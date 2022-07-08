Курортный сбор - вклад каждого туриста в развитие Кавказских Минеральных Вод

Люки со словами благодарности туристам. Фото: администрация Железноводска

Ставропольский край стал одним из первых в стране, где в качестве эксперимента внедрили курортный сбор. С момента его введения Кавминводы получил 1 011,5 млрд рублей, в том числе с января по май 2022 года - 107,1 млн рублей.

На Ставрополье новый налог с туристов - 50 руб. в сутки - начали собирать с 1 мая 2018 года в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. От уплаты сбора по закону освобождены местные жители, несовершеннолетние, студенты, ветераны и инвалиды и еще несколько категорий льготников.

- Средства от курортного сбора носят целевой характер и направляются исключительно на финансовое обеспечение работ по благоустройству и восстановлению объектов курортной инфраструктуры на территории эксперимента, - отметили в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Всё - в инфраструктуру

За четыре года эксперимента на деньги, собранные с отдыхающих в санаториях КМВ, в городах-курортах реализован целый ряд мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

Так, в Ессентуках благоустроили парк «Курортный» и территорию у комплекса Верхних минеральных ванн.

К восстановлению «Цветника» причастна вся Россия. Фото: администрация Пятигорска

В Пятигорске провели масштабную реконструкцию и обновление знаменитого «Цветника» и «Поющего фонтана», благоустроили сквер и тротуары у 4-го и 7-го источников минеральной воды, сквер у здания загса по улице Братьев Бернардацци.

В Железноводске отремонтировали «Нижнюю каскадную лестницу», благоустроили входную группу Курортного парка от Парковой к Пушкинской галерее, облагородили сквер по улице Труда в районе ЛПУ «Железноводская Бальнеогрязелечебница» и отремонтировали терренкуры в Лечебном парке.

В Кисловодске привели в порядок пешеходные зоны на улицах Урицкого и Коминтерна и общественную территорию по проспекту Ленина, отреставрировали объект культурного наследия «Мемориальный комплекс «Журавли» и провели работы по устройству памятной стены и барельефа героев Великой Отечественной войны, благоустроили сквер при памятнике Эммануилу Ходжаеву, скверы у памятника Ксении Ге и Дмитрию Ильичу Тюленеву по Курортному бульвару, установили малые архитектурные формы при благоустройстве проспекта Дзержинского и бюветы для минеральной воды.

Отдых на КМВ запомнится надолго. Фото: администрация Кисловодска

Это лишь часть масштабных работ.

В 2022 году в Ессентуках продолжат благоустраивать парки «Лечебный» и «Победы» и сквер «Приозерный». В Железноводске приступят к благоустройству парка Говорухина - с учетом пожеланий отдыхающих.

В Пятигорске приведут в порядок сквер «Подкова» на «Ромашке» и отремонтируют фонтан на Фучика, а также займутся обустройством летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла. В Кисловодске на этот год запланировано благоустройство улицы Парковый пешеход, сквера между проспектом Ленина и улицей Вокзальной и территории у горы «Кольцо».

Эксперимент продлить!

Эксперимент по взиманию курортного сбора будет действовать до 31 декабря. Вопрос дальнейшей его реализации пока остается открытым. Тем временем власти края считают целесообразным продлить срок эксперимента.

- Курортный сбор стал эффективным инструментом развития инфраструктуры городов Кавказских Минеральных Вод. На поступающие средства на наших курортах приводятся в порядок объекты благоустройства и создаются новые точки притяжения туристов. В этом году действие курортного сбора заканчивается. Прошу рассмотреть возможность его продления и на 2023 год, - сказал губернатор Владимир Владимиров на совещании по вопросам развития внутреннего туризма в России.