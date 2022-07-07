Минобороны: Зеленский распорядился заминировать детский дом «Тополек»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения.

Зеленский становится все более коварным и беспощадным к собственному народу.

«Достоверно установлено, что в Славянске Донецкой Народной Республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам. С этой целью в здании детского дома «Тополек» (ул. Бульварная) неонацисты насильно удерживают персонал учреждения. При этом, здание заминировано и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам», - заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник заранее предупредил так называемый «цивилизованный Запад», что указанную провокацию со стороны украинских властей о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах. А еще отметил, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях:

- «В Авдеевке Донецкой Народной Республики во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома (просп. Центральный) размещены боевики украинских националистических формирований, тяжелое вооружение и бронетехника. При этом, жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры».

- «В Запорожье в здании гимназии № 71 (просп. Маяковского) сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов».

- «В Змиеве Харьковской области в школе № 2 (ул. Харьковская) неонацистами оборудованы огневые позиции, в подвале здания размещен склад боеприпасов».

- «В Северске Донецкой Народной Республики в жилых домах (ул. Заречная, ул. Тихая) размещены националисты вооруженных формирований Украины, которые занимаются грабежом. Чувствуя полную безнаказанность, боевики проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей».

«Подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», - отметил Мизинцев, и подчеркнул, что «в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

-«Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 439 человек, в том числе 3 695 детей, а всего с начала специальной военной операции - 2 384 574 человека, из которых 375 620 детей».

-«В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

-«На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 29 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 759 076 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса».

-«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 43,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 40 605,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 273 акции, в том числе за истекшие сутки четыре - в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 183,6 тонны гуманитарной помощи».

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