоже, к этому все и идет. Но мы всерьез еще ничего и не начинали.

- Мы и не отказывались от мирных переговоров, но чем дальше, тем сложнее будет их вести.

- Идея интеграции России в НАТО показалась членам альянса абсурдной. А почему? Потому что такая Россия им не нужна.

- У санкций была цель: посеять смуту, - но не вышло и не выйдет!

- Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, - Путин о знаменитых предсказаниях Жириновского.

- Приравнивание военнослужащих ЛНР и ДНР к военнослужащим РФ успешно реализуется уже.

- Спецоперация ведет к укреплению суверенитета. Это так. Но изначальная цель была не в этом. Это побочный эффект. Главная цель – безопасность Донбасса.

- Страна живет обычной мирной жизнью: лето, отпуска, выставки, а ребята там, на Украине пашут под пулями. Нужна общенациональная поддержка вооруженных сил, чтобы воины чувствовали ее. Это будет придавать им сил.

- Хорошо, что с рынка кто-то ушел. Плохо, что будет меньше конкуренции. Но внутреннюю конкуренцию надо поддерживать. Тогда и цены, и качество будут на уровне.