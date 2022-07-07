Финансовая неприкосновенность. Сбер не стал вводить комиссию за обслуживание валютных счетов клиентов

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ДЕРЖАТЬ ДОЛЛАРЫ — ОДНИ УБЫТКИ

Российские банки стали брать комиссию за обслуживание валютных счетов. Агентство «Прайм» приводит несколько таких примеров.

Например, в Райффайзенбанке клиенты, у которых остаток на счете окажется выше 5000 долларов, должны будут заплатить комиссию 0,2% в месяц, а с суммы 500000 долларов она составит уже 0,5%6 следует из информации на сайте Райффайзенбанка. Размер комиссии — от 10 до 500 долларов.

Те же суммы и проценты будут удерживаться с владельцев счетов в евро, английских фунтах и швейцарских франках. В японских иенах проценты те же, только «коридор» комиссии другой — от 1000 до 50000 иен.

У банка «Тинькофф» комиссия еще выше, а порог суммы - ниже. Те клиенты, у кого на счетах больше 10000 долларов, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков, должны будут платить 1% в месяц.

Список можно продолжать. Комиссию, как сообщает «Прайм», берут банк "Уралсиб", Авангард"…

Зачем они это делают?

Оказывается, банкам сейчас невыгодно обслуживать валютные счета. До 9 сентября 2022 года действует ограничение - гражданин не может снять со своего валютного счета больше 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро. Причем снимать наличную валюту можно только с тех счетов, которые были открыты до 9 марта 2022 года. Если же гражданин пополнил свой валютный счет после 9 марта, то до 9 сентября он сможет обналичить эти средства только в рублях. Но если у человека есть счет в какой-то другой валюте кроме доллара или евро валюте, то он может снимать деньги в этой валюте без ограничения.

Брать с граждан комиссию за снятие валюты банкам запрещено — этот запрет действует до 9 сентября 2022 года. А сумма выплаты должна быть не меньше той, которая рассчитывается на день выплаты по официальному курсу Банка России. Поэтому, чтобы не нести убытки по валютным операциям, многие банки вводят комиссию за валютные переводы и за обслуживание текущих счетов в долларах и евро, объясняет профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.Г.В.Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, ситуация усугубляется еще и тем, что из-за ограниченности доступных инвестиционных инструментов банки не в состоянии эффективно управлять валютными средствами. Проще говоря, валюту, полученную от населения, банкам некуда вкладывать, и она лежит ненужным грузом.

- Кроме того, из-за высокой разницы в процентных ставках по кредитам в рублях и валюте, банкам становится выгоднее занимать в рублях, - продолжает эксперт. - Следовательно, происходит процесс девалютизации балансов банков, то есть избавления от валют недружественных стран с целью экономии на издержках.

Еще категоричнее высказался другой эксперт - экономист и консультант по финансам Лазарь Бадалов.

- Валютные средства клиентов в банках — это мертвые деньги, которые приносят банкам только расходы, - сказал он.

КАК СПАСТИ ВАЛЮТУ

Но что в такой ситуации делать клиентам? Первый, очевидный и эмоциональный ответ — забирать деньги из банков и держать их дома. Но это небезопасно.

Есть и другой вариант: ведь в марте Госдума приняла закон, который позволяет банкам продавать населению за валюту драгоценные металлы в слитках. В результате можно доллары обменять, например, на золото.

- Это может стать выходом для населения, потому что золото это такая же валюта, только без комиссий, — убежден Бадалов.

И еще один путь спасения валюты — перевести ее из «недружественной» категории в «дружественную». Например, за китайские юани или турецкие лиры банки комиссию не берут.

Но самый простой вариант - поискать те кредитные организации, где просто не берут комиссию за обслуживание счетов, банковские переводы и другие операции с валютой.

СБЕР ЗНАЕТ

Далеко ходить не надо — это Сбер.

В отличие от ряда крупных игроков Сбер не стал вводить комиссию за обслуживание валютных вкладов и счетов граждан.

- Мне это видится взвешенным решением, - говорит эксперт банковского рынка Андрей Бархота. - Во-первых, Сбер давно уже является крупнейшим игроком во всех сегментах банковского рынка, что позволяет ему без особых трудностей размещать валютную ликвидность, несмотря на объективное ухудшение операционной среды в 2022 году. Во-вторых, введение комиссий за валютные вклады и счета негативно сказывается на финансовом поведении клиентов.

По его словам, в ряде случаев возможен серьезный отток клиентов.

- У Сбера и так довольно значительные комиссии за различные операции, так что введение новой может принести больше потерь, - пояснил эксперт. - Да и вообще введение комиссий за обслуживание валютных счетов могло бы замедлить развитие экосистемы Сбера.

То есть у ряда категорий клиентов «валютная» комиссия могла бы вызвать негативное впечатление, и они могли бы вообще перестать пользоваться нефинансовыми сервисами Сбера, что также привело бы не просто к убыткам, а к потере былого расположения и симпатии клиентов.

Во время Питерского международного экономического форума глава Сбера Герман Греф сказал, что не планирует в этом году вводить отрицательные ставки по вкладам физических лиц в валюте. То есть платить за обслуживание валютных счетов вкладчики не будут.

- Мы понимаем, что людям деваться некуда, уходить в рубль сейчас при такой крепкой валюте нерационально, - сказал Греф (цитируется по РБК). - Сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов физических лиц в тупик.