Названы Герои пера 2022 года

Герои пера 2022

6 июля в общественном центре «Блогосфера» собрались финалисты конкурса из 31 СМИ, среди которых были определены победители в семи номинациях. В этом году в конкурсе участвовали 349 журналистов и блогеров из 86 городов и поселков России. Финалистов и лауреатов определяло жюри из представителей медиа-отрасли, Общественной палаты, крупных компаний, общественных организаций. Всего за пять сезонов «Героев пера» они оценили около 2,5 тысяч заявок.

Как рассказала один из организаторов конкурса, исполнительный директор Центра социальных проектов «Быть человеком» Дарья Топильская, в 2018 году это была спонтанная инициатива. Она появилась потому, что зачастую в редакциях не в приоритете такие важные для общества темы, как инклюзия, помощь одиноким матерям, малоимущим, приютам, жертвам насилия и бездомным животным. И конкурс был призван поддержать журналистов, которые пишут об этом.

Исполнительный директор АНО ЦСП "Быть человеком" Дарья Топильская

- Мы решили: давайте попробуем, может быть проект «взлетит», а может, и нет. Он внезапно расправил крылья и взлетел. Если на первом конкурсе было сложно выбрать победителя, потому что это был винегрет из журналистских материалов обо всем подряд, то с каждым годом работы становятся все лучше, - рассказала Дарья Топильская.

«Герои пера» поддержаны президентским грантом, благодаря которому в этом году в рамках проекта открылась Школа Героев пера. На протяжении трех дней финалисты конкурса прошли образовательный интенсив, посвященный взаимодействию с бизнесом, некоммерческими организациями, медиа.

Награда конкурса Герои пера 2022

Заведующий центром «Медиапрактик» Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Глеб Черкасов провел мастер-класс, погрузив финалистов в тонкости медиа-режиссуры - способе создания интересного материала на стыке журналистики и драматургии.

- Одна из главных проблем журналиста в том, что всегда не хватает времени подумать. Я показал на примере двух сюжетов, что время всегда можно найти, чтобы придумать, как повернуть и раскрыть ту или иную тему, - сказал Глеб Черкасов.

В номинации «За социальное партнерство» победу одержал Борис Лорер из «Москва медиа» с проектом «Сортировочная». Это ютуб канал с сюжетами об экологических проблемах и людях, которые стараются сделать так, чтобы качество нашей жизни стало лучше.

Награждение номинации "За социальное партнерство"

- Еще пять лет назад медиа обвинялись в том, что они не пишут про некоммерческий сектор, про добрые дела. А ведь очень важно не просто делать добрые дела, но и рассказывать о них. Как видим, сегодня это становится модным трендом, - вручая награду победителю, сказала заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева.

Заместитель генерального директора медиахолдинга КП Анжелика Сулхаева

В номинации «Корпоративная пресса» лауреатом стала корреспондент кировской газеты «За темпы и качество» Любовь Исакова. Героиня ее материала «Достучаться до небес» добилась, чтобы в Кирове внедрили систему мониторинга загрязнения окружающей среды.

В номинации «На линии добра» первого приза удостоилась Карина Салтыкова из ТАСС.

Награждение победителя номинации "На линии добра"

Она раскрыла тему домашнего насилия, рассказав о доме-убежище в Москве, где пострадавшим предоставляют защиту и кров.

Победителем в номинации «Печать общества» стала Ландыш Саярова из «Нижнекамск-информ» с проектом «Жизнь-бумеранг» о добровольцах, которые помогают ВИЧ-инфицированным и наркозависимым людям.

В номинации «Поколение добра» победила Валерия Абрамова с радио «Пульс» Московского педагогического государственного университета. Первым призом отмечен цикл радиоподкастов о людях, которые делают добрые дела: кто-то строит церковь, кто-то уехал из города и учит детей в сельской школе.

Лауреатом номинации «Сети добра» стала Татьяна Догадина из «СвирьИнфо» за проект о волонтерах, которые помогают профессиональным пожарным тушить лесные пожары.

В номинации «ТВ герой» победила Анастасия Попова с телеканала «Муравленко24». Она получила первый приз за программу «Время первых. Мамы» - о женщинах, воспитывающих детей с аутизмом.